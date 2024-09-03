Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Аякс Роналд Куман высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Стевен Бергвейн Футбол

Роналд Куман раскритиковал амбициозность Стевена Бергвейна.

«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро.

«Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями.

Его глава в сборной Нидерландов закрыта.

Он, наверное, знает, что я это скажу», – сказал главный тренер национальной команды Роналд Куман.

54 комментария
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Расист))
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Канте. Ну да ну да пошёл я нахер.
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С какими спортивными амбициями связаны Эвертон, Саутгемптон и сборная Голландии?

Я фигею, конечно.
Сборная Франции, обладающая наверное, самым огромным набором футболистов на все позиции спокойно зовёт Канте.
Сборная Испании, которая выиграла больше всех трофеев в этом веке, вызывает Ляпорта, в центре с которым катком берёт Евро.

А тут сборная, которая выиграла один раз в истории трофей 36 лет назад и тренер, который за пределами Голландии выиграл два Кубка Испании с ещё топовой Валенсией и Барселоной, рассказывают кому-то о том, как нужно управлять карьерой.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Канте. Ну да ну да пошёл я нахер.
Канте уже давно отрезанный ломоть для топ-клубов. Слишком хрустальный и слишком нестабильный
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Ответ Streetbor
у Кумана есть брат, который работает сейчас его ассистентом в сборной и он ездил на заработки на Ближний Восток.
Он ездил в Оман как тренер, до этого возглавляя многие команды выше уровнем.
Как игрок всё же он был только в Голландии и Бельгии, так что ситуации всё же разные
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Ответ Streetbor
у Кумана есть брат, который работает сейчас его ассистентом в сборной и он ездил на заработки на Ближний Восток.
Это другое))
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у Кумана есть брат, который работает сейчас его ассистентом в сборной и он ездил на заработки на Ближний Восток.
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Ответ ното Noto
Это говорит тупо о провале Гризманна, Мбаппе и т.д. На Евро Франция играла бездарно, а вот на ЧМ в Катаре французы играли хорошо и там лучшим был Гризманн и про Канте никто не вспоминал.
Тем не менее, лидеры провалились, а Канте нет
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Ответ ното Noto
Так от Канте и ожиданий 0. Французы переигрывали всех соперников в центре поля, как Германия или Испания? Нет. Французов даже Португалы у которых самих игры нет возили весь матч. Так в чем супер успех Канте? То что он приятный человек. Ну ок. Тот же Салиба, Кунде или Тео внесли огромный вклад что французы мало пропускали. Да и в плане отбора Тчуамени Канте вот вообще не уступал, а в плане атакующих действий и один и второй турнир провалили
Про ожидания все сказал ещё Аршавин. А Канте выделяли и эксперты и журналисты и болельщики. Проблемы Франции были в атаке, к опорной зоне претензий минимум
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Так то чемпионат СА уже посильнее Эредевизи, так что где еще амбиции
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Делать выводы не по игре, а по тому в правильном или нет чемпионате выступает, очень умно!
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Мартинес о Роналду в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Португалии закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»
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Эмм... А Вейналдума он откуда вызывал на Евро?..🤨
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Ответ Алексей Скамейчук
Канте уже давно отрезанный ломоть для топ-клубов. Слишком хрустальный и слишком нестабильный
Нестабильный Канте. Я наслаждался его нестабильностью на последнем че)
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Ответ ното Noto
Каких экспертов? Да и Канте не опорник. Опорник Франции это Тчуамени. Канте опорника последний раз играл ещё в Лестере и может немного у Конте, даже у Тухеля Канте не играл опорника про Сарри вообще молчу. Канте играл выше Тчуамени и должен был создавать и как много создавал?
Канте никогда много не создавал и всегда страховал партнёров. И он вроде лидер и по отборам и по километражу. Ожидать от него креатина довольно странно - никогда он этим не славился
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Нормально так арабы закупаются, в отличие от америкосов, у которых Миранчук и старые звезды
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Ответ Юрий Кечко
Чемпионат Голландии в стратосфере по уровню с Са, че ты несёшь )))
Это там, где булыкин по 25 клал, а арвеладзе по 40?))) я не уверен, что это даже рпл сильнее))
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Ответ yulay
Прав. Только стоило, наверное, сказать лично ему, а потом уже прессе
Куман и с Суаресом не очень красиво расстался.
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Очень некрасиво
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Ответ Streetbor
у Кумана есть брат, который работает сейчас его ассистентом в сборной и он ездил на заработки на Ближний Восток.
Куман своего брата в сборную вызывает разве?
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Куман абсолютно не прав, когда то Йоахим Лёв тоже так говорил про Мюллера и Боатенга, что они почему то больше не будут вызваны в сборную, независимо от их формы.
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В Испанию Ляпорт вызывается и ничего.
Или Куман на 100% уверен и видит наперёд, что Бергвейн хуже станет играть?
Или ему просто лень смотреть за чемпом СА?)))
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То ли дело великая нидерландская лига
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Сам на коленках бы пополз
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Видимо, искал повод, чтобы больше не звать.
Очен скучаю по хорошим голландским форвардам.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Канте. Ну да ну да пошёл я нахер.
Канте 33 года, он и так едет с ярмарки, у Бергвейна оптимальный футбольный возраст
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Ответ Юрий Кечко
Чемпионат Голландии в стратосфере по уровню с Са, че ты несёшь )))
это не так
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перенюхал
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Ответ as009595@icloud.com
Нормально так арабы закупаются, в отличие от америкосов, у которых Миранчук и старые звезды
ну, справедливости разы, у америкосов рынок решает. Там не переплачивают за футбиков. А саудиты денег и не считают. Но в целом, конечно, разница в уровнях между млс и чемпом СА - космическая, это очевидно.
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Ответ Алексей Скамейчук
Канте уже давно отрезанный ломоть для топ-клубов. Слишком хрустальный и слишком нестабильный
Что за персонажи плюсуют этот бред?
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