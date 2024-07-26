Яссы (WTA). Финал. Мирра Андреева играет с Аванесян

Мирра Андреева играет с Элиной Аванесян в финале турнира в Яссах.

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UniCredit Iasi Open

Яссы, Румыния

21 – 26 июля 2024

WTA 250

Призовой фонд – 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Финал