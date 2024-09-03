«Астон Мартин» объявит о контракте с Ньюи перед Гран-при Азербайджана (RN365)
На следующей неделе, перед Гран-при Азербайджана, «Астон Мартин» подтвердит переход конструктора Эдриана Ньюи, пишет RacingNews365.
Специалист, внесший вклад во все победы и титулы «Ред Булл», покинет команду в конце года, а также проведет некоторое время в обязательном отпуске перед тем, как присоединиться к «Астон Мартин».
Ньюи связывали с «Феррари», также им интересовались «Уильямс» и «Альпин».
По информации издания, британца впечатлила современная база «Астон Мартин» в Сильверстоуне с собственной аэротрубой. По слухам, Эдриан будет получать 20 миллионов фунтов (более 25 миллионов долларов) в год.
«Я в этом сомневаюсь». Ферстаппен не верит в связь между уходом Ньюи и падением скорости «Ред Булл»
Гельмут Марко о проблемах «Ред Булл»: «Ньюи больше не вовлечен в гоночный процесс – это важный фактор»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий