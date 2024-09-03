Кержаков покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию

Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата».

«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам.

Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!», – говорится в сообщении клуба.

После 18 матчей «Кайрат» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана. На 8 сентября намечен товарищеский матч с « » в Алматы.

По данным Meta-ratings.kz, российский специалист подал в отставку, и клуб ее принял. Ожидается, что до окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин.

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