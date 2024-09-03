Кержаков покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию

Теги Зенит Руслан Аджинджал Александр Кержаков товарищеские матчи (клубы) отставки высшая лига Казахстан Кайрат Владимир Казаков Рафаэль Уразбахтин Sports – Казахстан Футбол

Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата».

«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам.

Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!», – говорится в сообщении клуба.

После 18 матчей «Кайрат» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана. На 8 сентября намечен товарищеский матч с «Зенитом» в Алматы. 

По данным Meta-ratings.kz, российский специалист подал в отставку, и клуб ее принял. Ожидается, что до окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин.

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56 комментариев
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Уходил, ухожу и буду уходить
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Кержаков,тренер-вахтовик. 4 месяца поработал и домой)
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ну что ты будешь делать — Алешка Терминатор снова навалил кринжу
+34
-2
+32
Ушел на пике)
+28
-1
+27
Нарвался на дружбу народов?
+15
-3
+12
Ответ Marcus-light
Серьезно? Ничего, что он пришел в команду, которая шла с темпом 2.15 очка за игру, и добился 1.6 очка за игру. То есть из команды претендующей на победу в чемпионате сделал команду, претендующую на призеры в лучшем случае. А так конечно, да, русофобия)
команда, претендующая в лучшем случае на призеры, идущая на 1 месте?
+12
0
+12
Что опять не устроило?
+11
-1
+10
Ответ Трент Резнор
Уходил, ухожу и буду уходить
Какой же Кержаков ухоженный
+10
0
+10
Ответ Кино Музыка
Нарвался на дружбу народов?
похоже на то 6-3-3 не те показатели, при которых увольняют, да и времени прошло всего ничего..
+9
-1
+8
не делал дневную норму кумыса
+8
-1
+7
Ответ Marcus-light
Серьезно? Ничего, что он пришел в команду, которая шла с темпом 2.15 очка за игру, и добился 1.6 очка за игру. То есть из команды претендующей на победу в чемпионате сделал команду, претендующую на призеры в лучшем случае. А так конечно, да, русофобия)
Ну пока Кайрат по набранным - первый, даже если все отыграют пропущенные матчи - минимум второй.
Кержаков пришел после 6 туров. У Кайрата было 11 очков.
Сейчас 18 туров - 32 очка. Практически тот же процент. Где Вы там накопали 2.15???
+7
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+7
Ответ Денис Шорц
Ну что ты будешь делать — Алешка Терминатор снова навалил кринжу
Если б кринжу. А то просто... навалил
+7
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+6
Что случилось? Не знал, что он там. А он там был )
+5
0
+5
так ведь только что же был в Сербии же Спартак тренировал?
+6
-1
+5
Ответ ZONE85
Ушел на пике)
Жераре
+5
0
+5
В Ахмат?
+4
-1
+3
а почему его убрали? всеже было хорошо
+3
0
+3
В Ахмат что ли позвали?
+2
0
+2
Ответ Marcus-light
Серьезно? Ничего, что он пришел в команду, которая шла с темпом 2.15 очка за игру, и добился 1.6 очка за игру. То есть из команды претендующей на победу в чемпионате сделал команду, претендующую на призеры в лучшем случае. А так конечно, да, русофобия)
Признан лучшим тренером Казахстана в июле.
+1
0
+1
Ответ ZONE85
Ушел на пике)
Точеной?
+3
-2
+1
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Что опять не устроило?
По слухам не захотел сливать Астане.
+1
0
+1
Ответ Иван Ларин
похоже на то 6-3-3 не те показатели, при которых увольняют, да и времени прошло всего ничего..
Особенно в преддверии товарняка с Зенитом. Думаю не в последнюю очередь Кайрат был выбран из за Кержакова. А тут такое... Мутная история
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Ответ 2vdhrvmmzf
Кержаков в позднего Бердыева превращается
Скорее в Талалаева, бгг
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Ответ Алексей Полиенков
Странно. Очень странно.
Восток - дело тонкое.) Ордабасы шел на первом месте - тренер ушел(еврокубки). Кайрат на первом месте - тренер подал в отставку.
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Ответ ZONE85
Ушел на пике)
Ничего подобного, там у конкурентов по 3-4 матча в запасе, как те сыграют(и скорее выиграют эти матчи), кайрат упадет на 4-5е
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Ответ Макс Саид
Ну так кержак реально облажался. В статье не упоминают о том как плох кайрат+об играх в запасе у конкурентов
Настолько плох, что Кержаков был признан лучшим тренером июля в лиге.
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Ответ Radik_2.0
какой то мутный тип этот Керж
Не Кержаков, а клуб
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Ответ King_X
Мож в РПЛ что-то наклевывается Хотя в Ахмате вроде Ташуев будет 🤔 Но даж страшновато стало Надеюсь, в моих Крыльях не такие идиоты, чтоб Осинькина увольнять))
Да он, вроде, уехал из страны, нет?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Что опять не устроило?
Мож в РПЛ что-то наклевывается
Хотя в Ахмате вроде Ташуев будет 🤔

Но даж страшновато стало
Надеюсь, в моих Крыльях не такие идиоты, чтоб Осинькина увольнять))
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Ответ Russian Horse
В Ахмат?
может в НН
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