Кержаков подал иск о признании банкротом воронежской компании, которой давал 300 млн рублей на нефтеперерабатывающий завод

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу бизнес происшествия деньги Футбол

Александр Кержаков подал иск о признании банкротом ООО «Модуль».

Суть претензий Кержакова не раскрывается. Заявление пока не принято к производству, отмечает «Коммерсант».

В октябре 2021 года Панинский районный суд удовлетворил иск бывшего нападающего сборной России и «Зенита» к компании о взыскании 290 млн рублей.

ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе Воронежской области. Учредитель «Модуля» Михаил Сурнин в 2011-2012 годах получил от экс-футболиста порядка 300 млн рублей в качестве инвестиций в проект. Завод не был построен, а Кержакову не вернули деньги. В 2016-м Сурнина осудили за мошенничество, в 2017-м он вышел из тюрьмы по УДО.

Владельцами «Модуля» сейчас выступают Евгений Ванин и Владислав Добросоцкий. Финансовые показатели компании не раскрываются. Из данных ФНС следует, что по состоянию на 31 декабря прошлого года обязательства ООО достигали почти 570 млн рублей. Другие компании Ванина и Добросоцкого представлены в сфере управления недвижимостью.

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38 комментариев
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’Модуль’ никак не смогут признать банкротом, так как все цифры в его финансовой отчётности ,в любом случае, будут положительными
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+23
Президент Кайрата: -"Кержаков г###о, а не инвестор"
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Помню эту историю с самого начала.

Поразительно что Кержаков имея возможность позвонить Дюкову который был топ менеджером в нефтянке и проконсультироваться насчет перспективности инвестиций не сделал этого.

Один звонок решил бы судьбу 300 миллионов.
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Одно из главных противостояний в истории российского футбола.
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Подал, подаю и буду подавать
+15
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В качестве компенсации суд назначит Кержакова на должность тренера Факела.
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+11
офигенно конечно, получить срок в 2016 и выйти в 2017...вот как бизнес надо делать.
+9
-1
+8
Ответ griphon
Сейчас НПЗ атакуют все кому не лень...
Особенно не построенные.
+8
-2
+6
Модуль даже отрицательного числа всё равно есть число положительное. Таким образом, это ООО в минус никогда
не уйдёт.
+7
-1
+6
Ответ Любитель шоколада
Помню эту историю с самого начала. Поразительно что Кержаков имея возможность позвонить Дюкову который был топ менеджером в нефтянке и проконсультироваться насчет перспективности инвестиций не сделал этого. Один звонок решил бы судьбу 300 миллионов.
Наивно думать, что Дюкову было до этого какое-то дело. Маловероятно, что там настолько близкие связи были. Дюков - руководитель, Кержаков - игрок, иерархия есть иерархия.
+5
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+5
Ответ Ллб
’Модуль’ никак не смогут признать банкротом, так как все цифры в его финансовой отчётности ,в любом случае, будут положительными
В строке обязательства очень положительная сумма, а вообще хорошая шутка в контексте начала учебного года.
+5
-1
+4
Ответ Любитель шоколада
Помню эту историю с самого начала. Поразительно что Кержаков имея возможность позвонить Дюкову который был топ менеджером в нефтянке и проконсультироваться насчет перспективности инвестиций не сделал этого. Один звонок решил бы судьбу 300 миллионов.
Тогда это были 10 лямов бакинских...
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0
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Сейчас НПЗ атакуют все кому не лень...
+8
-5
+3
если у Саши прокатит России стоит всерьёз задуматься о возвращении Аляски...
+4
-1
+3
Ответ Трент Резнор
Подал, подаю и буду подавать
Какой же Кержаков податливый
+3
-1
+2
Ответ ASH11
Наивно думать, что Дюкову было до этого какое-то дело. Маловероятно, что там настолько близкие связи были. Дюков - руководитель, Кержаков - игрок, иерархия есть иерархия.
« Маловероятно, что там настолько близкие связи были»

