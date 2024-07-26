«Спартак» подписал 37-летнего вратаря «Шинника» Довбню. Контракт – на год

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Первая лига Шинник Александр Довбня Футбол

«Спартак» объявил о подписании нового голкипера.

Из «Шинника» в московский клуб перешел Александр Довбня. С 37-летним футболистом заключен годичный контракт.

В ходе карьеры вратарь провел 135 матчей в Мелбет Первой лиге, 53 – в Мир РПЛ, 24 – в Фонбет Кубке России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: spartak.com

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90 комментариев
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Может и меня подпишите?
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Спартак уже за Ротором и Шинником донашивает
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Ответ edward_freeman
Спартак уже за Ротором и Шинником донашивает
Просто ослабили конкурента по турнирной таблице. Достаточно грамотный подход…
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Это чтобы «матчи жизни» против Спартака не выдавал)
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Взяли на подстраховку, если вдруг травмируется Максименко или Селихов.
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Трансферная машина просто.
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А зачем?

Нет, серьезно. Если позарез нужен третий вратарь с опытом, можно было на сезон Реброва заявить.
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Ждём Ширко в нападении.
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Ответ shturm15
Нервов подпортил фанатам КБ когда еще за Луч играл
за Ска
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За Добвню можно только порадоваться. Такая спортивная пенсия в конце карьеры
+5
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Нервов подпортил фанатам КБ когда еще за Луч играл
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В руководстве Спартака, и так полно Довбней)) куда ещё один то?)
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Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Да. Там Спартак в полном составе.
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Спартак ослабляет будущих конкурентов заранее.
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молодой перспективный вратарь, вместо старика Свинова.
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Мне иногда кажется, что лукойл умышленно издевается над болелами Спартака )
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Амарал топ 😂
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Ответ Фантом
А зачем? Нет, серьезно. Если позарез нужен третий вратарь с опытом, можно было на сезон Реброва заявить.
Затем же, зачем Сити подписывал Карсона и другие похожие истории. Да и сын его тоже вроде бы в Спартаке занимается.
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Зачем нам такой молодой перспективный?
Брали бы сразу Нигматуллина.
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Я в ах.е
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При этом в Оренбурге есть прекрасный Сысуев...))
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Это тот Довбня который в Хабаровске не дал Каррере выиграть,? Или в Красноярске
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Я просто уже в истерике от их "усилений", после третьего тура опять о заговорах ныть начнут ))) Ещё Гильерме с Шуниным подпишите, они как раз свободны )
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уволить спортивный отдел в полном составе...
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Усиление так-то…
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Дасаева взяли бы) Заслуженному спартаковцу прибавка к пенсии
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Ответ БолельщикСоСтажем
Может и меня подпишите?
мне правда 7-ой десяток и хожу с палочкой, но Чемп Ленинграда выигрывал, согласен всего на 40 штук рублёвых в месяц, те 400 сраных долларов!!!!)
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Баловень судьбы Довбня,жил,себе жил,никого не трогал и вот...
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Лучше бы маскота оставили(
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Нафига? А главное зачем?
Есть Максименко, Селихов и молодой Тихомиров
Зачем тащить в команду пенсионный фонд? Вы хотите как в Химках?
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