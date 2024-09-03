Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев высказывал недовольством составом «Спартака».

Нападающий ранее перешел в «Зенит», а красно-белые получили около 10 миллионов евро за трансфер.

Журналист Андрей Панков рассказал, что после завершения прошлого сезона у Александра Соболева состоялся разговор с человеком из руководства «Спартака».

«Тема – обсуждение планов на новый чемпионат. Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.

Разговор получился тяжелым и на повышенных тонах. Соболев высказал свое недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть».

Александр сказал это без злого умысла, а просто констатируя факт. И эту фразу нападающего донес до команды один из руководителей.

На следующей тренировке красно-белых Соболев ловил на себе косые взгляды партнеров», – говорится в тексте «Чемпионата».

79 комментариев
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«С этим составом ничего не выиграть. А с таким центрфорвардом тем более, поэтому я пишу заявление по собственному», - заявил Соболев
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Ответ Иван Борисов
Правда не правда. Это только слова хрен пойми кого. Но если и правда, то Соболь... Ты же сам часть команды... Значит по твоим словам с тобой ничего не выиграть.
Это хорошо объясняет, почему бывшие одноклубники ждали извинений. Зато теперь с новым составом Соболев выиграет. Правда, с Кассьерой и Гонду, состав вправе сказать "выиграем и без Соболева".
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Правда не правда. Это только слова хрен пойми кого. Но если и правда, то Соболь... Ты же сам часть команды... Значит по твоим словам с тобой ничего не выиграть.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Молодцы, вы в Питере уже и статистику Соболева выучили)
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Руководство прислушалось и продала его
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Возомнил себя Роналду.
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Не, ну с одной стороны игрок такое вообще не должен говорить, это банальное неуважение к партнёрам. С другой стороны, тогда-то он правду говорил.
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Он же правильно сказал. Барко, например, реально сделал разницу.
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Не знаю, кто Соболева лидером назначил, в прошлом сезоне он делал все, чтобы им не быть. И какой не очень умный человек из руководства встречался с ним как с лидером.
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Он был прав. Его и выгнали
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Ответ Боевой Бурят Путина
«С этим составом ничего не выиграть. А с таким центрфорвардом тем более, поэтому я пишу заявление по собственному», - заявил Соболев
Мда. Хейт-хейтом, но Соболев в 3-х (всего 5) сезонах c 2020 по 2023 за Спартак делал 20+ результативных действий. В 23/24 19 результативных действий. Стабильно Топ-2.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
В СПб фабрики круглосуточно туфли производят? Полгода назад эти же люди: "Соболев делал 4 сезона подряд по 18 ныряний за матч"
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Ну так его и убрали из команды) Усилили состав, сбросили балласт. Теперь появляются шансы что-нибудь выйграть))
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да ладно! забивай по 25 голов за сезон, и тогда предъявляй претензии, что команда не выигрывает
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Ответ Евгений Сидоров
Возомнил себя Роналду.
Подождите в тексте ясно написано:

« Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.»

Его спросили мнение он честно озвучил все то, что здесь пишут каждый день болельщики Спартака

Другой вопрос как так получилось, что закрытый разговор слили команде, но это опять вопрос уровня менеджмента, как то подло вываливать всем содержание закрытого диалога
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Ответ andrei.danilenko2011
Мда. Хейт-хейтом, но Соболев в 3-х (всего 5) сезонах c 2020 по 2023 за Спартак делал 20+ результативных действий. В 23/24 19 результативных действий. Стабильно Топ-2.
Топ-2 где? В Спартаке из трех напов? Ну тогда да, топ)
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В принципе он прав
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Тут Соболев был прав. Трансферная политика Спартака для такого бюджета очень странная.
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Соболев, конечно, "молодец", но выносить за двери содержание разговора — скотство.

Что неудивительно для руководства ФКСМ, в общем-то...
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Ответ mamama
да ладно! забивай по 25 голов за сезон, и тогда предъявляй претензии, что команда не выигрывает
Кто в РПЛ забивает 25 за сезон? когда вообще такое было? У него 4 сезона к ряду 20+ по г+п с вот этими средними партнерами
Если он 25 забивал бы он бы играл за Дортмунд или Арсенал
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Ну состав - вещь изменяющаяся. Кто-то прибавляет, кто-то регрессирует. Приходит, уходит. Есть общекомандная тактика, движение, сыгранность, сплоченность. Че там у Карреры было особенного?
Понятно, что если состав Зенита в 1,5 раза дороже, то он логично и посильнее. Ну се ля ви. Играй, доказывай. Свой прогресс демонстрируй. Не всегда все можно выиграть. Но всегда можно стремиться. От лидеров многое зависит. Зенит без Вендела и Барриоса, например, тоже не такой, как с ними. Спартак без Промеса тоже хуже стал. А с Барко прибавил. Роль даже одного игрока лидера велика.
У Соболя было все, чтобы таким лидером стать. Он предпочел пойти за трофеями под других лидеров. Ну флаг в руки. Никто особо сожалеть не будет. Даже если там заиграет. Найдутся новые. Правильно сказали пацаны - должны играть те, кому команда не чужая, кто за нее бьется.
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С одной стороны некрасиво, но если по чесноку, правду же сказал?
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Ответ Peter Parker
Молодцы, вы в Питере уже и статистику Соболева выучили)
Уахахахаха))))
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Здесь вопрос в интеллекте, способности формулировать мысли, и восприятии себя и других.

Можно сказать "Нам очень нужно усиление состава на такие-то позиции" - и никого не обидел, и мысль свою донес.

Но этот ... говорит в другом ключе, именно унижая партнеров м противопоставляя себя крутого футболиста этим остальным лохам.

Ну и отдельный вопрос - какую цель преследовало руководство, когда это транслировало всей команде. Разрушить нафиг атмосферу и посеять вражду? Удивительные люди
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Промес то где , давно не слыхать что то
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На фоне Соболева Дзюба выглядит примерным мужиком)
Омерзительный персонаж, конечно.
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Так-то даже мерзкий Соболев выдал здесь базу.
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Т.е. он должен был кивать и поддакивать. Вот так проходят собрания в Спартаке.
"А в остальном, прекрасная маркиза, что хорошо, все хорошо".
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Ну я понимаю Рональдо бы это говорил. А это.
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Забавляют болельщики ,,народных" , наперегонки ,, обличающие" ,, мерзкого" . Соболева. Он, ведь, в ,,великом и легендарном" ,,Спартаке" стал дельфином, нытиком и истеричкой. ,, спартаковский дух" , однако.🤡🐷
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