А для этого и не нужны были близкие связи. Если у людей сохраняются нормальные человеческие отношения то ответить на простой вопрос не сложно. Тем более для Дюков это бы ничего не стоило сделать.
+1
0
+1
А Саенко куда пропал ? Насколько помню это именно он агитировал Кержакова вложиться в это «перспективное» дело
+2
-1
+1
Ответ Ллб
’Модуль’ никак не смогут признать банкротом, так как все цифры в его финансовой отчётности ,в любом случае, будут положительными
положительнее, чем долги? 😂
+1
0
+1
Ответ ASH11
Наивно думать, что Дюкову было до этого какое-то дело. Маловероятно, что там настолько близкие связи были. Дюков - руководитель, Кержаков - игрок, иерархия есть иерархия.
Цитата

« Спортивный агент Владимир Абрамов высказался относительно скандал вокруг форварда «Зенита» Александра Кержакова, у которого украли 330 миллионов рублей.

-- Странная ситуация, -- говорит Абрамов. Красавцев из Воронежа представили Кержакову, и у него люди не вызвали подозрений. При этом, как я понимаю, Александр даже ездил на место строительства Нефтеперерабатывающего завода. Очень странно, что у Кержакова люди, которых ему рекомендовали, не вызвали подозрений… Если все так получилось, то можно лишь догадываться, что футболиста давно вели, смотрели, как он тратит деньги…

В этой истории есть две загадки. «Зенит» возглавляет очень крупный бизнесмен Александр Дюков, более того, нефть – это во многом его специализация. Задай ему этот вопрос Кержаков, Дюков бы за 2 часа навел справки, узнал, что за люди стоят за проектом.

И второй момент -- НПЗ строится очень долго, за годы капитализма в России построено всего несколько. Это ж не дом возвести, это очень серьезное и дорогостоящее дело, не на 300 миллионов рублей. Как могу догадываться, некие люди, получив разрешение на строительство, решили начать его, а потом продать крупной компании.

То, что украли у Александра – видимо, половина его заработков за годы карьеры. Сумма колоссальная! К сожалению, порой наши футболисты строят из себя крупных бизнесменов, но не обладая профессиональными знаниями, совершают вот такие ошибки.

По неподтвержденным данным Кержаков получает в «Зените» около 4 млн долларов в год. Таким образом, сумма, которую в результате аферы потерял Кержаков, приблизительно соответствует его зарплате в «Зенита» за два года.»
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Ответ MAESTR0
положительнее, чем долги? 😂
Даже если сумма на обслуживание обязательств по долгам будет превосходить доходную часть , то общий баланс, всё равно, будет положительным по модулю
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Он до сих пор это не сделал? Банкротств, через него на субсидиарку и дальше банкротство этих клоунов
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Ответ Любитель шоколада
Помню эту историю с самого начала. Поразительно что Кержаков имея возможность позвонить Дюкову который был топ менеджером в нефтянке и проконсультироваться насчет перспективности инвестиций не сделал этого. Один звонок решил бы судьбу 300 миллионов.
Так может это и Дюков навёл на пацана, и сам был в доле . Кто знает , кто знает
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Ответ Любитель шоколада
А Саенко куда пропал ? Насколько помню это именно он агитировал Кержакова вложиться в это «перспективное» дело
Там братик не простой! И папа...
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Кинули на бабки нехило так
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Ответ Ллб
’Модуль’ никак не смогут признать банкротом, так как все цифры в его финансовой отчётности ,в любом случае, будут положительными
а если у него положительные числа , и он большой должник . Деньги получаются могут возвращать по 3 копейки следующие 200 лет . примерно так ?
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Ответ melowchi
гуманитарий мод
Во всех видах фин отчётности запись идёт ’...Прибыль ( убытки) ...’ -- именно так -- в одном столбце/графе.
Поэтому , по модулю, всегда будет прибыль.
И дальше, просто, запишется в дебеторскую часть итогового баланса, а не в кредиторскую.
" гуманитарий мод")
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Ответ Ллб
Да без разницы . Все балансы , в итоге , будут иметь положительное значение , даже если обязательства будут превосходить доходную часть
ну значит Кержакову отдадут 300млн₽, поздравляем)
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Ответ Ллб
’Модуль’ никак не смогут признать банкротом, так как все цифры в его финансовой отчётности ,в любом случае, будут положительными
положительнее, чем долги? 😂
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Керж не мамонт...
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положительнее, чем долги?
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