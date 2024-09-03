Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон. 28-летний немец стал самым дорогим игроком в НХЛ
Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн за сезон.
По новому соглашению 28-летний немец стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. До этого наибольшую среднюю зарплату получал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс – 13,25 миллиона долларов в год.
Новый договор игрока начнет действовать с сезона-2025/26.
Драйзайтль был задрафтован «Эдмонтоном» в 2014 году под общим 3-м номером. За 11 сезонов нападающий провел 719 матчей и набрал 850 (347+503) очков при полезности «плюс 55». В Кубке Стэнли на его счету 74 игры и 108 (41+67) баллов.
В прошлом сезоне Драйзайтль набрал 106 (41+65) очков за 81 игру в регулярном чемпионате и 31 (10+21) балл за результативность в 25 матчах плей-офф.
Фото: x.com/EdmontonOilers
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Эдмонтона»
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