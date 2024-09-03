«Спартак» и «Витория» договорились о трансфере Мангаша за 2 млн евро. Защитник попрощался с партнерами (O Jogo)
Рикарду Мангаш перейдет в «Спартак».
Московский клуб и «Витория Гимараэш» достигли договоренности о трансфере 26-летнего защитника за 2 миллиона евро, сообщает O Jogo. Ожидается, что футболист подпишет контракт с красно-белыми на два года.
Мангаш уже попрощался с партнерами по португальской команде.
На старте сезона-2024/25 Рикарду провел 10 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Что то тут не так
Эх, еще бы вингера подписать, который будет как Промес по 10+ голов в чемпионате класть и делать разницу.