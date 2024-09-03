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  • Трусова, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России
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Трусова, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России

Объявлен предварительный состав на контрольные прокаты фигуристов сборной России

Список опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Женщины: Софья Акатьева, Александра Трусова-Игнатова (ФФККР представила спортсменку с двойной фамилией – Sports), Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ФФККР
logoсборная России
мужское катание
женское катание
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
logoАнастасия Мишина
Роман Савосин
logoМаксим Некрасов
logoАлександр Галлямов
Георгий Куница
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoМакар Игнатов
logoИлья Княжук
Артем Фролов
logoЕвгений Семененко
logoАлександра Трусова
logoЕлизавета Худайбердиева
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
logoДевид Нарижный
logoКсения Синицына
logoАндрей Мозалев
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoДаниил Самсонов
logoСофья Акатьева
logoГлеб Лутфуллин
Анна Фролова
logoИрина Хавронина
logoВладислав Дикиджи
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
Елизавета Осокина
logoАделия Петросян
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
logoВасилиса Кагановская
logoНаталья Хабибуллина
Дарья Садкова
Артем Грицаенко
Екатерина Рыбакова
Вероника Яметова
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Анна Коломенская
Милана Кузьмина
Алексей Карпов
Алиса Блинникова
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