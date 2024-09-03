«Спартак» и «Витория» договорились о трансфере Мангаша за 2 млн евро. Защитник попрощался с партнерами (O Jogo)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Футбол

Рикарду Мангаш перейдет в «Спартак».

Московский клуб и «Витория Гимараэш» достигли договоренности о трансфере 26-летнего защитника за 2 миллиона евро, сообщает O Jogo. Ожидается, что футболист подпишет контракт с красно-белыми на два года. 

Мангаш уже попрощался с партнерами по португальской команде. 

На старте сезона-2024/25 Рикарду провел 10 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

15 комментариев
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Что скажите по данному персонажу?🤔
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Ответ Спартак сила
Добро пожаловать в лучший клуб России и СССР
"Спартак и Витория договорились..." сначала подумал что опять Руя из пыльного шкафа вынули 🫣
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Покупают созревших игроков. Для которых это повышение. Им нужно проявлять себя иначе остаток карьеры снова будет уровень Венгрии 🤷🏿‍♂️
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Забивает больше некоторых наших нападающих
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защитник 10 матчей 4+2 и всего лишь 2 милиона.
Что то тут не так
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Ответ Евгений Кирилюк
Что скажите по данному персонажу?🤔
Смотрел нарезку на Ю-Туб...Видны плюсы в атаке, слева краёк -шустрый, дриблинг есть...Но по нарезкам трудно оценить игрока...
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Четыре гола в десяти матчах - это весьма незаурядно для защитника :)
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Внешне напоминает Эктора Бельерина, надеюсь, играет также как он в его годы.
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Судя по прошлому сезону и старту этого, это однозначно топовое усиление за такие деньги. Левый фланг существенно укрепляется.

Эх, еще бы вингера подписать, который будет как Промес по 10+ голов в чемпионате класть и делать разницу.
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Ответ Евгений Кирилюк
Что скажите по данному персонажу?🤔
понятно это не топ игрок наверное протяже Амарала
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Ответ Евгений Кирилюк
Что скажите по данному персонажу?🤔
Он скорее защитник атакующего плана, чем оборонительного, с хорошей скоростью и выносливостью, в защитных действиях похуже конечно, но откровенных ляпов и привозов аля Хлусевич не замечено. Посмотрим как у нас будет использоваться Станковичем
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