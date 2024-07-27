Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024

Теги дзюдо фото открытие Тедди Ринер Олимпиада-2024 эстафета олимпийского огня сборная Франции Мари-Жозе Перек Единоборства

Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024.

После зажжения олимпийский огонь поднялся на воздушном шаре в память о его изобретателях братьях Монгольфье.

Ринер – трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо, Перек трижды выигрывала золото Игр в беге.

Парад спортсменов на открытии Олимпиады-2024 прошел на воде: около 10 500 человек из 206 стран проплыли на катерах по Сене.

Официальная часть церемонии состоялась на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Изображения: кадры из трансляции RTVE

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной. Олимпийский огонь парит в воздухе! Онлайн

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27 комментариев
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Это было необычно, нестандартно. Французы попробовали выйти за рамки обычного. Понравилось или нет - рассудит зритель и общественность в целом. Концовочку только вот растянули очень сильно, можно было и покороче.
Фуркада ждём на зимней олимпиаде с факелом
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Говорят, конь еще бежит
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Никто уже и не надеялся, что эта толпа с факелом уже добредёт когда-нибудь до чаши
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Ответ The_Enot
Старичка на коляске жалко, 100 лет человеку, под дождем сколько он там времени провел, чтобы все хорошо у него было.
Вряд дли он там сидел и ждал под дождем 4 часа. Выкатили перед передачей эстафеты.
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Ответ The_Enot
Старичка на коляске жалко, 100 лет человеку, под дождем сколько он там времени провел, чтобы все хорошо у него было.
Старичок в седле провел всю жизнь, ему после Париж-Рубэ ваши парижские летние дождики...
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Ответ Chilavert
А кто это ? А то я на сайте мок смотрел без русского языка.
Шарль Кост - олимпийский чемпион в велоспорте 1948 года.
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Старичка на коляске жалко, 100 лет человеку, под дождем сколько он там времени провел, чтобы все хорошо у него было.
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С шаром конечно прям идеально - оригинально, стиль и с исторической отсылкой.
Прям квинтэссенция церемонии.
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Отличная церемония. Жаль, что дождь немного подпортил впечатления.

Селин Дион - великая. Здоровья.
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Воздушный шар – очень красивое решение!
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Ответ Игорь Новиков
Отличная церемония. Жаль, что дождь немного подпортил впечатления. Селин Дион - великая. Здоровья.
А по-моему наоборот дождь в тему. Атмосферно у лувра в дождь с огнями.
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Оригинально и свежо. В конце чуть растянули правда, было бы идеально
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Циркуродов какой то, глумление над обезглавленной Марией Антуанеттой, трапы в образе Апостолов и Исуса пародирующие "Тайную вечерю". Такое ощущение что шоу ставил Богомолов или Серебренников
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Достойный выбор. Вся церемония открытия в целом очень понравилась. Красиво и оригинально 👍.
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Суперчемпионы
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Ответ Самый адовый Крикун
Я чет не понял, а где равенство? Гендерное наблюдаю, а расовое? Во Франции никаких азиатов нет что ли?
Есть, но мало. Они не претендуют
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Ответ Новак Шпагатович
Это было необычно, нестандартно. Французы попробовали выйти за рамки обычного. Понравилось или нет - рассудит зритель и общественность в целом. Концовочку только вот растянули очень сильно, можно было и покороче. Фуркада ждём на зимней олимпиаде с факелом
Это было в первую очередь не для зрителей, потому что находившиеся на открытии ничего не увидели
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Ответ Новак Шпагатович
Это было необычно, нестандартно. Французы попробовали выйти за рамки обычного. Понравилось или нет - рассудит зритель и общественность в целом. Концовочку только вот растянули очень сильно, можно было и покороче. Фуркада ждём на зимней олимпиаде с факелом
Будет из огнемета олимпийским огнем по чаше хреначить!
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Ответ Новак Шпагатович
Это было необычно, нестандартно. Французы попробовали выйти за рамки обычного. Понравилось или нет - рассудит зритель и общественность в целом. Концовочку только вот растянули очень сильно, можно было и покороче. Фуркада ждём на зимней олимпиаде с факелом
Да,ждёмс Мартена в Альпах.
Это будет логично.
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Идея классная, реализация неоднозначная. Я включил и такой: а, это так выглядит. Когда слышал про судна, я думал они будут на лодках и грести сами. А оказывается там были катера, причем разные. Кто-то был на шикарных, кто-то вообще на обычных, на которых туристов каждый день возят, а кто-то вообще на крошечных катерах 2 на 2. С точки зрения красоты у суден все-таки должно было было быть визуальное единство. Кстати это еще размывало часто знаменосцев, обычно они шли на стадионе первые, очень заметные, а здесь у многих стран знаменосец вообще в глаза не бросался. С зажжением огня как-то затянули: так долго плыли-плыли, шли-шли, отнимали друг у друга факел, в итоге просто подошли и зажгли. Прикольно только что воздушный шар, хотя без чаши непривычно, но можно было побыстрее к этому переходить раз в самой процедуре зажжения не было ничего необычного. Ну и дождь подпортил все конечно, в солнечную погоду, на закате, краски другие. Но такие открытия конечно я считаю нужно пробовать дальше, но доработать, и не обязательно это даже может быть вода
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Я чет не понял, а где равенство? Гендерное наблюдаю, а расовое? Во Франции никаких азиатов нет что ли?
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Отличное открытие. Много нового. Молодцы - было нескучно
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И воздушный шар взмыл в небо.
Красиво.
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ждём первого отписавшегося , что ему пофиг и церемония была беспонтовой.
ща появятся такие 100%
+6
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Отличное, оригинальное, запоминающееся открытие! 💥
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