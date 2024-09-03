Кержаков подал иск о признании банкротом воронежской компании, которой давал 300 млн рублей на нефтеперерабатывающий завод

Александр Кержаков подал иск о признании банкротом ООО «Модуль».

Суть претензий не раскрывается. Заявление пока не принято к производству, отмечает «Коммерсант».

В октябре 2021 года Панинский районный суд удовлетворил иск бывшего нападающего сборной России и «Зенита» к компании о взыскании 290 млн рублей.

ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе Воронежской области. Учредитель «Модуля» Михаил Сурнин в 2011-2012 годах получил от экс-футболиста порядка 300 млн рублей в качестве инвестиций в проект. Завод не был построен, а Кержакову не вернули деньги. В 2016-м Сурнина осудили за мошенничество, в 2017-м он вышел из тюрьмы по УДО.

Владельцами «Модуля» сейчас выступают Евгений Ванин и Владислав Добросоцкий. Финансовые показатели компании не раскрываются. Из данных ФНС следует, что по состоянию на 31 декабря прошлого года обязательства ООО достигали почти 570 млн рублей. Другие компании Ванина и Добросоцкого представлены в сфере управления недвижимостью.