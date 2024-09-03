Кержаков подал иск о признании банкротом воронежской компании, которой давал 300 млн рублей на нефтеперерабатывающий завод
Александр Кержаков подал иск о признании банкротом ООО «Модуль».
Суть претензий Кержакова не раскрывается. Заявление пока не принято к производству, отмечает «Коммерсант».
В октябре 2021 года Панинский районный суд удовлетворил иск бывшего нападающего сборной России и «Зенита» к компании о взыскании 290 млн рублей.
ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе Воронежской области. Учредитель «Модуля» Михаил Сурнин в 2011-2012 годах получил от экс-футболиста порядка 300 млн рублей в качестве инвестиций в проект. Завод не был построен, а Кержакову не вернули деньги. В 2016-м Сурнина осудили за мошенничество, в 2017-м он вышел из тюрьмы по УДО.
Владельцами «Модуля» сейчас выступают Евгений Ванин и Владислав Добросоцкий. Финансовые показатели компании не раскрываются. Из данных ФНС следует, что по состоянию на 31 декабря прошлого года обязательства ООО достигали почти 570 млн рублей. Другие компании Ванина и Добросоцкого представлены в сфере управления недвижимостью.
Поразительно что Кержаков имея возможность позвонить Дюкову который был топ менеджером в нефтянке и проконсультироваться насчет перспективности инвестиций не сделал этого.
Один звонок решил бы судьбу 300 миллионов.
не уйдёт.
А для этого и не нужны были близкие связи. Если у людей сохраняются нормальные человеческие отношения то ответить на простой вопрос не сложно. Тем более для Дюков это бы ничего не стоило сделать.
« Спортивный агент Владимир Абрамов высказался относительно скандал вокруг форварда «Зенита» Александра Кержакова, у которого украли 330 миллионов рублей.
-- Странная ситуация, -- говорит Абрамов. Красавцев из Воронежа представили Кержакову, и у него люди не вызвали подозрений. При этом, как я понимаю, Александр даже ездил на место строительства Нефтеперерабатывающего завода. Очень странно, что у Кержакова люди, которых ему рекомендовали, не вызвали подозрений… Если все так получилось, то можно лишь догадываться, что футболиста давно вели, смотрели, как он тратит деньги…
В этой истории есть две загадки. «Зенит» возглавляет очень крупный бизнесмен Александр Дюков, более того, нефть – это во многом его специализация. Задай ему этот вопрос Кержаков, Дюков бы за 2 часа навел справки, узнал, что за люди стоят за проектом.
И второй момент -- НПЗ строится очень долго, за годы капитализма в России построено всего несколько. Это ж не дом возвести, это очень серьезное и дорогостоящее дело, не на 300 миллионов рублей. Как могу догадываться, некие люди, получив разрешение на строительство, решили начать его, а потом продать крупной компании.
То, что украли у Александра – видимо, половина его заработков за годы карьеры. Сумма колоссальная! К сожалению, порой наши футболисты строят из себя крупных бизнесменов, но не обладая профессиональными знаниями, совершают вот такие ошибки.
По неподтвержденным данным Кержаков получает в «Зените» около 4 млн долларов в год. Таким образом, сумма, которую в результате аферы потерял Кержаков, приблизительно соответствует его зарплате в «Зенита» за два года.»
Поэтому , по модулю, всегда будет прибыль.
И дальше, просто, запишется в дебеторскую часть итогового баланса, а не в кредиторскую.
" гуманитарий мод")