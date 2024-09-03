Роналду о 1000 голов в карьере: «Я сказал это в шутку, 900 – не такая уж плохая цифра. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда забил 899? Главное, что я получаю удовольствие от игры»

Криштиану Роналду заявил, что не считает обязательной отметку в 1000 голов.

«Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня – не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов – иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.

Если посмотреть на цифры, то это звучит легко, но все имеет свою цену, требует определенных усилий. Прежде чем достичь отметки в 1000 голов, я хочу достичь 900. Я надеюсь, что смогу преодолеть эту отметку, но я сказал это в шутку.

Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного – думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха», – сказал нападающий сборной и « ».