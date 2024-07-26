«Спартак» подтвердил переход вингера Дмитриева. Контракт с воспитанником «Зенита» – до 2028-го

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Первая лига Урал Игорь Дмитриев Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Игоря Дмитриева.

20-летний вингер приобретен у «Урала». С воспитанником «Зенита» заключен контракт сроком до 2028 года.

В 2023 году футболист дебютировал в составе молодежной сборной России. В трех матчах он забил один мяч.

Подробно со статистикой Дмитриева можно ознакомиться здесь.

Изображение: spartak.com

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ MaxiMartinez
Перспективный или так пассажир?
Перспективный пассажир
+83
-1
+82
Воспитанник зенита, его дедушка болел всю жизнь за зенит, жена его тоже фанат зенита, тату на лопатке в виде стрелы. Вот как надо подавать ( набрасывать ) новость. А то не сразу и поймёшь что он из Урала.
+66
-11
+55
Ответ PIT-BUL
Воспитанник зенита, его дедушка болел всю жизнь за зенит, жена его тоже фанат зенита, тату на лопатке в виде стрелы. Вот как надо подавать ( набрасывать ) новость. А то не сразу и поймёшь что он из Урала.
А папа играл в Спартаке) Давай набрасывай😀
+22
-5
+17
Ответ Алешка Терминатор
А зачем уточнять в заголовке, в каком именно селе наш новый игрок поступил в ДЮСШ? Кому это интересно, кроме северных жителей с вечными провинциальными комплексами?
Почему у тебя такой низкий рейтинг?
Случайно не из секты ?
+23
-11
+12
ОМГ... мы этих вингеров в бочке будем солить, что ли, на закуску на новый год?
+14
-3
+11
спасибо тебе, амарал. дмитриев - это просто роскошный трансфер. давно его все с надеждой ждали. но все-таки хочется наконец узнать, как там дела с довбней. дмитриев без довбни - деньги на ветер.
+11
-1
+10
Ответ rom-alexandr
Очередное питерское фуфло. Наверное тоже по бразильски говорит, русским там не пользуются
Если ты говоришь по бразильски, то твой отец Юрий Жирков
+8
-1
+7
Собери одиннадцать вингеров и получи приятный бонус от Лукойла) Будем загонять противников в котел)
+8
-1
+7
Перспективный или так пассажир?
+7
-1
+6
Ответ PIT-BUL
С большой это когда уважительно))
С большой - это по правилам русского языка к именам собственным. Своё уважение оставь для набросов, с которыми ты тут якобы борешься.
+8
-2
+6
Ответ Зелёный гопник
Почему у тебя такой низкий рейтинг? Случайно не из секты ?
Это Сашка Панов судя по фото
+6
0
+6
Ответ dedushka
ОМГ... мы этих вингеров в бочке будем солить, что ли, на закуску на новый год?
А что, много их, что ли, с паспортом особо?
+5
0
+5
Ответ </c/>
лучше бы Пиняева подписали, больше пользы...
нашего воспитанника фарм взял на подготовку для главной команды РПЛ)) спасибо)
+8
-3
+5
Ответ ZarvuR2020
Комментарий скрыт
С большой это когда уважительно))
+13
-9
+4
Ответ H1Tretz
А папа играл в Спартаке) Давай набрасывай😀
Эго отец Чемпион СССР 84 года в составе Зенита, Чемпион СССР 91 в составе ЦСКА, на и ,напоследок , Чемпион России в 97 в составе Спартака
+4
0
+4
Маркиньос мимо,на Дмитриеве ближайшая комплектация наверно закончена.Думаю будет использоваться для скоростных контратак с навесом,а так же быстрых отрывов как ранее Глушенков в Спартаке .Поскорее б увидеть пасы и удары Барко,на что горазд в атаке Жозе,да и Дмитриева,может и с Химками.
+5
-2
+3
Ответ PIT-BUL
С большой это когда уважительно))
С большой, это по грамотному. Ты, походу, школу прогуливаешь.
+3
0
+3
Отлично! Будем разваливать Спартак изнутри.
+2
0
+2
Ну, болелы Спартака, это то усиление которое ждали?
+2
0
+2
Ответ ZarvuR2020
Комментарий скрыт
Зачем )) Пускай и дальше демонстрируют свою зависть и безграмотность. Сразу же понятно что за персонаж.
+4
-2
+2
Это лучше, чем венгерский бразилец,который ни чем не сильнее,тех кто есть,а у этого парня перспективы хотя бы есть и на молодежном уровне,отличная пресса
+1
0
+1
Ответ doctor3006
А что, много их, что ли, с паспортом особо?
а что - ощущался недостаток на этой позиции? зина с хлусом слева трудились, бонгонда справа. щас барку подписали, с маркиньосом мутят. а этот уже третий в одно окно. и тоже левый. похоже на идиотизм. зато в нападении вообще непонятно, кто будет играть.
+1
0
+1
Ответ H1Tretz
Это Сашка Панов судя по фото
🤣 Реально похож
Но у Панова, не смотря на буйную алко-молодость, таких отклонений не наблюдалось
+2
-1
+1
Что ж, удачи Игорю в <С>. Болельщики ,, Урала" уже привыкли к скоростной манере игры команды на левом фланге. Потеря? Скорее да, чем нет; но шанс для других более раскрыться , тому же Железнову.Да и 2,5 евротугриков в копилку команды не лишние.
+1
0
+1
Ответ H1Tretz
А папа играл в Спартаке) Давай набрасывай😀
Папа забивал за Спартак в легендарном матче Лиги Чемпионов с Кошице - вот правильный наброс.
+1
0
+1
Ответ Леонид Вилькин
Маркиньос мимо,на Дмитриеве ближайшая комплектация наверно закончена.Думаю будет использоваться для скоростных контратак с навесом,а так же быстрых отрывов как ранее Глушенков в Спартаке .Поскорее б увидеть пасы и удары Барко,на что горазд в атаке Жозе,да и Дмитриева,может и с Химками.
Для вингера у него какая-то странноватая статистика. Если верить Спортсу, то в прошлом сезоне за Урал 0+2, в ещё двух сезона до этого, во второй Лиге Б: 5+0 в 25, 6+0 в 24. То есть передач до прошлого сезона вообще не делал (может не вингера играл, или Ленинградец использовал исключительно инвертированных), первые передачи только в прошлом сезоне, но сама стата 2+0 в 26 матчах - сильно так себе. Ну это, конечно, если только по цифрам пытаться судить, но для вингера, ушедшего вроде как на явное повышение, впечатляют они, мягко говоря, не сильно)
0
0
0
Некоторые (в КБ цвете) тут частенько рассказывают, что у Зенита нет своих воспитанников.😂😂😂
+2
-2
0
Ответ PIT-BUL
Воспитанник зенита, его дедушка болел всю жизнь за зенит, жена его тоже фанат зенита, тату на лопатке в виде стрелы. Вот как надо подавать ( набрасывать ) новость. А то не сразу и поймёшь что он из Урала.
Если прокачается в Спартаке, то вернётся в родной клуб на повышение 😎
+5
-5
0
Блин да же Nissan нет в спонсорах
0
0
0
Ответ Архитектор Мендисабаль
Местечковый патриот алйоша не может не попытаться куснуть чемпиона России.
При чём здесь какое-то там кусание? Я просто искренне недоумеваю, зачем писать такие заголовки.

Если бы я хотел куснуть, написал бы не "село", а "деревня", исказив тем самым реальную картину. Но поскольку село от деревни отличается наличием православной церкви, я написал как есть: "село". Ведь Исаакиевский собор - не синагога.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий