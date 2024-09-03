Форварда «Валенсии» Мира задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин (Cadena SER)

Форварда «Валенсии» Рафу Мира подозревают в сексуальном насилии.

По информации Cadena SER, нападающий, арендованный у «Севильи», был задержан Гражданской гвардией в понедельник вечером. не появился на сегодняшней тренировке «Валенсии».

Сообщается, что футболиста подозревают в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам, совершенном в его доме – еще один мужчина, предположительно участвовавший в преступлении, также был задержан. Предполагаемые жертвы сообщили о преступлении в полицию, им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время Мир находится в отделении полиции и в ближайшее время даст показания судье.