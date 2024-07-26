Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Ростов», в субботу «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Рубином»
«Крылья Советов» примут «Ростов» в стартовом матче 2-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» проведет гостевой матч с «Рубином».
В воскресенье «Спартак» встретится с «Химками», а завершится тур матчем «Краснодар» – «Динамо» Махачкала.
Чемпионат России
2-й тур
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 27 июля, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 27 июля, 17.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 27 июля, 17.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 28 июля, 15.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 28 июля, 17.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 28 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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У Зенита же за этот отрезок 7 побед.
И была ещё одна нулевая ничья.
Нехватка Ахметова в предстоящем матче - это серьёзная проблема, но я думаю Команда переживёт эту сложность.
В ожидании продолжения победной серии.
Вперед, Зенит!
"Химки разгромили Спартак и другие матчи"
Бггг
Легко не будет. Очень будет матч непростой.
Первые туры интересны именно этим.
Делаем ставки...
Реально нету.
Нишу деревенского занимать нельзя☝️
Бгг😁
В Ростове , конечно, откровенно лажовый матч получился, посмотрим что будет в Нижнем. В любом случае победы ЦСКА! ✊