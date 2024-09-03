Кержаков посчитал, что в «Кайрате» его «плавили». В команде не поняли расставание с Васиным («СЭ»)

Теги Виктор Васин премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Казахстан Кайрат Александр Мартынович Спорт-Экспресс Sports – Казахстан Футбол

Александр Кержаков мог уйти из «Кайрата» из-за отношений с игроками.

Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.

Кержаков объяснил, что «есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными».

По данным «Спорт-Экспресса», в какой-то момент Кержаков потерял контакт с командой.

Не все футболисты поняли решение главного тренера расстаться с защитником Виктором Васиным – он покинул команду в июле. Вместо него в центре обороны команды стал выходить Александр Мартынович.

«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нем в «Кайрате» действительно появились группировки.

Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными», – сообщил источник.

После игры с «Астаной» (0:1) Кержаков посчитал, что футболисты не выкладывалась на поле. После разговора в раздевалке специалист решил покинуть свой пост.

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35 комментариев
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Васин ушел со своей молодою женой
+22
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+21
Томь 24/09/2020 - 19/05/2021
НН 17/06/2021 - 01/06/2022
Кармиотисса 08/02/2023 - 01/04/2023
Спартак Субботица 17/06/2023 - 13/11/2023
Кайрат 29/05/2024 - 03/09/2024

