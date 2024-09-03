Форварда «Валенсии» Мира задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин (Cadena SER)
Форварда «Валенсии» Рафу Мира подозревают в сексуальном насилии.
По информации Cadena SER, нападающий, арендованный у «Севильи», был задержан Гражданской гвардией Испании в понедельник вечером. Рафа Мир не появился на сегодняшней тренировке «Валенсии».
Сообщается, что футболиста подозревают в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам, совершенном в его доме – еще один мужчина, предположительно участвовавший в преступлении, также был задержан. Предполагаемые жертвы сообщили о преступлении в полицию, им потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время Мир находится в отделении полиции и в ближайшее время даст показания судье.
Ну правда, с кем не бывало?
Так вот, согласно фемповестке, такие случаи теперь - насилие, и девушка, изрядно поразмыслив, может попытаться что-то из этого выжать. Если до неё дойдёт информация, что человек, с которым подобное случилось - известный и при деньгах, это ускорит мысленный процесс в данном направлении. Будет ещё и доказывать, что "ничуть это было не по согласию, мне было ооооочень неприятно, так неприятно, что кончила три раза, но ооооочеень неприятно". Вот такой вот дивный мир.
Не берусь говорить, что там у Рафы, свечку не держал, и есть мужики, которые действительно ведут себя в этом плане неадекватно, как тот же Гринвуд - мне просто трудно это представить, так как я всё же подсознательно меряю по себе.
Но сам факт, что подобная вполне безобидная ситуация может вполне в современном мире классифицироваться как насилие.
А мужчинам к мужчинам можно приходить. или тоже сделают что то?
Ну тут промашка-тут конечн переборщили