«Спартак» подписал 37-летнего вратаря «Шинника» Довбню. Контракт – на год
«Спартак» объявил о подписании нового голкипера.
Из «Шинника» в московский клуб перешел Александр Довбня. С 37-летним футболистом заключен годичный контракт.
В ходе карьеры вратарь провел 135 матчей в Мелбет Первой лиге, 53 – в Мир РПЛ, 24 – в Фонбет Кубке России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: spartak.com
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Нет, серьезно. Если позарез нужен третий вратарь с опытом, можно было на сезон Реброва заявить.
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