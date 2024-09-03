Форварда «Валенсии» Мира задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин (Cadena SER)

Теги Валенсия Севилья Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Форварда «Валенсии» Рафу Мира подозревают в сексуальном насилии.

По информации Cadena SER, нападающий, арендованный у «Севильи», был задержан Гражданской гвардией Испании в понедельник вечером. Рафа Мир не появился на сегодняшней тренировке «Валенсии».

Сообщается, что футболиста подозревают в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам, совершенном в его доме – еще один мужчина, предположительно участвовавший в преступлении, также был задержан. Предполагаемые жертвы сообщили о преступлении в полицию, им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время Мир находится в отделении полиции и в ближайшее время даст показания судье.

67 комментариев
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Мир ➡ Российская Премьер-лига
+113
-4
+109
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
+90
-15
+75
Ответ Жизнь Бичары
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
Бабы изнасиловали мужиков
+44
-5
+39
Затащили на хату и изнасиловали, перед этим похитили с ночного клуба
+31
-4
+27
Ответ Олег Кузнецов
Комментарий скрыт
Потому что мы на спортсе получаем новости, связанные со спортом, а в футбольном разделе - конкретно про футболистов. Не благодари :)
+26
0
+26
Ответ News13
Затащили на хату и изнасиловали, перед этим похитили с ночного клуба
Уверен, сначала затащили в ночной клуб, что бы затем похитить. Следы заметали, поэтому поехали домой
+26
-1
+25
Ответ News13
Затащили на хату и изнасиловали, перед этим похитили с ночного клуба
а девки-то были и не против ага. а как узнали, что он известный футболист пошли накатали заяву
+19
-4
+15
Ответ Жизнь Бичары
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
Это Европа, в теории два мужика могли выпроводить этих назойливых женщин что бы не мешали. .
+21
-6
+15
Ответ Олег Кузнецов
Комментарий скрыт
У них денег много
+17
-5
+12
Ответ Олег Кузнецов
Комментарий скрыт
Потому что ты читаешь футбольные новости
+10
0
+10
Они же пришли с миром)
+10
-1
+9
Ответ Owen_the_Simple
У них денег много
У актёров, музыкантов или прочих селебритиз тоже много, ток в футбольном разделе мы о них ничего не узнаем :)
+8
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+8
Мирного решения не будет.
+8
0
+8
Ответ Aleksey Yashin
Мир ➡ Российская Премьер-лига
У него фамилия экстремистская
+8
-1
+7
Ответ Aleksey Yashin
Мир ➡ Российская Премьер-лига
Миролюбивый испанец Рафа
+8
-1
+7
Ответ Zav1x
Что-то Валенсии часто "везёт" с насильниками, то Рафа Мир, то Санти Мина.
Испании повезло с левацкими законами и ТП-министром по таким делам
+8
-1
+7
история стара как мир много денег запросили на утро,футболисты принципиальные оказались и решили что это перебор
+6
0
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Штирлиц тянул Мюллера записку. Мюллер отбивался и жалобно визжал
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0
+6
Ответ Жизнь Бичары
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
Чтение художественной литературы.
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Ну, смотрите. Наверняка у многих (не буду говорить "у всех"), бывал следующий сексуальный опыт по молодости: познакомился с девушкой в клубе/баре/да даже на улице или в тиндере, выпили, закусили, ещё раз выпили, в итоге "поехали ко мне", все дела, которые в определённый момент приятны обоим. А наутро просыпаешься с похмела, и мысли - "хоспаде, шо это вчера было и кто это рядом со мной в постели?" у обоих.

Ну правда, с кем не бывало?
Так вот, согласно фемповестке, такие случаи теперь - насилие, и девушка, изрядно поразмыслив, может попытаться что-то из этого выжать. Если до неё дойдёт информация, что человек, с которым подобное случилось - известный и при деньгах, это ускорит мысленный процесс в данном направлении. Будет ещё и доказывать, что "ничуть это было не по согласию, мне было ооооочень неприятно, так неприятно, что кончила три раза, но ооооочеень неприятно". Вот такой вот дивный мир.

Не берусь говорить, что там у Рафы, свечку не держал, и есть мужики, которые действительно ведут себя в этом плане неадекватно, как тот же Гринвуд - мне просто трудно это представить, так как я всё же подсознательно меряю по себе.
Но сам факт, что подобная вполне безобидная ситуация может вполне в современном мире классифицироваться как насилие.
+4
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+3
Мда единственный трансфер Валенсии за деньги. И вот привет.😔😔😔
+3
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+3
Ответ Жизнь Бичары
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
А что на хату нельзя прийти? Мужчина это животное которое привело в свою пещеру и насилует? Хорошего Вы мнения о мужчинах. Чем они отличных от арабов и африканцев у которых еще средневековье.
А мужчинам к мужчинам можно приходить. или тоже сделают что то?
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+3
Ответ comodinho
Они же пришли с миром)
Не разойдутся миром, видимо)
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Ответ Иван Балашов
Мирного решения не будет.
Потерпевшие писали заяву на Мира с полным ртом не проронив в сторону ментов не слова , боясь растерять все улики
+3
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+2
Ответ Жизнь Бичары
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
Как вариант - мужики отказались тра.ать баб, что для них явилось насилием
+2
0
+2
Ответ mold-cel
И тут понимаешь что Дзюба настоящий профессионал. Максимум групповой чат в вотсаппе
Так ты добавлен был?)
+3
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+2
В Испании я к женщинам больше вообще не притронусь никогда, на всякий случай и к мужчинам, всякое может быть, сейчас времена такие-не простые…))
+5
-3
+2
Мы их насильно затащили,
Ну тут промашка-тут конечн переборщили
+2
0
+2
Хорошо в Европе. Женщине можно просто не хотеть и при этом не сопротивляться. Что бы это считалось насилием.
+2
0
+2
Ответ Жизнь Бичары
Две бабы пришли к двум мужикам на хату , что же могло там произойти в теории
Чай, кофе, потанцуем
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