Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон. 28-летний немец стал самым дорогим игроком в НХЛ

Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн за сезон.

По новому соглашению 28-летний немец стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. До этого наибольшую среднюю зарплату получал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс – 13,25 миллиона долларов в год.

Новый договор игрока начнет действовать с сезона-2025/26.

Драйзайтль был задрафтован «Эдмонтоном » в 2014 году под общим 3-м номером. За 11 сезонов нападающий провел 719 матчей и набрал 850 (347+503) очков при полезности «плюс 55». В Кубке Стэнли на его счету 74 игры и 108 (41+67) баллов.

В прошлом сезоне Драйзайтль набрал 106 (41+65) очков за 81 игру в регулярном чемпионате и 31 (10+21) балл за результативность в 25 матчах плей-офф.

Фото: x.com/EdmontonOilers