Кержаков посчитал, что в «Кайрате» его «плавили». В команде не поняли расставание с Васиным («СЭ»)

Александр Кержаков мог уйти из «Кайрата» из-за отношений с игроками.

Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.

Кержаков объяснил, что «есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными».

По данным «Спорт-Экспресса», в какой-то момент Кержаков потерял контакт с командой.

Не все футболисты поняли решение главного тренера расстаться с защитником Виктором Васиным – он покинул команду в июле. Вместо него в центре обороны команды стал выходить Александр Мартынович.

«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нем в «Кайрате» действительно появились группировки.

Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными», – сообщил источник.

После игры с «Астаной» (0:1) Кержаков посчитал, что футболисты не выкладывалась на поле. После разговора в раздевалке специалист решил покинуть свой пост.