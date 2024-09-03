Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая после домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем. У него 69 голов в 142 играх за команду

Теги МЛС Сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес ЧМ-2026 квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая.

37-летний форвард «Интер Майами» объявил, что домашний матч квалификации ЧМ-2026 против Парагвая станет для него последним в составе национальной команды. 

«Мне трудно об этом говорить, но это будет моя последняя игра в сборной. Я много думал и решил, что сейчас самое подходящее время. 

У меня есть свои причины. Было сложно принять такое решение, даже очень сложно, но время пришло. 

Я буду играть с тем же энтузиазмом, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет. Сейчас мне 37, мне будет сложно сыграть на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную», – сказал Суарес

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая с 69 голами в 142 матчах. По числу игр за команду он уступает только Диего Годину (161). 

В составе сборной Суарес принял участие в четырех чемпионатах мира. 

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42 комментария
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Суарес великий футболист, тот тип игрока за игрой и голами которого можно наблюдать вечно, где бы он не играл АПЛ, Ла Лига, Бразилия, MLS или в сборной Уругвая - это всегда был неудержимый зверь. Очень жаль что время таких легенд подходит к концу.

P.S. Надеюсь забьет юбилейный 70 гол в последнем матче за сборную Уругвая.
+54
-3
+51
69 голов, 39 голевых передач и один сейв!
+48
-4
+44
Ответ Отец Абду
69 голов, 39 голевых передач и один сейв!
и ещё один укус)
+37
-3
+34
Почтение и уважение. Уходить надо тогда, когда всем будет жалко что уходишь, а не тогда, когда все уже будут думать какого чёрта ты ещё здесь делаешь.
+23
-1
+22
Роналду, учись
+10
-5
+5
Ответ Кино Музыка
Смена выросла, уходит вовремя. Лучший футболист в истории сборной, наверное.
А вы уверены, что, например, в сборной Уругвая 20-30гг не было футболистов сильнее Суареса? За то время Уругвай выиграл несколько Олимпиад и Чемпионат Мира...А в 50 году Уругвай на Маракане в финале обыграл бразильцев и стал 2-х кратным чемпионом мира...Суарес все-таки таких достижений не имеет...Поэтому говорить, что он лучший футболист в истории Уругвая - это довольно спорно...
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-6
+5
Ответ Отец Абду
69 голов, 39 голевых передач и один сейв!
Еще какой сейв))
+5
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+4
Ответ Alex Vieri
А вы уверены, что, например, в сборной Уругвая 20-30гг не было футболистов сильнее Суареса? За то время Уругвай выиграл несколько Олимпиад и Чемпионат Мира...А в 50 году Уругвай на Маракане в финале обыграл бразильцев и стал 2-х кратным чемпионом мира...Суарес все-таки таких достижений не имеет...Поэтому говорить, что он лучший футболист в истории Уругвая - это довольно спорно...
Копа не ЧМ, конечно, но разве это не достижение?
+4
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+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Надеюсь не забьет. Это самый мерзкий футболист в истории футбола, даже более противный, чем аргентинский проект ФИФА.
Суарес >>> Проект УЕФА 7
+3
-1
+2
Смена выросла, уходит вовремя. Лучший футболист в истории сборной, наверное.
+4
-3
+1
Ответ Alex Vieri
А вы уверены, что, например, в сборной Уругвая 20-30гг не было футболистов сильнее Суареса? За то время Уругвай выиграл несколько Олимпиад и Чемпионат Мира...А в 50 году Уругвай на Маракане в финале обыграл бразильцев и стал 2-х кратным чемпионом мира...Суарес все-таки таких достижений не имеет...Поэтому говорить, что он лучший футболист в истории Уругвая - это довольно спорно...
У каждого периода свои герои и соответствующий уровень игры. Игрока уровня Суареса , если отбросить время и обстоятельства, в сборной Уругвая вряд ли был. Особенно если брать его лучшие годы.
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Ответ gPk
Тебя богучанец видимо правда задела?)
Ты вообще жалок Богучан, потеряйся, деревня))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
таджикистонец, ты откуда вылез?))
Тебя богучанец видимо правда задела?)
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Ответ Папа Футбола
Суарес великий футболист, тот тип игрока за игрой и голами которого можно наблюдать вечно, где бы он не играл АПЛ, Ла Лига, Бразилия, MLS или в сборной Уругвая - это всегда был неудержимый зверь. Очень жаль что время таких легенд подходит к концу. P.S. Надеюсь забьет юбилейный 70 гол в последнем матче за сборную Уругвая.
Не удивлюсь, а всё к этому пока идет, что Суарес ещё все рекорды МЛС к 2026 по результативности перепишет с огромным преимуществом, пока Лео лечится, а он может, Луис по-прежнему игрок с звериным голевым чутьем!!!⚽️
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Эль Писталлеро 🔫
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Титан современности , мы это видели , очень крутой
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Всё красиво делает. Третье место на кубке Америки, где он классно выступил в матче за 3 место. И теперь домашний матч, чтобы попрощаться с болельщиками. Молодец, вовремя и на позитиве!
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Момент на ЧМ, как он отбивает руками до сих пор перед глазами 💪
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Ответ Alex Vieri
А вы уверены, что, например, в сборной Уругвая 20-30гг не было футболистов сильнее Суареса? За то время Уругвай выиграл несколько Олимпиад и Чемпионат Мира...А в 50 году Уругвай на Маракане в финале обыграл бразильцев и стал 2-х кратным чемпионом мира...Суарес все-таки таких достижений не имеет...Поэтому говорить, что он лучший футболист в истории Уругвая - это довольно спорно...
>А в 50 году Уругвай на Маракане в финале обыграл бразильцев и стал 2-х кратным чемпионом мира

