Морозов о потолке зарплат: «Пример Кузнецова в СКА показывает – существуют легальные инструменты, чтобы предложить достойные условия. Текущий потолок не препятствует переходу звезд из НХЛ»

Алексей Морозов поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось , что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.

– Имеет ли смысл вернуться к гибкому потолку зарплат, когда за его превышение платится налог? Или чтобы было можно выводить одного игрока за потолок, иначе «Металлург» не сможет вернуть Малкина, а «Динамо» – Овечкина.

– Здесь стоит вернуться к тезису о том, что условия для всех должны быть равны. В случае гибкого потолка зарплат клубы, которые имеют более серьезное финансирование, получат преимущество.

Сейчас мы видим увеличение конкуренции внутри лиги, середняки подтягиваются к лидерам, и количество претендентов на победу каждый год только растет. Возвращение к гибкому потолку может легко убить всю интригу и всю нашу работу.

Сейчас пример перехода Евгения Кузнецова в СКА показывает, что у менеджеров существуют легальные инструменты для того, чтобы предложить игроку достойные условия – разумеется, если сам игрок докажет свой высокий уровень.

Поэтому текущий размер потолка не препятствует переходу звезд из НХЛ в КХЛ, – сказал президент лиги Алексей Морозов .

Морозов о снижении зарплаты Грицюка в СКА: «Игроки не всегда ставят финансы на 1-е место в переговорах. Многое зависит от возможности выиграть кубок, от города»