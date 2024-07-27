Селин Дион исполнила «Гимн любви» на открытии Олимпиады-2024 в Париже
Канадская певица Селин Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Находясь на балконе Эйфелевой башни, она исполнила песню Эдит Пиаф – Hymne a l’amour («Гимн любви»).
Дион не выступала на большой сцене с 2022 года, когда сообщила о диагноcтированном у нее синдроме мышечной скованности.
Изображения: кадры из трансляции канала Eurosport 1
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Но жаль что не дали в конце Фармер. Я прям ждал как сюрприз
Сердан вообще не
должен был лететь
тем самолетом, это Пиаф уговорила его вернуться в Америку побыстрее, чтобы поскорее увидеться. У
него и билета не
было – получил в
последний момент,
когда одна пара в последний момент,
уже в аэропорту,
отказалась от свадебного путешествия. А в итоге – такая трагедия.
Вдохновившая Эдит Пиаф на вечный «Гимн любви»...