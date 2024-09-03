«Спартак» согласовал условия контракта с защитником «Витории» Мангашем. Клубы обсуждают компенсацию (Metaratings)

«Спартак» согласовал условия контракта с защитником «Витории Гимараэш» Мангашем.

Переговоры продолжаются на уровне клубов, как утверждает Metaratings. Стороны пытаются договориться о сумме компенсации за переход 26-летнего игрока.

Рикарду Мангаш выступает за «Виторию Гимараэш» с 2023 года. В текущем сезоне на счету крайнего защитника 4 гола в 10 матчах в чемпионате Португалии и Лиге конференций.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.