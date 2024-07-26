Оби Микел об африканских игроках: «Ждешь предложения от Англии, Франции до 25 лет. Потом говоришь, что готов выступать за родную страну. Вали на хрен, приятель»

Джон Оби Микел резко высказался о запоздалом выборе игроками африканских сборных.

«Я много говорил о том, что игроки не хотят представлять свои африканские корни. Мы проводили встречи с этими детьми и их родителями и говорили: «Слушайте, вы нигерийцы, ваш отец из Нигерии, ваша мать из Нигерии, почему бы вам не представлять свою родину, Нигерию?»

Они отвечают: «Мы хотим играть за Англию, Францию». Еще за кого-то. И тогда они ждут, продолжают ждать и ждать. Когда им исполняется 25 или 26 лет, а они не получают вызов от Англии, тогда они звонят в Нигерию.

Мы не должны быть вторым вариантом. Мы не второй вариант. Вы должны гордиться своими африканскими корнями, вы должны гордиться возможностью представлять родную африканскую страну.

Я хочу, чтобы лучшие игроки играли в Африке, так что лучше принять решение и придерживаться его. Если вы решили играть за Англию, стойте на этом, ждите.

Если ты не получаешь вызова, значит не получаешь, но не жди до 29-30 лет, когда ты уже не в лучшей форме, и тогда [не надо говорить]: «О, , я готов играть за вас сейчас». Нет, вали на хрен, приятель», – сказал бывший игрок « » и сборной Нигерии в подкасте The Obi One.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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