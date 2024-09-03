Президент «Кайрата» сказал, что Кержаков «говно, а не тренер», после поражения от «Астаны». Александр подал в отставку (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Казахстан Кайрат Астана брань Sports – Казахстан Кайрат Боранбаев контент Футбол

Президент «Кайрата» оскорблял Александра Кержакова.

Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.

Кержаков объяснил, что «есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными».

По информации инсайдера Ивана Карпова, после поражения от «Астаны» (0:1) президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно оскорблять Кержакова. Боранбаев якобы сказал, что Александр – «говно, а не тренер». Глава клуба также упрекнул специалиста в том, что он «ничего не делает». 

Кержаков не стал терпеть такое отношение и подал в отставку. Утверждается, что он не первый тренер, при котором произошла подобная ситуация. 

Кержаков посчитал, что в «Кайрате» его «плавили». В команде не поняли расставание с Васиным («СЭ»)

44 комментария
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Борат Кайранбаев
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Ответ mancity111
Тут в принципе все правы. Кержаков действительно плохой тренер. Но и терпеть такое отношение нельзя
То-то после его увольнения Пари НН феерит
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Омерзительная история, если правда.
+19
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Ответ Knife707
Карпов накинул, как думаете?
Да

Он же про Соболева и Зенит долго разгонял, в итоге Дельфин, как мы видим, остался в Спартаке
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+15
Ну так надо было знать к кому идёшь. К вору, казнокраду и вообще какому - то мамбету.
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А в лицо не первый тренер не дал?
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При этом команда идет на первом месте.
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Теперь понятно кто такой Кайрат
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Порой на должности директорские пролезают откровенные болваны которые себе позволяют на личности переходить в условиях когда ситуация вполне нормальная и можно дальше работать в нормальном режиме добиваясь хорошего результата. Возомнил из себя хана.
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Сам его назначил несмотря на то, что у тренера Кержакова нет никаких достижений.
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Ответ Гол в девятину
Сам его назначил несмотря на то, что у тренера Кержакова нет никаких достижений.
А у самого фк кайрат прям уйма достижений в футболе
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Баранбаев
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Ответ Knife707
Карпов накинул, как думаете?
конечно накинул
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Ответ Bestman
Комментарий удален модератором
для таких как ты, ситуация везде плохая.
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Ответ Bestman
Комментарий удален модератором
Не, до дикарей-коноедов всем далеко✌️😁
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А здесь Карп тоже чуть-чуть приукрасил?)
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а он не прав)
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Черчесову стоит призадуматься о месте работы
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Черчесову стоит призадуматься о месте работы
Он такие вещи в душе обсуждает.
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Ответ Bestman
Комментарий удален модератором
Отдыхай))
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Комментарий удален модератором
Ответ Ceasus
Комментарий удален модератором
Так в Урале то-же самое происходит. Только там ещё и хавают.
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Ответ Ceasus
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ евГений
То-то после его увольнения Пари НН феерит
при нём тоже звёзд с неба не хватали
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Карпов накинул, как думаете?
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Ответ Gleb
Да Он же про Соболева и Зенит долго разгонял, в итоге Дельфин, как мы видим, остался в Спартаке
А до этого он что-то трещал, что Зенит перехватил у Спартака Горшкова. Мы правильно сделали, что не поверили.
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Ответ a2wai
Кержаков уходя в отставку мог бы добавить - если тренер - говно, то кто тогда президент, нанявший такого тренера)))
Ну кто ж миллиардеру поверит что он там не вмешивается? )
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Ответ Gleb
Да Он же про Соболева и Зенит долго разгонял, в итоге Дельфин, как мы видим, остался в Спартаке
Причем за 25 млн
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Тут в принципе все правы. Кержаков действительно плохой тренер. Но и терпеть такое отношение нельзя
+12
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Вот это уже похоже на правду.
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