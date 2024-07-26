Маркиньос намерен принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак» («СЭ»)

Маркиньос близок к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак».

Вингер «Ференцвароша» склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в « ». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что красно-белые перехватили футболиста у « ».

Говорилось о том, что «Спартак» предложил 5 миллионов евро (зарплата – 1,4 млн евро в год).

«Локомотив» был готов заплатить 4 млн евро за трансфер при зарплате игроку в размере 700 тысяч евро.

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