Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»

Александр Соболев высказывал недовольством составом «Спартака».

Нападающий ранее перешел в « », а красно-белые получили около 10 миллионов евро за трансфер.

Журналист Андрей Панков рассказал, что после завершения прошлого сезона у состоялся разговор с человеком из руководства « ».

«Тема – обсуждение планов на новый чемпионат. Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.

Разговор получился тяжелым и на повышенных тонах. Соболев высказал свое недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть».

Александр сказал это без злого умысла, а просто констатируя факт. И эту фразу нападающего донес до команды один из руководителей.

На следующей тренировке красно-белых Соболев ловил на себе косые взгляды партнеров», – говорится в тексте «Чемпионата».