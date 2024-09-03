«Астон Мартин» объявит о контракте с Ньюи перед Гран-при Азербайджана (RN365)

О переходе Ньюи в «Астон Мартин» скоро сообщат официально

На следующей неделе, перед Гран-при Азербайджана , «Астон Мартин» подтвердит переход конструктора Эдриана Ньюи , пишет RacingNews365.

Специалист, внесший вклад во все победы и титулы «Ред Булл», покинет команду в конце года, а также проведет некоторое время в обязательном отпуске перед тем, как присоединиться к «Астон Мартин ».

Ньюи связывали с «Феррари », также им интересовались «Уильямс » и «Альпин».

По информации издания, британца впечатлила современная база «Астон Мартин» в Сильверстоуне с собственной аэротрубой. По слухам, Эдриан будет получать 20 миллионов фунтов (более 25 миллионов долларов) в год.

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