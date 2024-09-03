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Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова на Паралимпиаде: «Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению»

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова после поражения на Паралимпийских играх в Париже.

Накануне Торсунов с результатом 5,83 метра выиграл золото в прыжках в длину в категории T36 (атлеты с нарушением координации), установив паралимпийский рекорд. Украинец Литвиненко стал третьим (5,76).

«Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада может быть для меня последней. Поэтому эта медаль для меня важна. Но у меня немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому у меня обида не на кого-то, а на себя», – приводит слова Литвиненко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Паралимпиада завершится 8 сентября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная Украины
Евгений Торсунов
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