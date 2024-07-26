Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Ростов», в субботу «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Рубином»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Факел Оренбург Краснодар Пари НН Акрон Динамо Махачкала Футбол

«Крылья Советов» примут «Ростов» в стартовом матче 2-го тура Мир РПЛ.

 В субботу «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» проведет гостевой матч с «Рубином». 

В воскресенье «Спартак» встретится с «Химками», а завершится тур матчем «Краснодар» – «Динамо» Махачкала. 

Чемпионат России

2-й тур

Крылья Советов – Ростов
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – ЦСКА
Дата проведения
27 июля, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Локомотив
Дата проведения
27 июля, 17.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Зенит
Дата проведения
27 июля, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Акрон
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – Спартак
Дата проведения
28 июля, 15.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Ахмат
Дата проведения
28 июля, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Динамо Махачкала
Дата проведения
28 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Мир РПЛ

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И пусть пятнадцатые станут шестнадцатыми.
+13
-2
+11
Всем красивого футбола и без травм любимых команд!
+6
-1
+5
Ответ Evgueniy
Рубин, верим!
Первый опыт обновленного Зенита с автобасом. ) Игра на 3 результата.
+4
-1
+3
Динамо-Локо и Рубин-Зенит обещают быть крутыми матчами 🔥
+3
0
+3
Ответ ПОРОЛОН
Рубину второй победе подряд!
А поноса не будет ……. ?!
+4
-1
+3
Рубин сегодня отличный соперник. Не стоит не дооценивать. Рахимов попытается сделать праздник Татарстану. Ну а наша задача -- победить! Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!
+5
-2
+3
Спартак потратил уже больше всех в это межсезонье на трансферы. Интересно посмотреть как поменяется рисунок игры.
+3
-1
+2
В последних десяти матчах в Казани у Рубина 2 победы, причём обе 2-1 с голами на последних минутах.
У Зенита же за этот отрезок 7 побед.
И была ещё одна нулевая ничья.

Нехватка Ахметова в предстоящем матче - это серьёзная проблема, но я думаю Команда переживёт эту сложность.

В ожидании продолжения победной серии.

Вперед, Зенит!
+4
-2
+2
В понедельник пост должен выглядеть так:
"Химки разгромили Спартак и другие матчи"
Бггг
+5
-3
+2
Зениту победы в гостях, Максиму Глушенкову очередного дубля! Пусть это станет доброй традицией!
+8
-6
+2
Всем хороших футбольных выходных:)
+2
0
+2
Ну а Антохе Зе желаю хет-трика в ворота Тарасовки, он знает как деклассировать ромб😁
+7
-5
+2
Динамо-Локо интересно будет посмотреть
+3
-1
+2
Победы ГЕГЕМОНУ ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺 над российскими автобусами 🚌. В футболе всегда должен побеждать прогрессивный футбол ⚽️ 🏃🏻над регрессивным антифутболом. Ждём трёх баллов. 💙 СПб. Вперёд к треблу ! 🏆💙🏆💙🏆💙!
+1
0
+1
Ответ angry horse
Ну а Антохе Зе желаю хет-трика в ворота Тарасовки, он знает как деклассировать ромб😁
Гыыы 😀 Бессердечный!
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
В последних десяти матчах в Казани у Рубина 2 победы, причём обе 2-1 с голами на последних минутах. У Зенита же за этот отрезок 7 побед. И была ещё одна нулевая ничья. Нехватка Ахметова в предстоящем матче - это серьёзная проблема, но я думаю Команда переживёт эту сложность. В ожидании продолжения победной серии. Вперед, Зенит!
Да, я на сложности тоже обратил внимание..
Легко не будет. Очень будет матч непростой.
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Спасибо Воронежу за начало традиции, спасибо Миллеру и Медвеву за её активное продвижение! А теперь все хором. . . . . - позор российского футбола!
Позор российского футбола дважды в том сезоне "Факелу" проиграл и ни разу не забил, что на плохом поле в Воронеже, что на хорошем в Москве.
+3
-2
+1
Ответ V l a d
Динамо-Локо интересно будет посмотреть
я тебе плюс поставил, так как считаю так же
+1
0
+1
Весь чемпионат будет под знаком, кто же в этом году будет спаринг-партнером Зениту.
Первые туры интересны именно этим.
Делаем ставки...
0
0
0
Наконец-то нормальный футбол!
+1
-1
0
Ответ angry horse
Ну а Антохе Зе желаю хет-трика в ворота Тарасовки, он знает как деклассировать ромб😁
А я не вижу твоих коментов. Это наверное фишка спорт’с
Реально нету.
+1
-1
0
Ответ Prokuror Prokurorov
И пусть пятнадцатые станут шестнадцатыми.
В ФНЛ.
+2
-2
0
Ответ Проблемы Аршавина
Спартак потратил уже больше всех в это межсезонье на трансферы. Интересно посмотреть как поменяется рисунок игры.
Никак.
+1
-1
0
Ответ Verhovn
Не. Косплеить это не твоё. Подождём уж. Скоро появится)
Согласен, Валера.
Нишу деревенского занимать нельзя☝️
Бгг😁
+2
-2
0
Ответ angry horse
Согласен, Валера. Нишу деревенского занимать нельзя☝️ Бгг😁
Комментарий удален модератором
Ответ Verhovn
Комментарий удален модератором
Необычное место для отдыха выбрал, Валера. То, о чем ты сказал, вообще никого удивлять не должно. Береги себя, неспокойно пока еще на новых территориях😎
0
0
0
Факел с Акроном. Там особенный драйв. И своя Атмосфера. (в Оренбурге, Химках тоже)
0
0
0
Бывший тренер Партизана Николич едет в гости к легенде Партизана Иличу.
В Ростове , конечно, откровенно лажовый матч получился, посмотрим что будет в Нижнем. В любом случае победы ЦСКА! ✊
+2
-2
0
Ответ Дмитрий9779
По абсолютно всем показателям,действиям и "мы Спартак,а вы..." это Спартак. Хватит прикрываться "всей Россией",на которую вам плевать ради своих хотелок и немощи.
Дима, ну когда хорошо, - тогда хорошо)
+2
-2
0
Так-то вообще безразлично на эти матчи. Единственное что хотелось бы, чтобы Спартак опять повеселил.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий