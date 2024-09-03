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US Open. 1/4 финала. Зверев поборется с Фрицем, Тиафу – с Димитровым

Александр Зверев сыграет с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале US Open

Фрэнсис Тиафу встретится с Григором Димитровым.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 75 миллионов долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
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