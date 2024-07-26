«Спартак» заплатил «Уралу» 1,5 млн евро за Дмитриева (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Урал деньги Игорь Дмитриев Футбол

Инсайдер раскрыл стоимость новичка «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили о переходе Игоря Дмитриева. По сведениям Ивана Карпова, «Урал» получил за вингера 1,5 млн евро.

Сообщалось, что контракт с воспитанником «Зенита» рассчитан до 2028 года.

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39 комментариев
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И 2,5 ляма получил Паша Андреев!
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Опять Спартак раскрутили на бабки
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Ответ Зелёный гопник
Его цена 700 тысяч евро, нормально развели спартачок на бабки 👍🏻
Ну как вы народ разводите за его же бабки,вот это нормалёк,и плевать вам сколько за загорелых миллерок отстёгивает,не его же бабло.Да ,господа?Народ разводить,это не клуб.
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За 1,5 млн рублей было бы в самый раз 👈
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К слову Салтыков, который так же является клиентом Андреевна, в прошлом сезоне перешёл в Локо за 350к евро...просто сравните Дмитриева и Салтыкова, 1.5 млн и 350к
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А до этого писали в ТГ каналах что 2.5млн.))). ждем новых цифр.
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Ответ Камо Мелкумян
Опять Спартак раскрутили на бабки
Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно)
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Ответ Cвятогор
они разве умеют думать?🤧 где бы про Спартак не написали ,они первыми бегут какую-нибудь чушь написать,а про свой липовый клуб они понятия не имеют,там типа все ок
вот тебе и доказательство твоих обид:
липовый клуб, баклан арена, жаба с тряпкой на шее....
ты хотя бы ПТУ закончил, Митрофанушка московский?)))
и не ври мне про ответки Питеру - это уровень твоего развития и не более!
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Мясному пьяному Карпу здесь верить – себя не уважать. Ребята из Transfermarkt более чем надежный источник!

Ну вот, уже полез минусы ставить, инсайдер 😀 аххаха
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Ответ Александр Васильев
вот скажи мне честно - это твой нормальный язык общения? или это слёзы от беспомощности спартака?
Я с нормальными людьми по нормальному говорю,а которые хотят показать свою мыльную значимость,говорю на их языке
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Ну а что? Молодой игрок, может, свои воспитанники зашевелятся с его появлением...
Умярки, а это даже не воспитанник, не зашевелятся, мешок в воротах играть и прыгать не научится, только падать - у них всех контракты уже есть и агент и ворье, руководящее как бы сейчас Спартаком.
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Ответ </c/>
1.5млн немного, но это не тот футболист который закроет бровку, моё мнение это игрок ротации, а не старта...Пиняева нужно выкупать, вот кто точно надолго закроет бровку...
Доберем карликов? Ещё и перепиаренного добавим
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Ответ natetinain
через полгода напишешь, что пиняев не оправдал твоих высоких надежд. спартак играет настолько медленно и неточно, что любой вингер увязнет.
Пиняева я жду несколько лет, очень крутой игрок...не понимаю, почему его не подписывают...
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Ответ </c/>
1.5млн немного, но это не тот футболист который закроет бровку, моё мнение это игрок ротации, а не старта...Пиняева нужно выкупать, вот кто точно надолго закроет бровку...
через полгода напишешь, что пиняев не оправдал твоих высоких надежд. спартак играет настолько медленно и неточно, что любой вингер увязнет.
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Ответ ALMANAC
Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно)
Звучит как пословица
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Ответ Cвятогор
Я с нормальными людьми по нормальному говорю,а которые хотят показать свою мыльную значимость,говорю на их языке
врёшь! обида помоями из тебя журчит!!!(
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Ответ Александр Лобода
К слову Салтыков, который так же является клиентом Андреевна, в прошлом сезоне перешёл в Локо за 350к евро...просто сравните Дмитриева и Салтыкова, 1.5 млн и 350к
Ну ты наивный конечно. Сутормина вообще за 50к рублей зенит покупал
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Ответ Зелёный гопник
Его цена 700 тысяч евро, нормально развели спартачок на бабки 👍🏻
Комментарий удален модератором
Ответ Давид Кочинян
Мясному пьяному Карпу здесь верить – себя не уважать. Ребята из Transfermarkt более чем надежный источник! Ну вот, уже полез минусы ставить, инсайдер 😀 аххаха
Этот инсайдер опять вылез когда команду о трансфере сообщили. До этого не слова. Обычной хайпожор, который берет чужие новости, добавляет отсебятину и выдает это как супер инсайд
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В Европе и бесплатно не нужен
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Ну короче это уже реально на распил бабла похоже...
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А не отмывают ли через Пашу Андреева денюжки? Органам наших агентов хорошенько потрясти бы надо, мб много интересного посыпется.
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Малышев, Амарал и агент Андреев превращают Спартак в дно. Но все улыбаются, бабки пилятся. Вопрос не в парне, можно и взять, но умярок, динисовых нужно куда деть так, чтоб они к полю даже близко не подходили, а они все есть и есть, мешок в раме много лет улыбается. А ещё с угальдами и что то делать и хоть как то это оправдывать, Абаскалей задержавшихся . Но они не будут оправдывать это никак, они уйдут и останется выжженое поле, впрочем оно уже.
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1,5 ляма ...это ж сколько Суторминых можно было купить ...сума сойти ...
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Источник Иван Карпов звучит как Вася Пупкин
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За те бабки что спустили в это межсезонье, могли бы Сорлота купить, и нагибать РПЛ
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Ну а что? Молодой игрок, может, свои воспитанники зашевелятся с его появлением...
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