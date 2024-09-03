Кержаков посчитал, что в «Кайрате» его «плавили». В команде не поняли расставание с Васиным («СЭ»)
Александр Кержаков мог уйти из «Кайрата» из-за отношений с игроками.
Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.
Кержаков объяснил, что «есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными».
По данным «Спорт-Экспресса», в какой-то момент Кержаков потерял контакт с командой.
Не все футболисты поняли решение главного тренера расстаться с защитником Виктором Васиным – он покинул команду в июле. Вместо него в центре обороны команды стал выходить Александр Мартынович.
«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нем в «Кайрате» действительно появились группировки.
Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными», – сообщил источник.
После игры с «Астаной» (0:1) Кержаков посчитал, что футболисты не выкладывалась на поле. После разговора в раздевалке специалист решил покинуть свой пост.
НН 17/06/2021 - 01/06/2022
Кармиотисса 08/02/2023 - 01/04/2023
Спартак Субботица 17/06/2023 - 13/11/2023
Кайрат 29/05/2024 - 03/09/2024
Итого по командам в днях:
237
349
52
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Может этот талантливый перспективный тренер при ближайшем рассмотрении не очень талантливый и не очень перспективный?
Да оставил Пари НН в первый сезон играя в лютый автобус трехэтажный и подумал благодаря СМИ что тренер. Но дальше ничаво.
НН не был близок к вылету вообще. Был небольшой промежуток в середине сезона, когда был небольшой просад, но всё остальное - нет. В начале сезона вообще в первой 8ке шли, в конце - уверенно шли не ниже 11 места.
В обоих случаях (Томь и НН) записные аутсайдеры лиги, с которым в атаку не поиграешь (вспомните Сибирь в РПЛ). Ждать от Кержакова что он сразу же выведет Томь или НН на уровень Зенита - глупо.
Кайрат был принят с неудачами на 3 месте. Кержаков вывел команду туда, где она и должна быть - на 1 место.
Ни в одном из этих примеров Керж не провалился. Имхо.
Канцелярия президента, или акимат такое не подтвердят)))
Я одно время был уверен, что он сын/родственник спонсора, иначе чем объяснить его присутствие на поле?
В Казахской команде будет только одна группировка, из казахов.
Ещё из этой серии - Зе Болотный , тоже легенда красно - синих