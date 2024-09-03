Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая после домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем. У него 69 голов в 142 играх за команду

Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая.

37-летний форвард « » объявил, что домашний матч квалификации против станет для него последним в составе национальной команды.

«Мне трудно об этом говорить, но это будет моя последняя игра в сборной. Я много думал и решил, что сейчас самое подходящее время.

У меня есть свои причины. Было сложно принять такое решение, даже очень сложно, но время пришло.

Я буду играть с тем же энтузиазмом, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет. Сейчас мне 37, мне будет сложно сыграть на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную», – сказал .

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной с 69 голами в 142 матчах. По числу игр за команду он уступает только Диего Годину (161).

В составе сборной Суарес принял участие в четырех чемпионатах мира.