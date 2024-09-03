С «Лестера» не снимут очки за финансовые нарушения: клуб обжаловал решение о праве независимой комиссии рассматривать дело. АПЛ «удивлена и разочарована»

Теги премьер-лига Англия бизнес Лестер Футбол

С «Лестера» не снимут очки за финансовые нарушения.

Напомним, в марте АПЛ выдвинула клубу обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип. «Лисам» грозило снятие очков в АПЛ.

«Лестер Сити» выиграл апелляцию на решение о том, что независимая комиссия обладает юрисдикцией рассматривать предполагаемое нарушение клубом Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR).

Премьер-лига впервые направила жалобу на клуб в независимую комиссию в марте 2024 года в связи с предполагаемым нарушением PSR в отчетный период, заканчивающийся 30 июня 2023 года.

Комиссия отклонила первоначальную жалобу клуба в отношении ее юрисдикции по рассмотрению этого дела, но теперь апелляционный совет удовлетворил жалобу клуба, отменив решение Комиссии. 

«Лестер Сити» приветствует исчерпывающее решение Апелляционного совета, которое подтверждает нашу неизменную позицию о том, что любые действия против клуба должны осуществляться в соответствии с применимыми правилами», – говорится в заявлении «Лестера». 

АПЛ заявила, что была «удивлена и разочарована» этим решением.

23 комментария
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А с кого тогда? С Эвертона?
+45
0
+45
Лисы сломали систему 👍
+33
-3
+30
АПЛ «удивлена и разочарована»
И после этого...
Ну всё «Эвертон» тебе ######
+24
0
+24
за все нарушения Лестера снимут очки с Эвертона 😂
+22
-3
+19
Ответ Трент Резнор
Лисы сломали систему 👍
Хитрые лисы
+16
0
+16
Ответ Censormorum
А с кого тогда? С Эвертона?
С лудогорца
+11
0
+11
Сити взяли на заметочку
+12
-2
+10
«Эвертон»:
- А что так можно было? 😲
+8
0
+8
Ну все, хана тебе, Лудогорец
+2
0
+2
Ответ Censormorum
А с кого тогда? С Эвертона?
Ну не с Сити же )
+2
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+2
115 нарушений Сити до сих пор не разгадали, зато нарушения Лестера и Эвертона быстро на чистую воду вывели
+2
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Ага действительно удивительно, думали что так только Сити можно.
+2
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А с Манчестер Сити очки не снимут за нарушение финансового фейр -плей? Или это другое? Если с них не сняли, значит, и с Лестера не должны.
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Эвертон нервно курит в сторонке 🤣
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Гребаная правовая система
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Так он же и так вылетел.
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Бедный Эвертон!
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Отбился Лестер, а бомбит у красного картеля бгг
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"Лисы" обхитрили "АПЛ"
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Ответ OldRedWhite
В Англии процентное право ! И вполне естественно , что готовится мягкая соломка для процесса на Сити ))
Процентное, гришь? Да, проценты там кто-то получает, эт точно )
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Теперь у лис больше шансов на сохранение прописки
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Ответ pavlo-one
А с Манчестер Сити очки не снимут за нарушение финансового фейр -плей? Или это другое? Если с них не сняли, значит, и с Лестера не должны.
АПЛ еще должна останется
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