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🥇🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Костин победил в беге на 1500 м, Кулятин завоевал бронзу

Россиянин Александр Костин взял золото Паралимпиады в беге на 1500 м

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

1500 м, T13 (атлеты с нарушением зрения)

1. Александр Костин (Россия) – 3.44,43 (паралимпийский рекорд)

2. Руай Джебабли (Тунис) – 3.44,67

3. Антон Кулятин (Россия) – 3.44,94

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Соревнования транслирует телеканал «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Антон Кулятин
Александр Костин
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