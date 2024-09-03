Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»
Александр Соболев высказывал недовольством составом «Спартака».
Нападающий ранее перешел в «Зенит», а красно-белые получили около 10 миллионов евро за трансфер.
Журналист Андрей Панков рассказал, что после завершения прошлого сезона у Александра Соболева состоялся разговор с человеком из руководства «Спартака».
«Тема – обсуждение планов на новый чемпионат. Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.
Разговор получился тяжелым и на повышенных тонах. Соболев высказал свое недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть».
Александр сказал это без злого умысла, а просто констатируя факт. И эту фразу нападающего донес до команды один из руководителей.
На следующей тренировке красно-белых Соболев ловил на себе косые взгляды партнеров», – говорится в тексте «Чемпионата».
« Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.»
Его спросили мнение он честно озвучил все то, что здесь пишут каждый день болельщики Спартака
Другой вопрос как так получилось, что закрытый разговор слили команде, но это опять вопрос уровня менеджмента, как то подло вываливать всем содержание закрытого диалога
Что неудивительно для руководства ФКСМ, в общем-то...
Если он 25 забивал бы он бы играл за Дортмунд или Арсенал
Понятно, что если состав Зенита в 1,5 раза дороже, то он логично и посильнее. Ну се ля ви. Играй, доказывай. Свой прогресс демонстрируй. Не всегда все можно выиграть. Но всегда можно стремиться. От лидеров многое зависит. Зенит без Вендела и Барриоса, например, тоже не такой, как с ними. Спартак без Промеса тоже хуже стал. А с Барко прибавил. Роль даже одного игрока лидера велика.
У Соболя было все, чтобы таким лидером стать. Он предпочел пойти за трофеями под других лидеров. Ну флаг в руки. Никто особо сожалеть не будет. Даже если там заиграет. Найдутся новые. Правильно сказали пацаны - должны играть те, кому команда не чужая, кто за нее бьется.
Можно сказать "Нам очень нужно усиление состава на такие-то позиции" - и никого не обидел, и мысль свою донес.
Но этот ... говорит в другом ключе, именно унижая партнеров м противопоставляя себя крутого футболиста этим остальным лохам.
Ну и отдельный вопрос - какую цель преследовало руководство, когда это транслировало всей команде. Разрушить нафиг атмосферу и посеять вражду? Удивительные люди
Омерзительный персонаж, конечно.
"А в остальном, прекрасная маркиза, что хорошо, все хорошо".