Жена Соболева выложила фото с сыном: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!»

Жена Александра Соболева поблагодарила Алексея Миллера.

Нападающий ранее перешел в «Зенит» из «Спартака».

Елена, супруга футболиста, в социальной сети опубликовала фотографию вместе с сыном и подписала публикацию: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!».

7-летний сын футболиста пошел в первый класс.

В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».

Соболев выложил фото сына с маскотом «Зенита»: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!»