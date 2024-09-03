«Локомотив» впервые взял Кубок Открытия – победили «Металлург»
«Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия Фонбет чемпионата КХЛ
Ярославский клуб одержал победу над «Металлургом» (3:2) в стартовом матче сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Открытия. До этого ярославцы дважды играли в матче открытия и оба раза уступили.
Чаще всех Кубок Открытия брали «Ак Барс» и московское «Динамо» – по 3 раза.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports
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