«Спартак» согласовал условия контракта с защитником «Витории» Мангашем. Клубы обсуждают компенсацию (Metaratings)
«Спартак» согласовал условия контракта с защитником «Витории Гимараэш» Мангашем.
Переговоры продолжаются на уровне клубов, как утверждает Metaratings. Стороны пытаются договориться о сумме компенсации за переход 26-летнего игрока.
Рикарду Мангаш выступает за «Виторию Гимараэш» с 2023 года. В текущем сезоне на счету крайнего защитника 4 гола в 10 матчах в чемпионате Португалии и Лиге конференций.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.
слева нужен ЛЕВОНОГИЙ защитник, который будет конкурировать с Рябчуком.
Денисов и Хоусевич - оба правоногие - будут конкурировать за правый фланг.
— Что немцы?
— Немцы будут?
— Какие немцы?
— Ну немцы!
— Зачем немцы?
Покупка оправдана на 100%.