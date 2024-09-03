С «Лестера» не снимут очки за финансовые нарушения: клуб обжаловал решение о праве независимой комиссии рассматривать дело. АПЛ «удивлена и разочарована»

С «Лестера» не снимут очки за финансовые нарушения.

Напомним, в марте АПЛ выдвинула клубу обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип. «Лисам» грозило снятие очков в АПЛ.

«Лестер Сити» выиграл апелляцию на решение о том, что независимая комиссия обладает юрисдикцией рассматривать предполагаемое нарушение клубом Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR).

Премьер-лига впервые направила жалобу на клуб в независимую комиссию в марте 2024 года в связи с предполагаемым нарушением PSR в отчетный период, заканчивающийся 30 июня 2023 года.

Комиссия отклонила первоначальную жалобу клуба в отношении ее юрисдикции по рассмотрению этого дела, но теперь апелляционный совет удовлетворил жалобу клуба, отменив решение Комиссии.

«Лестер Сити» приветствует исчерпывающее решение Апелляционного совета, которое подтверждает нашу неизменную позицию о том, что любые действия против клуба должны осуществляться в соответствии с применимыми правилами», – говорится в заявлении «Лестера».

заявила, что была «удивлена и разочарована» этим решением.