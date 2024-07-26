Ксения Собчак: «Просто чудовищное открытие Олимпиады. Адовая безвкусица. Будто шоу-балет «Тодес» в Саратове»
Ксения Собчак раскритиковала открытие Олимпиады-2024 в Париже.
Церемония проходит в столице Франции сегодня, 26 июля.
«Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю?
Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков.
Вспомните Пекин – великолепное открытие, Токио – супер, Сочи – славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Ну, будто шоу-балет «Тодес» в Саратове», – написала журналистка.
Уникальное открытие Олимпиады: Зидан возник первым, идет парад на лодках, спела Леди Гага, Елена Куличенко – с флагом. Онлайн
Сегодня самое необычное открытие Олимпиады в истории. Вот что там будет
Вернись, для тебя есть работёнка.
Но точно знаю, что настоящая адовая безвкусица - это недоспектакли её муженька (заносило туда пару раз, к сожалению).
2) Ну типа, ОИ - событие такое, что его будут смотреть многие, да. Причём тут эксперты?
Конечно, аудитория спортса и дерево заколебает, но всё же
Ведь это было в уничижительном контексте употреблено.
До чего скатились, прям будто 20 лет назад открываешь газету Жизнь
И вообще необязательно что-то любить, чтобы это что-то не оскорблять хотя бы из соображений элементарного воспитания, порядочности и чувства уважения к людям, для которых этот город занимает место в жизни.
ЗЫ Никакого отношения к Саратову не имею.