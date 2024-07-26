«Спартак» заплатил «Уралу» 1,5 млн евро за Дмитриева (Иван Карпов)
Инсайдер раскрыл стоимость новичка «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили о переходе Игоря Дмитриева. По сведениям Ивана Карпова, «Урал» получил за вингера 1,5 млн евро.
Сообщалось, что контракт с воспитанником «Зенита» рассчитан до 2028 года.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
липовый клуб, баклан арена, жаба с тряпкой на шее....
ты хотя бы ПТУ закончил, Митрофанушка московский?)))
и не ври мне про ответки Питеру - это уровень твоего развития и не более!
Ну вот, уже полез минусы ставить, инсайдер 😀 аххаха