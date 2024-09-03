«Спартак» и «Витория» договорились о трансфере Мангаша за 2 млн евро. Защитник попрощался с партнерами (O Jogo)

Рикарду Мангаш перейдет в «Спартак».

Московский клуб и « » достигли договоренности о трансфере 26-летнего защитника за 2 миллиона евро, сообщает O Jogo. Ожидается, что футболист подпишет контракт с красно-белыми на два года.

уже попрощался с партнерами по португальской команде.

На старте сезона-2024/25 Рикарду провел 10 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.