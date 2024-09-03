Российские клубы потратили 76,2 млн долларов на трансферы этим летом – на 5,5% больше, чем в прошлом году

Теги премьер-лига Россия трансферы ФИФА деньги Футбол

Российские клубы потратили более 76 млн долларов на трансферы летом 2024 года.

Согласно отчету ФИФА, минувшим летом российские клубы совершили 116 подписаний общей стоимостью 76,2 млн долларов – Россия заняла 14-е место в мире по сумме расходов. Сумма, потраченная на трансферы, выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

При этом доходы российских клубов от трансферов выросли на 4,6% и составили в общей сложности 30,3 млн долларов.

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17 комментариев
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Смысл этой новости,если ТО еще не закрылось.
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Причем, в абсолютном большинстве это одни и те же люди ходят из клуба в клуб
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Ответ Spartakus1984
Смысл этой новости,если ТО еще не закрылось.
Согласен, в последний день 5 сентября на флажке будет много подписаний, часть из которых толком необдуманных взамен тех, которые сорвались...
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Ответ Дмитрий Иванов
В мире то ТО закрылось, вот итоги. А РФ отдельно считать кто будет
В смысле?.Тут про Россию речь.
+2
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Тоттенхэм вместо Соланке мог купить всех кого приобрели клубы РПЛ
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Зенит - 42,86
Спартак - 24,7
Краснодар - 12,75.
Это уже 80,31. А остальные так, не в счет. Погрешность.
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А насколько процентов стало больше разговоров о том, что в "сложное для страны время" надо меньше расходовать средств?
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Ответ Po onhyck Regards
Можно сто спортшкол открыть на эти деньги
бюджет на молодёжку Зенит 777млн рублей в год, у Краснодара больше лярда. Держи карман шире, тысячу спортшкол!
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