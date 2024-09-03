Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»

Роналд Куман раскритиковал амбициозность Стевена Бергвейна.

« » продал 26-летнего футболиста в « » за более чем 21 миллион евро.

« отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями.

Его глава в сборной закрыта.

Он, наверное, знает, что я это скажу», – сказал главный тренер национальной команды .