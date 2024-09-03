Ташуев вновь возглавил «Ахмат». Контракт – на 2 года

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев вернулся в «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера. Контракт с 65-летним специалистом рассчитан на 2 года.

Ташуев ранее возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023-го. Под его руководством грозненцы заняли 5-е место в Мир РПЛ-2022/23, повторив лучший результат клуба.

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Круговорот физруков в РПЛ, которые сменяют друг друга на дне таблицы и в студии Матч тв.
+39
-1
+38
Ответ Liver0910
Круговорот физруков в РПЛ, которые сменяют друг друга на дне таблицы и в студии Матч тв.
Причем именно эти физруки всегда очень болезненно реагируют на любых иностранных тренеров. Ну ка ты - они ведь могут пошатнуть их уютный маня-мирок
+33
-2
+31
Посмотрим, насколько задержится на этот раз.
Мой прогноз - в этом сезоне результаты улучшатся, а в следующем опять что-то пойдёт не так, и уволят, и сменят на кого-то из наших старых знакомых.
+16
0
+16
Можно вечно смотреть на 3 вещи:
- Как горит огонь
- Как течёт вода
- Как наши тренеры ходят по кругу из клуба в клуб
+9
0
+9
Ташуев, дон
+6
0
+6
Люблю когда новые тренеры приходят в РПЛ и освежают игру!
+6
0
+6
Им там самим не смешно по кругу увольнять и назначать одних и тех же тренеров? Надеюсь ахмат вылетит наконец то
+5
-1
+4
А зачем такой большой срок ?
Ташуеву надо предлагать контракт на месяц с автоматической опцией продления еще на месяц)
Тогда и неустойку не придется платить.
Хотя если Аллах дает деньги , то почему бы и нет.
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
Можно вечно смотреть на 3 вещи: - Как горит огонь - Как течёт вода - Как наши тренеры ходят по кругу из клуба в клуб
Тот же тренер. тот же состав, что может пойти не так?
+3
0
+3
Засекаем!
+3
0
+3
Вообще не понимаю, как его еще всерьез воспринимают... Нигде больше года не работал "специалист".
+4
-1
+3
Цирк, да и только!🤡
+3
0
+3
2 года? )
+2
0
+2
У Кадырова сыновья закончились? Некого тренером назначить?
+2
0
+2
Ответ trav
Большая проблема, что Бериша и Богосавац выбыли до НГ, Конате ушёл (кстати, куда его пристроил Селюк?), атака очень-очень слабая. Плюс для Ахмата, что Факел, КС, Акрон тоже слабые. Им сейчас надо цепляться, а зимой усиление будет. Но за комплектацию команды большой неуд.
там президенту клуба 19 лет как мы помним вот и комплектация
+1
0
+1
Он вернулся. Ташуев 2.0
+1
0
+1
Ну че,пацаны,до зимы продержится?
+1
0
+1
Большая проблема, что Бериша и Богосавац выбыли до НГ, Конате ушёл (кстати, куда его пристроил Селюк?), атака очень-очень слабая. Плюс для Ахмата, что Факел, КС, Акрон тоже слабые. Им сейчас надо цепляться, а зимой усиление будет. Но за комплектацию команды большой неуд.
+1
0
+1
А говорят снаряд два раза в одну воронку не падает
+1
0
+1
Ответ Overkiller
Самый заезженный комментарий на сайте.
Плюсики сами себя не заработают
+2
-1
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
У Кадырова сыновья закончились? Некого тренером назначить?
Извинись
+1
0
+1
Ответ Homo Faber
Юрану приготовиться. Если серьёзно, команда слабая, плюс 2 тяжёлые травмы, тут и Клопп не поможет.
Ого! Вы реально болеете за ФЦК? Приятно, что есть люди, следящие за Бундеслигой 2. Там интересно)))))
0
0
0
Ответ Liver0910
Круговорот физруков в РПЛ, которые сменяют друг друга на дне таблицы и в студии Матч тв.
По моему я где то видел этот комментарий 🥱
0
0
0
Будет чудо, если даже год проработает!!!
0
0
0
Ответ jwbmwbqvih
Ну че,пацаны,до зимы продержится?
А потом Пятибратова сменит.
0
0
0
Ответ Liver0910
Круговорот физруков в РПЛ, которые сменяют друг друга на дне таблицы и в студии Матч тв.
Так везде.
0
0
0
Ответ Liver0910
Круговорот физруков в РПЛ, которые сменяют друг друга на дне таблицы и в студии Матч тв.
Самый заезженный комментарий на сайте.
+2
-2
0
Ответ atomio
Причем именно эти физруки всегда очень болезненно реагируют на любых иностранных тренеров. Ну ка ты - они ведь могут пошатнуть их уютный маня-мирок
Да у нас же кругом много в России специалистов ,причем много Спартаковских игроков бывших )))
+2
-2
0
Ответ Сарсен Абдрахманов
А говорят снаряд два раза в одну воронку не падает
Это уже третье попадание.
0
0
0
Какая разница?!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий