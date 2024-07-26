Ксения Собчак: «Просто чудовищное открытие Олимпиады. Адовая безвкусица. Будто шоу-балет «Тодес» в Саратове»

Ксения Собчак раскритиковала открытие Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходит в столице Франции сегодня, 26 июля.

«Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю?

Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков.

Вспомните Пекин – великолепное открытие, – супер, – славься вечно Андрей Болтенко и . А это? Ну, будто шоу-балет «Тодес» в Саратове», – написала журналистка.

Уникальное открытие Олимпиады: Зидан возник первым, идет парад на лодках, спела Леди Гага, Елена Куличенко – с флагом. Онлайн

Сегодня самое необычное открытие Олимпиады в истории. Вот что там будет