Роналду о 1000 голов в карьере: «Я сказал это в шутку, 900 – не такая уж плохая цифра. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда забил 899? Главное, что я получаю удовольствие от игры»
Криштиану Роналду заявил, что не считает обязательной отметку в 1000 голов.
«Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня – не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов – иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.
Если посмотреть на цифры, то это звучит легко, но все имеет свою цену, требует определенных усилий. Прежде чем достичь отметки в 1000 голов, я хочу достичь 900. Я надеюсь, что смогу преодолеть эту отметку, но я сказал это в шутку.
Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного – думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».
Не так давно, в интервью Фердинанду, на вопрос о критике после незабитого пенальти на Евро 2024 роналду ответил:
- Меня не беспокоило что мир обрушится на меня, я плакал не из за этого. Люди не знают Криштиану. Меня расстроило что Облак прервал мою серию из 27 реализованных пенальти подряд.
Он знает даже количество пенальти, которые забил условно за год😆😆
Этот человек безумен и одержим, а все эти сказки, что его не волнуют какие то цифры, очередное вранье.
Поэтому добиваются абсолютной вершины в виде величайшего трофея, на глазах миллиардов.