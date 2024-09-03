Ташуев вновь возглавил «Ахмат». Контракт – на 2 года

Сергей Ташуев вернулся в «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера. Контракт с 65-летним специалистом рассчитан на 2 года.

ранее возглавлял « » с сентября 2022 года по август 2023-го. Под его руководством грозненцы заняли 5-е место в Мир РПЛ-2022/23, повторив лучший результат клуба.