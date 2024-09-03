Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»
Роналд Куман раскритиковал амбициозность Стевена Бергвейна.
«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро.
«Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями.
Его глава в сборной Нидерландов закрыта.
Он, наверное, знает, что я это скажу», – сказал главный тренер национальной команды Роналд Куман.
Я фигею, конечно.
Сборная Франции, обладающая наверное, самым огромным набором футболистов на все позиции спокойно зовёт Канте.
Сборная Испании, которая выиграла больше всех трофеев в этом веке, вызывает Ляпорта, в центре с которым катком берёт Евро.
А тут сборная, которая выиграла один раз в истории трофей 36 лет назад и тренер, который за пределами Голландии выиграл два Кубка Испании с ещё топовой Валенсией и Барселоной, рассказывают кому-то о том, как нужно управлять карьерой.
Как игрок всё же он был только в Голландии и Бельгии, так что ситуации всё же разные
Или Куман на 100% уверен и видит наперёд, что Бергвейн хуже станет играть?
Или ему просто лень смотреть за чемпом СА?)))
Очен скучаю по хорошим голландским форвардам.