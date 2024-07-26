Ферстаппен потеряет 10 позиций на старте Гран-при Бельгии, ФИА подтвердила замену ДВС
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппена получит штраф на решетке в Спа.
ФИА подтвердила, что команда решила использовать новый двигатель внутреннего сгорания для трехкратного чемпиона «Формулы-1».
Как и предполагалось, Макс потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии.
Также подтверждено, что пилот «РБ» Юки Цунода начнет гонку с конца решетки после замены элементов силовой установки.
«Ф-1» и команды обсудили мат гонщиков после брани Ферстаппена в Венгрии (The Times)
«Мне ведь тоже не нужно говорить им, что можно делать, а что нет». Ферстаппен опроверг сообщения о запрете выступать в онлайн-гонках по ночам
Грамотный ход со стороны Ред Булл.