Яссы (WTA). Финал. Мирра Андреева играет с Аванесян

Теги результаты WTA Элина Аванесян Мирра Андреева UniCredit Iasi Open Теннис

Мирра Андреева играет с Элиной Аванесян в финале турнира в Яссах.

Сетка турнира здесь.

UniCredit Iasi Open

Яссы, Румыния

21 – 26 июля 2024

WTA 250

Призовой фонд – 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Мирра Андреева (Россия) Элина Аванесян (Россия)
5:6
Дата проведения
26 июля, 21.15
Онлайн матча
66 комментариев
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Никто даже не подумал корт чем-то накрывать... Вам тут не Ролан Гарос!
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+9
Хорошей игры обеим и пусть победит сильнейшая!
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+5
Удачи Мирре и победы!!!
+9
-4
+5
Ответ Hardy
Мирре надо сниматься с этой помойки, раз такие дела
Лучше сняться с олимпиады и спокойно потом ехать готовиться к американской серии. Участие в трех видах в Париже изначально была странная
+6
-1
+5
Какие же идиоты, орги этого турнира, я фигею. Нафига было первым запуском запускать парниц, будто это они торопятся на олимпиаду, а не финалистка одиночного турнира.
+8
-3
+5
Элина и Мирра , хорошей вам игры! Буду болеть за обеих теннисисток !
+6
-2
+4
Девчонкам удачи!
Не хочется выбирать за кого болеть, пусть победит сильнейший!
+3
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По корту толпой бродят разные персонажи - мужики гребут разными щетками и граблями, топчут края и центр баба в креолинах, дядька в костюме и бейсболке, пробегают озорные подростки - весело!
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Ну и к чему проводить финал так поздно 🤡 утром был дождь?
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Это ужас, вот Мирра влипла 😩
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Зачем надо было вообще заявляться на этот прекраснейший турнир, который прям перед Олимпиадой, почему нельзя было по-умному как Шнайдер сыграть на прошлой неделе, выиграть и уже спокойно тренироваться в Париже
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Ответ Stanislav Tokarev
Сниматься Андреевой надо и ехать в Париж срочно
Её матч перенесли на 28 число, поэтому уже не стоит сниматься.
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Ответ Nikola Shell
Снова дождь пошёл...
... в картишки на щелбаны с Мартинез... норм - это часть турнирной жизни...
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Ответ Другая_
Сниматься с финала и все равно не успеть потренироваться на олимпиаде, тоже глупо как-то.
Бред. За титул нужно биться. На Олимпиаде Кепка, Гофф. А здесь - Аванесян.
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самое досадное, что Линнет свой финал уже сыграла.. а если Мирре матч перенесут на завтра, то, с учетом перелета, Мирра будет никакая в стартовом матче ОИ..
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Затейно следить , как местный знахарь пашет на корте, делая пригодный для игры корт.
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Ответ maximusdevil
В этом случае думаю она снимется
Не снимется.
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Ответ sedric
Какие же идиоты, орги этого турнира, я фигею. Нафига было первым запуском запускать парниц, будто это они торопятся на олимпиаду, а не финалистка одиночного турнира.
У организаторов свои интересы, а парницам лететь в Вашингтон.
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Ответ Hardy
Мирре надо сниматься с этой помойки, раз такие дела
Зачем сниматься? у неё матч только 28
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Ответ maximusdevil
На самом деле все достаточно не плохо складывается. У Мирры в первом круге ОИ Линет, которая тоже сегодня играет финал.
Зато она явно в хорошей форме, что не очень-то здорово)

И от Праги поближе, они уже скоро закончат, можно и на машине рвануть. А вот Мирре на машине далеко, а рейс оттуда только завтра. Но хорошо, что рано утром)
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Если корт не идеален - на руку тому, кто приспособится. Подсказ с места разрешен - Мартинез все разъяснит
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Ответ antonanton_
Зачем надо было вообще заявляться на этот прекраснейший турнир, который прям перед Олимпиадой, почему нельзя было по-умному как Шнайдер сыграть на прошлой неделе, выиграть и уже спокойно тренироваться в Париже
Вот непонятно, Эрика тоже играла на прошлой неделе.
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Ответ Другая_
Нормально всё если она сегодня успеет сыграть. А если нет? Вряд ли у нее уже есть частный самолет))
Тогда лучше олимпиаду пропустить. Там шансов на титул - ноль. А здесь - 90%.
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Пишут, что начнут в 20.30 по местному, впрочем, как и по Москве.
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Ответ antonanton_
Зачем надо было вообще заявляться на этот прекраснейший турнир, который прям перед Олимпиадой, почему нельзя было по-умному как Шнайдер сыграть на прошлой неделе, выиграть и уже спокойно тренироваться в Париже
Может потому все турниры распределены? А то что орги натупят кто знал.
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Пусть монетку кидают)
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Пауза в пользу Аванесян так то 👈
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Сниматься с финала и все равно не успеть потренироваться на олимпиаде, тоже глупо как-то.
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Мирре надо сниматься с этой помойки, раз такие дела
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Ответ Buhmichael
она не завтра играет. Нормально всё
Нормально всё если она сегодня успеет сыграть. А если нет? Вряд ли у нее уже есть частный самолет))
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