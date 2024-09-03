Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей рубашке без рукавов и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Жюль Кунде приехал в расположение сборной Франции в экстравагантном образе.

Защитник «Барселоны» прибыл в расположение национальной команды в юбке, обтягивающей рубашке без рукавов и ботинках с белыми носками.

На сегодняшней пресс-конференции футболист объяснил свою любовь наряжаться.

«Ни для кого не секрет, что я люблю моду и одежду. Мне всегда нравилось наряжаться, хорошо выглядеть, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг.

[Вызов в сборную] – это приятно, это событие, которого многие люди ждут с нетерпением. Это круто, а еще это между нами идет небольшое соревнование [в плане образов]. Мне нравится это делать, я чувствую себя хорошо в своей одежде. Это помогает мне отвлечься», – сказал Кунде.

Фото: https://x.com/jkeey4/

Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах