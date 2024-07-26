Ферстаппен потеряет 10 позиций на старте Гран-при Бельгии, ФИА подтвердила замену ДВС

Теги Гран-при Бельгии ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Юки Цунода РБ Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппена получит штраф на решетке в Спа.

ФИА подтвердила, что команда решила использовать новый двигатель внутреннего сгорания для трехкратного чемпиона «Формулы-1».

Как и предполагалось, Макс потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии.

Также подтверждено, что пилот «РБ» Юки Цунода начнет гонку с конца решетки после замены элементов силовой установки.

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6 комментариев
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На этой трассе можно обгонять.
Грамотный ход со стороны Ред Булл.
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+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
На этой трассе можно обгонять. Грамотный ход со стороны Ред Булл.
Спасибо кэп
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Если темп первой практики остается примерно таким же (соотношение), то Максимка кругу так к 5 уже будет дышать в спину лидеру.
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Ответ Розарио Агро
Если темп первой практики остается примерно таким же (соотношение), то Максимка кругу так к 5 уже будет дышать в спину лидеру.
Не будет , он все равно потеряет время много в середине
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