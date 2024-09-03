Президент «Кайрата» сказал, что Кержаков «говно, а не тренер», после поражения от «Астаны». Александр подал в отставку (Иван Карпов)
Президент «Кайрата» оскорблял Александра Кержакова.
Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.
Кержаков объяснил, что «есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными».
По информации инсайдера Ивана Карпова, после поражения от «Астаны» (0:1) президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно оскорблять Кержакова. Боранбаев якобы сказал, что Александр – «говно, а не тренер». Глава клуба также упрекнул специалиста в том, что он «ничего не делает».
Кержаков не стал терпеть такое отношение и подал в отставку. Утверждается, что он не первый тренер, при котором произошла подобная ситуация.
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