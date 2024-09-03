Роналду о 1000 голов в карьере: «Я сказал это в шутку, 900 – не такая уж плохая цифра. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда забил 899? Главное, что я получаю удовольствие от игры»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что не считает обязательной отметку в 1000 голов.

«Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня – не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов – иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.

Если посмотреть на цифры, то это звучит легко, но все имеет свою цену, требует определенных усилий. Прежде чем достичь отметки в 1000 голов, я хочу достичь 900. Я надеюсь, что смогу преодолеть эту отметку, но я сказал это в шутку.

Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного – думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».

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32 комментария
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думаю что он очень сильно беспокоится о своем количестве голов
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Шутка ложь, но в ней намёк…)))
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Роналду это Леброн в футболе. Личное статистика голов на мой взгляд для него всегда было в первом месте. Даже когда играл в Реале, он не так радовался когда забыл партнёр, который мог отдать на Роналду впустую. Он буквально злился на партнёра. Не верю его словам что неважно сколько он в итоге забьет, для него забыть 1000 голов и стать первым человеком который забыл столько голов важнее чем что либо, даже важнее чем какой нибудь кубок или золотой мяч
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Ответ Человек1991
Хахаха)) из 830 голов , 155!!! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие пенальти, 140 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 60 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, более 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями. 60 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 170 )) ну и всё равно из этих 60 - 12 левейших пенальти, 7 голов офсайды и нарушения, 8 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, более 20 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.
Чувак у тебя пердак горит, ищи огнетушитель
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Одержимость голами, именно это отличает Криштиану от всех остальных футболистов в мире, особенно последние годы…))
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В каждой шутке есть доля правды, и он именно думает о 1000 голах и не уходит из футбола, а так эти слова просто лицемерие
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судя по количеству комментариев под любой новостью он самый популярный футболист, даже находясь в аравии.
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Врёт постоянно, видимо знает свою недалекую аудиторию поэтому уверен что схавают.
Не так давно, в интервью Фердинанду, на вопрос о критике после незабитого пенальти на Евро 2024 роналду ответил:
- Меня не беспокоило что мир обрушится на меня, я плакал не из за этого. Люди не знают Криштиану. Меня расстроило что Облак прервал мою серию из 27 реализованных пенальти подряд.

Он знает даже количество пенальти, которые забил условно за год😆😆
Этот человек безумен и одержим, а все эти сказки, что его не волнуют какие то цифры, очередное вранье.
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Ответ Jaxongir Shodiev
Это же не ЧМ и Роналду не аргентинец
А причем здесь Чм и Аргентина, Роналду пробил больше всех пенальти в истории футбола, без пенальти он вообще забил меньше Месси сыграв на 150 матчей больше !
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Ответ войд
Роналду продолжает дырявить своих хейтеров)
Скорее Бадр продолжает дырявить балласта номер 7))
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Ответ Человек1991
Хахаха)) из 830 голов , 155!!! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие пенальти, 140 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 60 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, более 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями. 60 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 170 )) ну и всё равно из этих 60 - 12 левейших пенальти, 7 голов офсайды и нарушения, 8 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, более 20 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.
похоже на истерику) Роналду не снится ночами? Столько информации о нем в голове))
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Ответ Baduser32
Чувак у тебя пердак горит, ищи огнетушитель
Да лан, прикольно же расписал ) близко к правде )
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Ответ А.Д.
думаю что он очень сильно беспокоится о своем количестве голов
А ты не пробовал думать про знаки препинания?
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Ответ Жизнь Бичары
Забить гол это личный вызов , благодаря которому он уже на ходу пояти в 40 лет и так же держит питание. Все чемпионы по своему эгоисты и неадекватны , если ты не ставишь себе цель тебе не к чему стремится , тем более когда у тебя все есть
Все футболисты, особенно великие, на первое место ставят команду, а не личное эго и статистику.
Поэтому добиваются абсолютной вершины в виде величайшего трофея, на глазах миллиардов.
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