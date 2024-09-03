Жена Соболева выложила фото с сыном: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!»
Жена Александра Соболева поблагодарила Алексея Миллера.
Нападающий ранее перешел в «Зенит» из «Спартака».
Елена, супруга футболиста, в социальной сети опубликовала фотографию вместе с сыном и подписала публикацию: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!».
7-летний сын футболиста пошел в первый класс.
В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».
Соболев выложил фото сына с маскотом «Зенита»: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!»
Шершавые язычки.
Ещё больше раздражения к и без того непривлекательному персонажу.
Жена Соболева выложила фото со снегом: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность видеть лучший снег страны!»
Жена Соболева выложила фото с туалетной бумагой: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность пользоваться лучшей туалетной бумагой страны!»
А тут мы можем наблюдать семейку лизунов обыкновенных сумчатых в своей естественно среде обитания. В раннем возрасте их языки мало развиты и не приспособлены для взрослой жизни. Но как только зверёк попадает в свою привычную среду обитания, желательно в район Финского залива, их языки приобретают необычайную гибкость и прочность.