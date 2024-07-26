Яссы (WTA). Финал. Мирра Андреева играет с Аванесян
Мирра Андреева играет с Элиной Аванесян в финале турнира в Яссах.
Сетка турнира здесь.
UniCredit Iasi Open
Яссы, Румыния
21 – 26 июля 2024
WTA 250
Призовой фонд – 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 26 июля, 21.15
Не хочется выбирать за кого болеть, пусть победит сильнейший!
И от Праги поближе, они уже скоро закончат, можно и на машине рвануть. А вот Мирре на машине далеко, а рейс оттуда только завтра. Но хорошо, что рано утром)