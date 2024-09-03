Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей рубашке без рукавов и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Жюль Кунде стиль Футбол

Жюль Кунде приехал в расположение сборной Франции в экстравагантном образе.

Защитник «Барселоны» прибыл в расположение национальной команды в юбке, обтягивающей рубашке без рукавов и ботинках с белыми носками.

На сегодняшней пресс-конференции футболист объяснил свою любовь наряжаться.

«Ни для кого не секрет, что я люблю моду и одежду. Мне всегда нравилось наряжаться, хорошо выглядеть, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг.

[Вызов в сборную] – это приятно, это событие, которого многие люди ждут с нетерпением. Это круто, а еще это между нами идет небольшое соревнование [в плане образов]. Мне нравится это делать, я чувствую себя хорошо в своей одежде. Это помогает мне отвлечься», – сказал Кунде. 

Фото: https://x.com/jkeey4/

Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах

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75 комментариев
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Хорошо смотрится кстати
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обтягивающая рубашка без рукавов! почему это не майка, объяснение есть?
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0
+51
Выглядит так, будто его одела нейросеть
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Ответ Барристан Селми
обтягивающая рубашка без рукавов! почему это не майка, объяснение есть?
Рубашка с длинными рукавами, одеваемыми на ноги с молнией на ширинке))
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-1
+15
Был нормальным в Севилье, как перешёл в гей столицу Европы, так сразу пошли замашки
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Рубашка без рукавов - это футболка. Не благодарите)
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В юбке опасно, Мбаппе может присунуть
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Юбка - бред, шорты или джинсы и вроде ничего особенного
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Не, ну а что, типичный француз, типичный унисекс. )
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привлекать внимание дешёвыми понтами не означает что ты хорошо одеваешься.
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Выглядит в итоге лучше, чем описание от Спортс)
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Ответ Барристан Селми
обтягивающая рубашка без рукавов! почему это не майка, объяснение есть?
Тогда заголовок будет не такой громкий. А по сути кунде идёт такая одежда, стильно выглядит
+8
-4
+4
Ответ mancity111
Хорошо смотрится кстати
Вот согласен, выглядит очень круто
+14
-10
+4
Ответ AltHurrep
сбоку - да) но если смотреть спереди, напоминаю, там юбка)
Ну юбка и юбка. Тех, кто в девяностых-нулевых фанател от Korn и мечтал быть похожим на Джонатана Дэвиса, таким не удивить)
+5
-1
+4
Французские африканцы это отдельный вид конечно
+5
-1
+4
Срамота (с)
+7
-3
+4
Ответ Хозяин Путки
Был нормальным в Севилье, как перешёл в гей столицу Европы, так сразу пошли замашки
Все знают, что Мадрид знаменит своими гей парадами
+18
-14
+4
Конкурент жены Макрона нарисовался. Вернулся домой...
+5
-1
+4
Ответ Ноу криминалити
Выглядит так, будто его одела нейросеть
Погнали лучше пива попьем
+3
0
+3
Да пускай хоть как Валерий Леонтьев одевается, главное чтоб в Бельерина на поле не превращался. А на улице хоть в Киркорова.
+3
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+3
Ответ Топ геймер
Тогда заголовок будет не такой громкий. А по сути кунде идёт такая одежда, стильно выглядит
Вырвиглазно, но уж никак не стильно, лол
+3
0
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Когда захотелось пообезьянничать🤣
+7
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«Ни для кого не секрет, что я люблю моду»

Но сюдя по фото, это большой секрет для всех
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Мальчик из гетто добравшийся до денег и думающий, что одеться за дорого это круто... выглядит как черный гомик
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Через год-два сделает каминг-аут с Лапортой
+2
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И в чем аргентинцы были не правы?
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Француз с шотландскими корнями
+6
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Лев
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Спортс, продолжайте наблюдение.
+2
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+2
Ответ mancity111
Хорошо смотрится кстати
были бы шортики )
+3
-1
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