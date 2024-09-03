Кержаков покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию
Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата».
«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.
Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам.
Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!», – говорится в сообщении клуба.
После 18 матчей «Кайрат» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана. На 8 сентября намечен товарищеский матч с «Зенитом» в Алматы.
По данным Meta-ratings.kz, российский специалист подал в отставку, и клуб ее принял. Ожидается, что до окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин.
Кержаков пришел после 6 туров. У Кайрата было 11 очков.
Сейчас 18 туров - 32 очка. Практически тот же процент. Где Вы там накопали 2.15???
Хотя в Ахмате вроде Ташуев будет 🤔
Но даж страшновато стало
Надеюсь, в моих Крыльях не такие идиоты, чтоб Осинькина увольнять))