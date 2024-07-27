Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024.
После зажжения олимпийский огонь поднялся на воздушном шаре в память о его изобретателях братьях Монгольфье.
Ринер – трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо, Перек трижды выигрывала золото Игр в беге.
Парад спортсменов на открытии Олимпиады-2024 прошел на воде: около 10 500 человек из 206 стран проплыли на катерах по Сене.
Официальная часть церемонии состоялась на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Изображения: кадры из трансляции RTVE
Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной. Олимпийский огонь парит в воздухе! Онлайн
Фуркада ждём на зимней олимпиаде с факелом
Прям квинтэссенция церемонии.
Селин Дион - великая. Здоровья.
Это будет логично.
Красиво.
ща появятся такие 100%