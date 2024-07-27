Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024.

После зажжения олимпийский огонь поднялся на воздушном шаре в память о его изобретателях братьях Монгольфье.

– трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо, Перек трижды выигрывала золото Игр в беге.

Парад спортсменов на открытии Олимпиады-2024 прошел на воде: около 10 500 человек из 206 стран проплыли на катерах по Сене.

Официальная часть церемонии состоялась на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Изображения: кадры из трансляции RTVE

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной. Олимпийский огонь парит в воздухе! Онлайн