Оби Микел об африканских игроках: «Ждешь предложения от Англии, Франции до 25 лет. Потом говоришь, что готов выступать за родную страну. Вали на хрен, приятель»

Теги Челси Джон Оби Микел Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Нигерии по футболу Федерация футбола Нигерии натурализация брань Футбол

Джон Оби Микел резко высказался о запоздалом выборе игроками африканских сборных.

«Я много говорил о том, что игроки не хотят представлять свои африканские корни. Мы проводили встречи с этими детьми и их родителями и говорили: «Слушайте, вы нигерийцы, ваш отец из Нигерии, ваша мать из Нигерии, почему бы вам не представлять свою родину, Нигерию?»

Они отвечают: «Мы хотим играть за Англию, Францию». Еще за кого-то. И тогда они ждут, продолжают ждать и ждать. Когда им исполняется 25 или 26 лет, а они не получают вызов от Англии, тогда они звонят в Нигерию.

Мы не должны быть вторым вариантом. Мы не второй вариант. Вы должны гордиться своими африканскими корнями, вы должны гордиться возможностью представлять родную африканскую страну.

Я хочу, чтобы лучшие игроки играли в Африке, так что лучше принять решение и придерживаться его. Если вы решили играть за Англию, стойте на этом, ждите.

Если ты не получаешь вызова, значит не получаешь, но не жди до 29-30 лет, когда ты уже не в лучшей форме, и тогда [не надо говорить]: «О, Федерация футбола Нигерии, я готов играть за вас сейчас». Нет, вали на хрен, приятель», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной Нигерии в подкасте The Obi One.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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24 комментария
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Вот это базанул товарищ Оби-Микел.

Всё-таки негры старой закалки, такие как Оби Микел, Дрогба и многие другие - настоящие базированные мужики. Поэтому и не терялись в таких клубах, как Челси Моуринью, не ныли и были там лидерами.
+43
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+36
А потом тебе исполняется 40 и ты появляешься в молодежке африканской сборной.
+26
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Оби Микел: "Их мама из Нигерии, а папа — из Камеруна. Но в паспорте написано — французы! "
+20
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+19
Получается, он согласен с аргентинцами?!
+18
-1
+17
Ответ Nogoi89
Получается, он согласен с аргентинцами?!
Он автор текста той кричалки
+6
0
+6
Ответ иди поплачь
Вот это базанул товарищ Оби-Микел. Всё-таки негры старой закалки, такие как Оби Микел, Дрогба и многие другие - настоящие базированные мужики. Поэтому и не терялись в таких клубах, как Челси Моуринью, не ныли и были там лидерами.
база базированная.

раньше за ту же Найджирию бегали такие ребята как Окоча, Олисе, Финиди, Бабайяро, которые играли в топовых лигах за топовые команды, и были на виду.

а сейчас самый сильный игрок, который приезжает на ЧМ - это Муса... а всякие Букайо Саки бегают где угодно, только не в родной Нигерии
+4
-1
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
А потом тебе исполняется 40 и ты появляешься в молодежке африканской сборной.
В молодежке Лацио))
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А он в чем то прав….
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Ну по факту прав. Рассматривают свою родину как запасной вариант, зато на каждом углу орут о том, что Африке надо помогать, что европейцы жируют, когда голодают африканские дети и тд. Хотя сами же и плюют на нее, предпочитая европейский футбольный паспорт
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Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален пользователем
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Ответ riverman1980
Оби Микел: "Их мама из Нигерии, а папа — из Камеруна. Но в паспорте написано — французы! "
А вы аргентинец, я погляжу)
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0
Ответ Nogoi89
Получается, он согласен с аргентинцами?!
Аргентинцы просто проговаривали факты, не более. С этим не соглашаются только сумасшедшие, коих в нашем мире всё же очень много.
0
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Ответ Tollie
база базированная. раньше за ту же Найджирию бегали такие ребята как Окоча, Олисе, Финиди, Бабайяро, которые играли в топовых лигах за топовые команды, и были на виду. а сейчас самый сильный игрок, который приезжает на ЧМ - это Муса... а всякие Букайо Саки бегают где угодно, только не в родной Нигерии
вот вот
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Ответ bold
Ты хоть раз картошку капал ?
Иди русский учи
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Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален пользователем
Ты хоть раз картошку капал ?
0
0
0
Ответ иди поплачь
Вот это базанул товарищ Оби-Микел. Всё-таки негры старой закалки, такие как Оби Микел, Дрогба и многие другие - настоящие базированные мужики. Поэтому и не терялись в таких клубах, как Челси Моуринью, не ныли и были там лидерами.
Комментарий удален пользователем
Черная база подъехала.
Сча в расиста запишут.
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А конкретно кто не хочет? Если в 8-10 лет парня забирают из Африки и он учится, живёт в Европе, а от Африки только мама папа, то смысл представлять условный Камерун, где творится хаус?
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Где то заплакал один джоэль эмбиид
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Вот это мощно задвинул. Хорош, вот это настоящий человек, который не стесняется себя, своих корней, своих предков. Не стесняется Африки и быть африканцем. Размотал по факту всех нытиков. Того и глядишь, скоро в закоренелые расисты запишут.
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Потому что для этого есть ФРАНЦИЯ! Но Франция не резиновая.
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И в чем он не прав? Красиво сказал, поддерживаю. Хотя нельзя не заметить, что всё это лично дело каждого
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Все правильно, красава 👍
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