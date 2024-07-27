Церемония открытия Олимпиады-2024, два трансфера «Спартака», 1-й титул Мирры Андреевой, Зико ограбили в Париже и другие новости

1. В Париже прошла церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Парад спортсменов состоялся на реке Сене. Трехкратные чемпионы Игр Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь. Селин Дион спела «Гимн любви» на балконе Эйфелевой башни, Леди Гага исполнила номер в стиле «Мулен Руж». Участие в торжественном мероприятии приняли Зинедин Зидан, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс и другие выдающиеся спортсмены. Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде. Детали уникальной, яркой и спорной церемонии – здесь.

2. Мирра Андреева обыграла Элину Аванесян в финале турнира в Яссах, 17-летняя россиянка взяла первый титул в карьере. Андрей Рублев уступил Франсиско Серундоло в полуфинале в Умаге.

3. В стартовом матче 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» в гостях обыграл «Крылья Советов» (3:1).

4. Бюджет Олимпиады в Париже составил 11 млрд евро, на момент подачи заявки он оценивался в 6,2 млрд. Париж-2024 – первая в истории гендерно-сбалансированная Олимпиада, на ней выступят по 5357 мужчин и женщин.

5. «Спартак» подписал 37-летнего вратаря «Шинника» Довбню и купил 20-летнего вингера «Урала» Дмитриева, заплатив 1,5 млн евро за воспитанника «Зенита». Маркиньос намерен принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак», а вот Тикнизян может перейти в «Спартак» из «Локо». «Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере Клаудиньо, бразильский клуб вышел из переговоров.

6. Зико ограблен в Париже, ущерб – полмиллиона евро. У экс-тренера ЦСКА и бывшего футболиста сборной Бразилии, приехавшего на Олимпиаду, украли наличные, часы Rolex и драгоценности.

7. Бывшая девушка Алексиса Мак Аллистера требует компенсацию за 5 лет отношений от хавбека сборной Аргентины и «Ливерпуля», инфлюэнсер обратилась в суд.

8. В день открытия Олимпиады-2024 было нарушено движение поездов во Франции. Пострадало около 800 тысяч человек, проблему не решат полностью до понедельника. Транспортный хаос спровоцировали поджоги.

9. Конгресс США потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) ответить на вопросы по делу китайских пловцов до 8 августа, упомянув дело Камилы Валиевой.

10. Макс Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Бельгии (он потеряет 10 позиций на старте из-за замены ДВС), Ландо Норрис был лучшим во второй практике.

11. Александр Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии ESPN, Кросби – 1-й, Макдэвид – 3-й, Малкин – 9-й, Кучеров – 17-й, Василевский – 19-й, Дацюк – 22-й. ESPN также представил рейтинг топ-25 игроков НБА в XXI веке, на 1-м месте Леброн Джеймс.

Цитаты дня:

Аленичев о «Спартаке»: «У «Лукойла» есть финансовые возможности, но покупают Угальде за 13 млн евро, у которого 13 игр – ноль голов. А «Зенит» почему-то попадает в точку»

Оби Микел об африканских игроках: «Ждешь предложения от Англии, Франции до 25 лет. Потом говоришь, что готов выступать за родную страну. Вали на хрен, приятель»

Доминик Гашек: «Участие россиян в Олимпиаде – огромная реклама действий страны. Я виню не спортсменов, а МОК, Евросоюз, не запретивший им въезд»

Журова о деле Валиевой: «Это был политический заказ, за Камилу зацепились и попытались вытащить из этой ситуации все, что можно»

Ксения Собчак: «Просто чудовищное открытие Олимпиады. Адовая безвкусица. Будто шоу-балет «Тодес» в Саратове»

Губерниев об открытии Олимпиады: «Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная»

Макс Ферстаппен о мате в адрес «Ред Булл»: «Это нужно было сказать»