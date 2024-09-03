Ташуев вновь возглавил «Ахмат». Контракт – на 2 года
Сергей Ташуев вернулся в «Ахмат».
Грозненский клуб объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера. Контракт с 65-летним специалистом рассчитан на 2 года.
Ташуев ранее возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023-го. Под его руководством грозненцы заняли 5-е место в Мир РПЛ-2022/23, повторив лучший результат клуба.
Мой прогноз - в этом сезоне результаты улучшатся, а в следующем опять что-то пойдёт не так, и уволят, и сменят на кого-то из наших старых знакомых.
- Как горит огонь
- Как течёт вода
- Как наши тренеры ходят по кругу из клуба в клуб
Ташуеву надо предлагать контракт на месяц с автоматической опцией продления еще на месяц)
Тогда и неустойку не придется платить.
Хотя если Аллах дает деньги , то почему бы и нет.