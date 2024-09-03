Англия лидирует по тратам на трансферы летом 2024-го – 1,69 млрд долларов. Саудовцы потратили вдвое меньше, чем в 2023-м

Клубы Англии лидируют по расходам на трансферы летом 2024 года.

Согласно отчету по итогам летнего трансферного окна, английские профессиональные клубы потратили на подписания 1,69 миллиарда долларов. 2-е место по расходам на трансферы заняла Италия (825 млн долларов), третьей стала Франция (697 млн долларов), следом идут и Германия (599 млн и 572 млн, соответственно).

6-е место в списке заняли клубы из Саудовской Аравии, совершившие трансферы в сумме на 431 млн долларов. Отметим, что в прошлом году саудовские клубы стали 2-ми в мире по сумме трат (875,4 млн долларов). Вторым среди представителей Азиатской конфедерации стал Катар (89,4 млн долларов, 12-е место в мире) – при этом сумма расходов снизилась на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Среди латиноамериканских стран лидером по трансферным расходам стала Бразилия – 180 млн долларов.