«Спартак» подписал 37-летнего вратаря «Шинника» Довбню. Контракт – на год

«Спартак» объявил о подписании нового голкипера.

Из « » в московский клуб перешел . С 37-летним футболистом заключен годичный контракт.

В ходе карьеры вратарь провел 135 матчей в Мелбет Первой лиге, 53 – в Мир РПЛ, 24 – в Фонбет Кубке России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: spartak.com

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