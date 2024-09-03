Медведев и Синнер разыграют четвертьфинал US Open не раньше 03:15 мск в ночь со среды на четверг
US Open опубликовал расписание на 4 сентября, десятый игровой день.
Все матчи пройдут на Арене Артура Эша, первый стартует в 19:00 по московскому времени:
Беатрис Хаддад Майя (22) – Каролина Мухова
Алекс де Минаур (10) – Джек Дрэйпер (25)
Не ранее 02:00:
Ига Швентек (1) – Джессика Пегула (6)
Янник Синнер (1) – Даниил Медведев (5)
Опубликовано: Алёна Майорова
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