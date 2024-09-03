«Спартак» согласовал условия контракта с защитником «Витории» Мангашем. Клубы обсуждают компенсацию (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Футбол

«Спартак» согласовал условия контракта с защитником «Витории Гимараэш» Мангашем.

Переговоры продолжаются на уровне клубов, как утверждает Metaratings. Стороны пытаются договориться о сумме компенсации за переход 26-летнего игрока. 

Рикарду Мангаш выступает за «Виторию Гимараэш» с 2023 года. В текущем сезоне на счету крайнего защитника 4 гола в 10 матчах в чемпионате Португалии и Лиге конференций.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.

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17 комментариев
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Ну крайний защитник очень нужен, статистика смотрю очень даже. Возраст тоже самое то. Поэтому, если правда, то добро пожаловать))
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Да зачем??? Слева многие сыграть могут, тот же Денисов. Нафига Тавареша отдали, тот то же мог играть слева. Рябчук, Хлусевич, Маслов, Денисов.
может быть за тем, что у нас один фланговый защитник на всю команду, а остальных даже футболистами назвать нельзя?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Да зачем??? Слева многие сыграть могут, тот же Денисов. Нафига Тавареша отдали, тот то же мог играть слева. Рябчук, Хлусевич, Маслов, Денисов.
Объясняет Деян Станкович:
слева нужен ЛЕВОНОГИЙ защитник, который будет конкурировать с Рябчуком.
Денисов и Хоусевич - оба правоногие - будут конкурировать за правый фланг.
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Ответ Kerghoodoo
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Не интересно смотреть на 7-8 не техничных, средних по уровню русых дарований в СМ одновременно на поле: не способны зрелищно играть...
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
— А немцы?
— Что немцы?
— Немцы будут?
— Какие немцы?
— Ну немцы!
— Зачем немцы?
+1
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Будем посмотреть, если перейдёт. Игра в кубке с Динамо Махачкала показала, что глубина состава - такая себе. Есть основа, но если кто-то выпадет, сразу начнутся проблемы.
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Нам форварда, да повыше ростом....а то уголёк не вывозит, хоть и старается..
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Рябчук конечно выдал старт сезона на топовом уровне, если будет конкуренция, то сможет прогрессировать дальше.
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Почему правого защитника не нашли, вместо клоуна Денисова?
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Не защитник, а полузащитник. И уровень того же Рябчука. Амарал это очередной аферист.
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Ответ Владислав Назаров
Не интересно смотреть на 7-8 не техничных, средних по уровню русых дарований в СМ одновременно на поле: не способны зрелищно играть...
Литвинова я бы не назвал средним дарованием, там уровень выше. Туда же Соболева, который только что ушел. Но вот Хлусевич - это просто ужас, одного травмированного Рябчука для конкуренции недостаточно, чтобы этот парень не появлялся на поле в принципе.
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
Поконкурировать за трофеи хотят. У Спартака много русских в составе, и выходят часто. Но чтобы подышать в затылок Рио этого, кажется, недостаточно.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Да зачем??? Слева многие сыграть могут, тот же Денисов. Нафига Тавареша отдали, тот то же мог играть слева. Рябчук, Хлусевич, Маслов, Денисов.
Вообще не понимаю, брат. Тавареш после трансфера выбыл надолго и выпал из обоймы по итогу, да и тренер новый пришел. Рябчук мочится кровью сейчас, непонятно, когда выйдет. Хлуся - не футболист в принципе. Маслов - слева?) Да его на поле на родном ЦЗ нежелательно видеть вообще.) Денисов? Ненадежный товарищ, которому лучше играть справа.
Покупка оправдана на 100%.
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