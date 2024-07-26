«Спартак» подтвердил переход вингера Дмитриева. Контракт с воспитанником «Зенита» – до 2028-го
«Спартак» объявил о трансфере Игоря Дмитриева.
20-летний вингер приобретен у «Урала». С воспитанником «Зенита» заключен контракт сроком до 2028 года.
В 2023 году футболист дебютировал в составе молодежной сборной России. В трех матчах он забил один мяч.
Подробно со статистикой Дмитриева можно ознакомиться здесь.
Изображение: spartak.com
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Случайно не из секты ?
Но у Панова, не смотря на буйную алко-молодость, таких отклонений не наблюдалось
Если бы я хотел куснуть, написал бы не "село", а "деревня", исказив тем самым реальную картину. Но поскольку село от деревни отличается наличием православной церкви, я написал как есть: "село". Ведь Исаакиевский собор - не синагога.