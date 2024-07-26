«Спартак» подтвердил переход вингера Дмитриева. Контракт с воспитанником «Зенита» – до 2028-го

«Спартак» объявил о трансфере Игоря Дмитриева.

20-летний вингер приобретен у « ». С воспитанником «Зенита» заключен контракт сроком до 2028 года.

В 2023 году футболист дебютировал в составе молодежной сборной России. В трех матчах он забил один мяч.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: spartak.com

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду