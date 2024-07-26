Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Ростов», в субботу «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Рубином»

«Крылья Советов» примут «Ростов» в стартовом матче 2-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Динамо» сыграет с « », « » проведет гостевой матч с « ».

В воскресенье « » встретится с «Химками», а завершится тур матчем « » – «Динамо» Махачкала.

Чемпионат России

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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