Клубы совершили рекордные 11 000 трансферов на 6,4 млрд долларов летом 2024-го. Общая сумма трансферов в женском футболе – рекордные 6,8 млн долларов

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Клубы установили абсолютный рекорд по числу трансферов летом 2024 года.

ФИФА опубликовала отчет по итогам летнего трансферного окна. Минувшим летом в мире было зарегистрировано 11 тысяч трансферов – больше, чем когда-либо в истории.

В мужском футболе общая стоимость трансферов летом 2024 года превысила 6,4 миллиарда долларов, что является вторым показателем в истории – рекорд в 7,43 млрд долларов был установлен прошлым летом. Больше всего денег на трансферы потратили английские клубы – более 1,6 млрд долларов.

В женском футболе летом 2024 года было зарегистрировано 1125 трансферов – на 30% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость всех подписаний составила рекордные 6,8 миллиона долларов.

20 комментариев
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Трансфер Соболева в Зенит обошелся дороже чем все женское трансферное окно. О какой равной оплате труда может идти речь, когда тут пропасть с размером в марианскую впадину.
+72
-7
+65
Ответ Папа Футбола
Трансфер Соболева в Зенит обошелся дороже чем все женское трансферное окно. О какой равной оплате труда может идти речь, когда тут пропасть с размером в марианскую впадину.
О равной оплате можно будет говорить тогда, когда игры женского и мужского футбола будут вызывать равный интерес.
+31
0
+31
Если бы не ФФП, то Боули один бы столько потратил
+32
-2
+30
Ответ AuroraBorealis
О равной оплате можно будет говорить тогда, когда игры женского и мужского футбола будут вызывать равный интерес.
То есть никогда.
+24
0
+24
Только Рапино это не показывайте
+17
0
+17
И они еще хотят равных зарплат)
+9
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+9
Ответ John Galt
А в Америке женский футбол разве не популярней мужского? Имеет право сказать. Это же не говорит футболистка сборной Латвии.
С чего бы это он там был популярнее?
+6
-1
+5
Когда чикули снова начнуть ныть про зп в женском футболе, покажите им эту стату.
+3
-1
+2
Перспективная ветка
+2
0
+2
Р-разница
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
Комментарий удален модератором
это к чему вообще?
+1
-1
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Ответ Mekanych Red Devil
Если бы не ФФП, то Боули один бы столько потратил
Если бы можно, то он бы уволил тренерский штаб, чтобы на скамейке было больше места
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Ответ AuroraBorealis
О равной оплате можно будет говорить тогда, когда игры женского и мужского футбола будут вызывать равный интерес.
Посещаемость в NWSL выше ,чем в РПЛ. Не удивитесь?
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Грязные сексисты. Срочно увеличьте зарплату Меган Рапино!
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Из них 70% - это трансферы Зенита, если верить местной публике)))
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все, что нужно знать о женском футболе))
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Половина из этих сделок с участием Челси))
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Понятно, их рыночек 0.1% от общего пирога
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Комментарий удален модератором
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