Итого по командам в днях:
237
349
52
149
97

Может этот талантливый перспективный тренер при ближайшем рассмотрении не очень талантливый и не очень перспективный?
+27
-10
+17
Без указания источника это тупо слухи, а то и выдумки.
+15
-2
+13
помнится, в зените тоже как-то была ситуация такая неприятная)) правда Кержа тогда был по другою сторону баррикад - игроком он был и тоже группировке состоял))) через пару лет ни от тренера, ни от этой группировки в Зените ниче не осталось тогда))
+11
-1
+10
Правильно, что сразу хотел убрать Витю…Игроки , не понявшие расставание с Васиным, вряд полноценные футболисты )). Это бестолковое «чудо природы» , способное подвести «под монастырь»все старания команды на поле, отчетливо помню - по многочисленным привозам в матчах ЦСКА 🤦
+11
-4
+7
Куда бы Керж не шел, его вечно обижают и он убегает.
Да оставил Пари НН в первый сезон играя в лютый автобус трехэтажный и подумал благодаря СМИ что тренер. Но дальше ничаво.
+9
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+7
Ответ VladislavZ
Томь 24/09/2020 - 19/05/2021 НН 17/06/2021 - 01/06/2022 Кармиотисса 08/02/2023 - 01/04/2023 Спартак Субботица 17/06/2023 - 13/11/2023 Кайрат 29/05/2024 - 03/09/2024 Итого по командам в днях: 237 349 52 149 97 Может этот талантливый перспективный тренер при ближайшем рассмотрении не очень талантливый и не очень перспективный?
А теперь посмотреть не по дням, а по результатам. Особенно сравнивая что было до Кержакова, и что стало при нём. Особенно в Томи, НН и Кайрате.
+10
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+7
Ответ Mike 60
Правильно, что сразу хотел убрать Витю…Игроки , не понявшие расставание с Васиным, вряд полноценные футболисты )). Это бестолковое «чудо природы» , способное подвести «под монастырь»все старания команды на поле, отчетливо помню - по многочисленным привозам в матчах ЦСКА 🤦
А на замену Мартын. Не знаю, в какой форме он сейчас, но за Краснодар он очень радовал - всё было при нём, что нужно цз, кроме дальнего паса, но у нас того и не требовалось
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ну если в команде не понимают решения расстаться с васиным, то из такой команды действительно стоит уходить…
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Нет предела человеческой мерзости!
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Ответ Роман Грожан
Томь вылетела если я не ошибаюсь и осталась не по спортивному принципу) пари тоже был близок к вылету и там матч с зенитом 3-0 им помог Кайрата не видел. Не понимал за что хвалили его в нижнем. это был ТУПОЙ автобус. Если Барсик реально круто автобус ставил, когда надо атаковали, когда надо сидели автобусом
Томь до прихода Кержакова была безнадёжным аутсайдером с 3 очками за 11 матчей. Кержаков вывел Томь на график больше очка за матч. Прогресс? Прогресс.
НН не был близок к вылету вообще. Был небольшой промежуток в середине сезона, когда был небольшой просад, но всё остальное - нет. В начале сезона вообще в первой 8ке шли, в конце - уверенно шли не ниже 11 места.
В обоих случаях (Томь и НН) записные аутсайдеры лиги, с которым в атаку не поиграешь (вспомните Сибирь в РПЛ). Ждать от Кержакова что он сразу же выведет Томь или НН на уровень Зенита - глупо.
Кайрат был принят с неудачами на 3 месте. Кержаков вывел команду туда, где она и должна быть - на 1 место.
Ни в одном из этих примеров Керж не провалился. Имхо.
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Ответ Mike 60
Правильно, что сразу хотел убрать Витю…Игроки , не понявшие расставание с Васиным, вряд полноценные футболисты )). Это бестолковое «чудо природы» , способное подвести «под монастырь»все старания команды на поле, отчетливо помню - по многочисленным привозам в матчах ЦСКА 🤦
Да вот писали, что как раз таки у казахов он авторитетом стал, "дядькой".
+2
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Ответ VladislavZ
Томь 24/09/2020 - 19/05/2021 НН 17/06/2021 - 01/06/2022 Кармиотисса 08/02/2023 - 01/04/2023 Спартак Субботица 17/06/2023 - 13/11/2023 Кайрат 29/05/2024 - 03/09/2024 Итого по командам в днях: 237 349 52 149 97 Может этот талантливый перспективный тренер при ближайшем рассмотрении не очень талантливый и не очень перспективный?
Думаю, что Кержаковед самый раз на замену Семаку)
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Ответ Dizzod
Просто не хотели что бы Керж игру Зениту сдал. Приняли меры против договорняка. Инфа сотка.
Да, Семак ж по другому выиграть не сможет. Выезд! Против команд которые в ЕК могут играть. Ух
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Без указания источника это тупо слухи, а то и выдумки.
Ты думаешь, если в источниках будет казахский Карпов, это неибудет ими?
Канцелярия президента, или акимат такое не подтвердят)))
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Ответ Роман Грожан
Именно поэтому нн не продлил с ним контракт, им повезло не вылететь, игры там и близко не было,
Именно поэтому НН в послекержаковские сезоны дважды опускается в стыковые матчи и вряд ли это изменится в этом сезоне. Это же куда лучше итогового 11 места Кержакова с хорошим началом сезона, где они были в первой 8ке, "отсутствия" игры и спокойного сохранения места в РПЛ))) *сарказм*
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Ответ VladislavZ
Томь 24/09/2020 - 19/05/2021 НН 17/06/2021 - 01/06/2022 Кармиотисса 08/02/2023 - 01/04/2023 Спартак Субботица 17/06/2023 - 13/11/2023 Кайрат 29/05/2024 - 03/09/2024 Итого по командам в днях: 237 349 52 149 97 Может этот талантливый перспективный тренер при ближайшем рассмотрении не очень талантливый и не очень перспективный?
Ну при нем команда на первом месте, последний раз до Астаны проигрывали 2,5 месяца назад, ту же Астану за этот промежуток успели дернуть 3-1. Крайне странно после одного поражения подать в отставку, не думаешь?
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Ответ Ковид 07.10.52
У него нужная прописка, высплывет опять. сейчас клуб на реке Терек без тренера.
Ташуева же подписали?
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Ответ Владимир Туаев
Заголовок хоть перечитали бы перед публикацией, грамотеи…«В команде не поняли расставанием с Васиным»)))
Чукча не читатель...
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Ответ Mike 60
Правильно, что сразу хотел убрать Витю…Игроки , не понявшие расставание с Васиным, вряд полноценные футболисты )). Это бестолковое «чудо природы» , способное подвести «под монастырь»все старания команды на поле, отчетливо помню - по многочисленным привозам в матчах ЦСКА 🤦
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Я одно время был уверен, что он сын/родственник спонсора, иначе чем объяснить его присутствие на поле?
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Ответ Артемий Батищев
Одна из немногих песен Бори, которую можно слушать. Настоящая поэзия, а не набор высокопарных слов
Поезд в огне...вот уж точно
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Заплатку придумали чтобы отказ от договорняка скрыть. Не очень убедительно, пусть ещё варианты придумают.
В Казахской команде будет только одна группировка, из казахов.
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Человек можете себе позволить не быть терпилой и уходить, когда люди вместо футбола начинают заниматься решением каких-то других задач. За это респект. За то, что не умеет решать конфликты внутри коллектива - дизлайк. Расстаться с не звездным средним игроком так, чтобы в результате пришлось уходить самому, это "талант".
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Керж ты не тренер, правильно, что тебя по жизни все обувают.
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Вчера , как раз вспоминал этого уникума - защитника , который в 30 лет в ЦСКА подавал большие надежды ), а он - вон где
Ещё из этой серии - Зе Болотный , тоже легенда красно - синих
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Заголовок хоть перечитали бы перед публикацией, грамотеи…«В команде не поняли расставанием с Васиным»)))
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Ну о чём это говорит... Что неважный тренер, раз тебя плавят, вернее, что тебя сумели сплавить, и что допустил группировки 🤷🏻‍♂️
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