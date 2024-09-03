«Локомотив» впервые взял Кубок Открытия – победили «Металлург»

«Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия Фонбет чемпионата КХЛ

Ярославский клуб одержал победу над «Металлургом » (3:2) в стартовом матче сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, «Локомотив » впервые в истории выиграл Кубок Открытия . До этого ярославцы дважды играли в матче открытия и оба раза уступили.

Чаще всех Кубок Открытия брали «Ак Барс» и московское «Динамо» – по 3 раза.