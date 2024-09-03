Клубы совершили рекордные 11 000 трансферов на 6,4 млрд долларов летом 2024-го. Общая сумма трансферов в женском футболе – рекордные 6,8 млн долларов

Клубы установили абсолютный рекорд по числу трансферов летом 2024 года.

опубликовала отчет по итогам летнего трансферного окна. Минувшим летом в мире было зарегистрировано 11 тысяч трансферов – больше, чем когда-либо в истории.

В мужском футболе общая стоимость трансферов летом 2024 года превысила 6,4 миллиарда долларов, что является вторым показателем в истории – рекорд в 7,43 млрд долларов был установлен прошлым летом. Больше всего денег на трансферы потратили английские клубы – более 1,6 млрд долларов.

В женском футболе летом 2024 года было зарегистрировано 1125 трансферов – на 30% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость всех подписаний составила рекордные 6,8 миллиона долларов.