🥇🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Костин победил в беге на 1500 м, Кулятин завоевал бронзу
Россиянин Александр Костин взял золото Паралимпиады в беге на 1500 м
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
1500 м, T13 (атлеты с нарушением зрения)
1. Александр Костин (Россия) – 3.44,43 (паралимпийский рекорд)
2. Руай Джебабли (Тунис) – 3.44,67
3. Антон Кулятин (Россия) – 3.44,94
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Соревнования транслирует телеканал «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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