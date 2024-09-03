Медведев и Синнер разыграют четвертьфинал US Open не раньше 03:15 мск в ночь со среды на четверг

US Open опубликовал расписание на 4 сентября, десятый игровой день.

Все матчи пройдут на Арене Артура Эша, первый стартует в 19:00 по московскому времени:

Беатрис Хаддад Майя (22) – Каролина Мухова

Алекс де Минаур (10) – Джек Дрэйпер (25)

Не ранее 02:00: