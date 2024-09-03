Российские клубы потратили 76,2 млн долларов на трансферы этим летом – на 5,5% больше, чем в прошлом году

Российские клубы потратили более 76 млн долларов на трансферы летом 2024 года.

Согласно отчету , минувшим летом российские клубы совершили 116 подписаний общей стоимостью 76,2 млн долларов – Россия заняла 14-е место в мире по сумме расходов. Сумма, потраченная на трансферы, выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

При этом доходы российских клубов от трансферов выросли на 4,6% и составили в общей сложности 30,3 млн долларов.