Российские клубы потратили 76,2 млн долларов на трансферы этим летом – на 5,5% больше, чем в прошлом году
Российские клубы потратили более 76 млн долларов на трансферы летом 2024 года.
Согласно отчету ФИФА, минувшим летом российские клубы совершили 116 подписаний общей стоимостью 76,2 млн долларов – Россия заняла 14-е место в мире по сумме расходов. Сумма, потраченная на трансферы, выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом.
При этом доходы российских клубов от трансферов выросли на 4,6% и составили в общей сложности 30,3 млн долларов.
Спартак - 24,7
Краснодар - 12,75.
Это уже 80,31. А остальные так, не в счет. Погрешность.