Селин Дион исполнила «Гимн любви» на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Канадская певица Селин Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Находясь на балконе Эйфелевой башни, она исполнила песню Эдит Пиаф – Hymne a l’amour («Гимн любви»).

Дион не выступала на большой сцене с 2022 года, когда сообщила о диагноcтированном у нее синдроме мышечной скованности.

Изображения: кадры из трансляции канала Eurosport 1

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