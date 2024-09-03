Россиянка Татьяна Томашова лишена серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м и дисквалифицирована на 10 лет за допинг

Россиянка Татьяна Томашова лишена серебра Олимпиады-2012 из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS ) признал российскую легкоатлетку Татьяну Томашову виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на 10 лет начиная с 3 сентября.

Все результаты спортсменки, показанные на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, аннулированы. Она лишится серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 1500 метров.

Томашова финишировала в том забеге четвертой, но после дисквалификаций турчанок Аслы Алптекин и Гамзе Булут награды перераспределили, и россиянке досталось серебро.

Томашова – серебряный призер Афин-2004, двукратная чемпионка мира (2003, 2005). Отбывала допинговую дисквалификацию в 2008-2011 годах.

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