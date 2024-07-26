Ксения Собчак: «Просто чудовищное открытие Олимпиады. Адовая безвкусица. Будто шоу-балет «Тодес» в Саратове»

Теги Сочи-2014 Пекин-2008 Константин Эрнст открытие Токио-2020 Олимпиада-2024 Ксения Собчак Легкая атлетика

Ксения Собчак раскритиковала открытие Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходит в столице Франции сегодня, 26 июля.

«Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю?

Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков.

Вспомните Пекин – великолепное открытие, Токио – супер, Сочи – славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Ну, будто шоу-балет «Тодес» в Саратове», – написала журналистка.

Уникальное открытие Олимпиады: Зидан возник первым, идет парад на лодках, спела Леди Гага, Елена Куличенко – с флагом. Онлайн

Сегодня самое необычное открытие Олимпиады в истории. Вот что там будет

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107 комментариев
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Соревнования по конному спорту уже начались что ли?
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Где та британка, которая лошадь била кнутом 27 раз в минуту??
Вернись, для тебя есть работёнка.
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Пошли комментарии от истинных экспертов спорта.
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Прайс отработан😏
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Я не смотрел открытие, как-то не интересно.
Но точно знаю, что настоящая адовая безвкусица - это недоспектакли её муженька (заносило туда пару раз, к сожалению).
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Вы в АП что ли работаете ?
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ever, versus. Кто и с чем следующий?
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Ответ Nepobedimy
Пошли комментарии от истинных экспертов спорта.
Куда уж Stefani Joanne Angelina Germanotta до таких суперзвезд: Собчак и Богомолова🤣🤣🤣🤣🤣
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Собчак говорит про безвкусицу. Теперь я видел все
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Соревнования по конному спорту уже начались что ли?
И добавила: - И-го-го!
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Ответ Nepobedimy
Пошли комментарии от истинных экспертов спорта.
1) А открытие ОИ - это тоже спортивное состязание?
2) Ну типа, ОИ - событие такое, что его будут смотреть многие, да. Причём тут эксперты?

Конечно, аудитория спортса и дерево заколебает, но всё же
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Как же им всем не интересна эта Олимпиада. Прямо очень-очень))
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Интересно Собчак и Богомолов в одном месте писали свои комментарии.
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Марион Марешаль Ле Пен в X (твиттер): «Я смотрю церемонию открытия Олимпийских игр со своими детьми. Трудно оценить редкие удачные сцены между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся толпой, трансвеститами, унижение республиканской гвардии, вынужденной танцевать под Аю Накамуру, общее уродство костюмов и хореографии. Мы отчаянно стремимся прославить ценности спорта и красоту Франции посреди такой грубой проснувшейся пропаганды. »
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Вот куда ушли деньги после отказа транслировать игры в России.
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Сказал человек, который припер катафалк на свою свадьбу.
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Ответ Desperadoes
Где та британка, которая лошадь била кнутом 27 раз в минуту?? Вернись, для тебя есть работёнка.
В точку
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За что она так ненавидит Саратов?)
Ведь это было в уничижительном контексте употреблено.
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Вся семейка де Генератов отписалась, видно, отрабатывают повесточку
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О новый персонаж на Спортсе!
До чего скатились, прям будто 20 лет назад открываешь газету Жизнь
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А свадьба на катафалке самое то, не безвкусица? Ага
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Ответ ALEX-CHICAGO
Тот редкий случай,когда Ксюша права)))
И в самом деле то! Нет вашего любимого Шамана, а вместо него какая то Леди ГаГа 🤣🤣🤣
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Там только не хватало купания лошади в Сене.
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Ответ Леонид Барези
По хрен на эту олимпиаду, семьёй по Мир смотрим Корона Российской империи
Не отвлекайся😀
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Ответ catcher69
а за что ей его любить ???
Саратов дал стране да и миру множество выдающихся людей.
И вообще необязательно что-то любить, чтобы это что-то не оскорблять хотя бы из соображений элементарного воспитания, порядочности и чувства уважения к людям, для которых этот город занимает место в жизни.
ЗЫ Никакого отношения к Саратову не имею.
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Ответ Its my life
Собчак говорит про безвкусицу. Теперь я видел все
"Белка" у коняшки)))Да и бабло Кремля-само себя не заработает)
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Навозовм запахло
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Журнал Лошади присудил премию "Лошадь года"...
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Убогие .. Если у них так подгорает, значит это лучшее открытие!
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Сразу видно, насколько неинтересно. Уже полыхает в одном месте
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