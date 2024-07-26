«Спартак» заплатил «Уралу» 1,5 млн евро за Дмитриева (Иван Карпов)

Инсайдер раскрыл стоимость новичка «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили о переходе Игоря Дмитриева. По сведениям Ивана Карпова, «Урал» получил за вингера 1,5 млн евро.

Сообщалось, что контракт с воспитанником «Зенита» рассчитан до 2028 года.

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