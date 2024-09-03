Жена Соболева выложила фото с сыном: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Алексей Миллер Александр Соболев Футбол

Жена Александра Соболева поблагодарила Алексея Миллера.

Нападающий ранее перешел в «Зенит» из «Спартака».

Елена, супруга футболиста, в социальной сети опубликовала фотографию вместе с сыном и подписала публикацию: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!».

7-летний сын футболиста пошел в первый класс.

В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».

Соболев выложил фото сына с маскотом «Зенита»: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!»

104 комментария
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Какая-то вся семейка мерзкая
+179
-5
+174
Ответ Aleksey Yashin
Какая-то вся семейка мерзкая
Мне кажется отвратительно должно быть даже зенитовским болельщикам.
+88
-2
+86
Они 4 года прогибаться теперь будут по поводу и без
+86
-3
+83
Очень глубоко.
+56
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+55
Ответ Aleksey Yashin
Какая-то вся семейка мерзкая
Да, все кто с Зенитом связан, становятся мерзкими …
+58
-12
+46
Ответ dimdim
Они 4 года прогибаться теперь будут по поводу и без
пол страны прогибается, а вы за этих 2их удивляетесь.
+44
-6
+38
Господи, почему чушь пишут они, а стыдно мне?
Шершавые язычки.
+39
-2
+37
Текст Ротенберг писал?)) у них там видимо обязательно надо благодарить Миллера и Газпром хотя бы раз в недельку
+30
-2
+28
Соболев оригинально подошел к борьбе за стартовый состав.
+26
0
+26
Цэ ту мач хлопцы)) не, реально эт чет совсем «сильно». Доказать бывшему, что у тебя все хорошо😄😄😄. Скоро домашние животные поблагодарят за возможность сходить на лучшие лужайки. Я конечно не знаю, мб они это все искренне, но очень уж похоже на заискивания.
+25
0
+25
Соболев тут самый главный бомж🤣
+23
-2
+21
скоро напишет"спасибо Миллеру за сына"
+21
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+21
Лизнула, засчитано
+15
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+15
Фу, вся эта тема с Соболевым обсуждается так, будто к ним Холланд перешёл. Каждый чих обсуждается. Каждый пост.
Ещё больше раздражения к и без того непривлекательному персонажу.
+14
0
+14
Жена Соболева выложила фото с хлебом: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность есть лучший хлеб страны!»

Жена Соболева выложила фото со снегом: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность видеть лучший снег страны!»

Жена Соболева выложила фото с туалетной бумагой: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность пользоваться лучшей туалетной бумагой страны!»
+11
0
+11
Холуи и лизоблюды. Мерзость.
+9
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+9
Ответ Dima67
Бедный малыш( Такие своеобразные родители...
Гном Гномыч - 2
+9
0
+9
Так это жена Соболева сидит тут под ником Алешка Терминатор?
+8
0
+8
Бедный малыш( Такие своеобразные родители...
+7
0
+7
(Читать голосом Дроздова)

А тут мы можем наблюдать семейку лизунов обыкновенных сумчатых в своей естественно среде обитания. В раннем возрасте их языки мало развиты и не приспособлены для взрослой жизни. Но как только зверёк попадает в свою привычную среду обитания, желательно в район Финского залива, их языки приобретают необычайную гибкость и прочность.
+6
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Столичные школы разве хуже?))
+6
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Ну как же можно так опускаться то?!..
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Это какой-то позор (с)
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Астанавитесь! Ну ведь, кто-то должен им подсказать, что это полный зашквар.
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Противно конечно все это читать и видеть
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Ответ filippa
пол страны прогибается, а вы за этих 2их удивляетесь.
вы преуменьшаете
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Конкуренция у Ротенберга нарастает, говорят они, а неловко слушать это мне
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Эк их торкнуло.
+4
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Ответ cmorblr
Очень глубоко.
Даже у дельфина так глубоко она никогда не брала
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+4
оказываеься слабоуми половым путем передается
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