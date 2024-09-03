Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая после домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем. У него 69 голов в 142 играх за команду
Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая.
37-летний форвард «Интер Майами» объявил, что домашний матч квалификации ЧМ-2026 против Парагвая станет для него последним в составе национальной команды.
«Мне трудно об этом говорить, но это будет моя последняя игра в сборной. Я много думал и решил, что сейчас самое подходящее время.
У меня есть свои причины. Было сложно принять такое решение, даже очень сложно, но время пришло.
Я буду играть с тем же энтузиазмом, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет. Сейчас мне 37, мне будет сложно сыграть на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную», – сказал Суарес.
Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая с 69 голами в 142 матчах. По числу игр за команду он уступает только Диего Годину (161).
В составе сборной Суарес принял участие в четырех чемпионатах мира.
P.S. Надеюсь забьет юбилейный 70 гол в последнем матче за сборную Уругвая.
ты хоть погугли для приличия формат тех турниров, они в какое сравнение с нынешними не идут вообще, здесь и отборы есть, и группы, и плей-офф из четырех стадий, а тогда уругвайцы обыграли бразилию не в финале(его не было), а в последнем групповом матче, который выпал именно на бразилию, вот и всё
Было четыре группы, в которых две группы были по четыре команды, третья три команды и последняя группа из двух(как раз уругвай и боливия) и победители этих групп попали в финальную, где победитель группы набрав большее количество очков и стал чемпионом мира
ты хоть понимаешь абсурд форматов того времени?
суарес как и все золотое поколение уругвая табареса не выиграл чм, да, но выиграл копу, и играл в полуфинале в юар, пройдя честный отбор на континенте, пройдя вменяемый групповой этап и плей-офф - это гораздо сложнее.
Думаю, пользователь допускал, что Луисито - определенно лучший за период после Второй Мировой, например. Ну и статистика говорит определенным образом. Помимо того, что Кусарес - реально гений-гений на поле)