ты хоть погугли для приличия формат тех турниров, они в какое сравнение с нынешними не идут вообще, здесь и отборы есть, и группы, и плей-офф из четырех стадий, а тогда уругвайцы обыграли бразилию не в финале(его не было), а в последнем групповом матче, который выпал именно на бразилию, вот и всё
Было четыре группы, в которых две группы были по четыре команды, третья три команды и последняя группа из двух(как раз уругвай и боливия) и победители этих групп попали в финальную, где победитель группы набрав большее количество очков и стал чемпионом мира
ты хоть понимаешь абсурд форматов того времени?
суарес как и все золотое поколение уругвая табареса не выиграл чм, да, но выиграл копу, и играл в полуфинале в юар, пройдя честный отбор на континенте, пройдя вменяемый групповой этап и плей-офф - это гораздо сложнее.
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69😏
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Ответ Alex Vieri
А вы уверены, что, например, в сборной Уругвая 20-30гг не было футболистов сильнее Суареса? За то время Уругвай выиграл несколько Олимпиад и Чемпионат Мира...А в 50 году Уругвай на Маракане в финале обыграл бразильцев и стал 2-х кратным чемпионом мира...Суарес все-таки таких достижений не имеет...Поэтому говорить, что он лучший футболист в истории Уругвая - это довольно спорно...
Футбол и футболисты были совершенно другими 100 лет назад, очевидно. Возможно, с Суаресом они бы продолжили штамповать кубки, а в выигранных де-факто - оформили бы на десяток-другой больше мячей.)
Думаю, пользователь допускал, что Луисито - определенно лучший за период после Второй Мировой, например. Ну и статистика говорит определенным образом. Помимо того, что Кусарес - реально гений-гений на поле)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Казалось бы, такая маленькая страна, этот Уругвай, но при этом имеет сильную экономику и футбольную сборную.
Как и Нидерланды
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Один из лучших нападающих 2010 - 2020 в мире
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Казалось бы, такая маленькая страна, этот Уругвай, но при этом имеет сильную экономику и футбольную сборную.
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Ответ Potapson
Почтение и уважение. Уходить надо тогда, когда всем будет жалко что уходишь, а не тогда, когда все уже будут думать какого чёрта ты ещё здесь делаешь.
Лучше уйти на год раньше, чем на на неделю позже (с) утесов
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Ответ Potapson
Почтение и уважение. Уходить надо тогда, когда всем будет жалко что уходишь, а не тогда, когда все уже будут думать какого чёрта ты ещё здесь делаешь.
Potapson официально вошёл в список некрасивых людей Кринжиану
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Ответ Buzya
ну, ему будет 39. рисоберка орёт про заложников каких-то... а тут этодругин, получается?
пепе вообще 50, но никто ведь не против. а кто-то и в 30 уже не тянет, так что странная у тебя логика, все зависит от состояния конкретного игрока
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