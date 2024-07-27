Селин Дион исполнила «Гимн любви» на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Теги фото открытие Олимпиада-2024 музыка Легкая атлетика

Канадская певица Селин Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Находясь на балконе Эйфелевой башни, она исполнила песню Эдит Пиаф – Hymne a l’amour («Гимн любви»). 

Дион не выступала на большой сцене с 2022 года, когда сообщила о диагноcтированном у нее синдроме мышечной скованности.

Изображения: кадры из трансляции канала Eurosport 1

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной. Олимпийский огонь парит в воздухе! Онлайн

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29 комментариев
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Это было нечто уникальное, конечно. Не без странностей и, мягко говоря, неоднозначного фрик-шоу, но некоторые моменты пробирали до мурашек. Ну а парящий олимпийский огонь и Селин Дион… Нда, совсем сентиментальный к старости становлюсь))
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Красотка. До слез довело исполнение.

Но жаль что не дали в конце Фармер. Я прям ждал как сюрприз
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Просто блеск, а не открытие! Ничего подобного ранее не видел, французы молодцы 👏
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Да, исполнение вышка, красиво и эмоционально
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Ответ Stanislav Tokarev
Красотка. До слез довело исполнение. Но жаль что не дали в конце Фармер. Я прям ждал как сюрприз
Тоже ждал Фармер и Ализе
+5
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+5
Ответ Stanislav Tokarev
Красотка. До слез довело исполнение. Но жаль что не дали в конце Фармер. Я прям ждал как сюрприз
Есть ещё церемония закрытия
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музыкальное шоу, украшенное дождем
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Один из самых пронзительных моментов шоу, Селин была великолепна
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ну здесь было все четко ))))))))))))
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Браво Селин! 👏👏👏. Просто великолепно. Впрочем как всегда в её исполнении 👍👍👍.
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Ваще норм. Призрак оперы, Прибытие поезда, монгольфье, Статуя Свободы - французы показали, что не зря занимают место на шаре. Чуть чужеродно смотрелась "Imagine", а также предпоследняя яхта США вопреки алфавиту. Но с чего орнул - с Марии Антуанетты с головой под мышкой, запевшей "Ça ira"))) В юмор галлы умеют.
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Несчастная Селин Дион. Болезнь - один случай на два миллиона человек.
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Ответ Alex 1982-2000.
Браво Селин! 👏👏👏. Просто великолепно. Впрочем как всегда в её исполнении 👍👍👍.
она плохо не умеет
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Ответ DVikk
Предпоследняя США потому что следующая Олимпиада в США. А предпредпоследней была Австралия потому что их Олимпиада после США в 2032.
вроде в 2014 такой последовательности не было
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Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Ваще норм. Призрак оперы, Прибытие поезда, монгольфье, Статуя Свободы - французы показали, что не зря занимают место на шаре. Чуть чужеродно смотрелась "Imagine", а также предпоследняя яхта США вопреки алфавиту. Но с чего орнул - с Марии Антуанетты с головой под мышкой, запевшей "Ça ira"))) В юмор галлы умеют.
Предпоследняя США потому что следующая Олимпиада в США. А предпредпоследней была Австралия потому что их Олимпиада после США в 2032.
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Ответ DevilsFan
Несчастная Селин Дион. Болезнь - один случай на два миллиона человек.
увы...не повезло так не повезло
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Ответ Stigmata
Она идеальна
Хочешь её?
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Ответ Benjamin
Просто блеск, а не открытие! Ничего подобного ранее не видел, французы молодцы 👏
Всегда, когда нет своих, Канада выручает. Рад за Париж, рад за Францию
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Ответ Benjamin
Просто блеск, а не открытие! Ничего подобного ранее не видел, французы молодцы 👏
Вышли за рамки, достойно
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Ответ иди поплачь
гимн любви ? песня наверное про любовь между трансом-арабом Маликом и 200 килограммовым бодипозитивщиком Дидье?
Для вас, неуча: «Гимн любви» посвящен чемпиону мира по боксу Марселю Сердану, возлюбленному Пиаф. Сердан погиб в авиакатастрофе в 1949-м, когда летел из Парижа к ней в Нью-Йорк, после его смерти и родились строчки песни.
Сердан вообще не
должен был лететь
тем самолетом, это Пиаф уговорила его вернуться в Америку побыстрее, чтобы поскорее увидеться. У
него и билета не
было – получил в
последний момент,
когда одна пара в последний момент,
уже в аэропорту,
отказалась от свадебного путешествия. А в итоге – такая трагедия.
Вдохновившая Эдит Пиаф на вечный «Гимн любви»...
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Ответ SmilingBy
Если у вас такая любовь как вы описали, то это абсолютно нормально. Никто не осуждает.
но в стране же вроде запрещено подобное? как это никто не осуждает?
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Ответ иди поплачь
гимн любви ? песня наверное про любовь между трансом-арабом Маликом и 200 килограммовым бодипозитивщиком Дидье?
Если у вас такая любовь как вы описали, то это абсолютно нормально. Никто не осуждает.
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Ответ irwad
Тоже ждал Фармер и Ализе
Только Фармер, жестко
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Ответ Stanislav Tokarev
Красотка. До слез довело исполнение. Но жаль что не дали в конце Фармер. Я прям ждал как сюрприз
Она же катастрофически не дотягивала до Великой Пиаф, это было уныло и ужасно
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Ответ irwad
Тоже ждал Фармер и Ализе
А Ванессу Паради не ждал ?
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Она идеальна
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Немецкий комментатор Евроспорта аж расплакался во время исполнения.
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Супер
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