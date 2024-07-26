Маркиньос намерен принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак» («СЭ»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Маркиньос Коста Спорт-Экспресс Футбол

Маркиньос близок к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак».

Вингер «Ференцвароша» склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что красно-белые перехватили футболиста у «Локомотива».

Говорилось о том, что «Спартак» предложил 5 миллионов евро (зарплата – 1,4 млн евро в год).

«Локомотив» был готов заплатить 4 млн евро за трансфер при зарплате игроку в размере 700 тысяч евро.

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88 комментариев
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Наверное видел игру с Оренбургом
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+137
Смешарики сработали? 🤔
+109
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+108
Ответ Caniball
Так и Локо не феерил с Акроном и проблем у команды сейчас больше, чем у Спартака.
Ну Локо хотя бы забивать умеет))
+74
-10
+64
Парню рассказали про Спартак?
+42
-4
+38
Такое ощущение что я на ленте анекдотов
+31
-1
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Ответ Ираклий Керимов
Он отказался от позора
он же не в зенит переходит
+25
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Такой цирк
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Отказался от вдвое большей зарплаты ради буковки Л и паровозика?)
Журналисты такие журналисты у нас)
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Идейный)
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+13
Ответ Камо Мелкумян
Наверное видел игру с Оренбургом
Так и Локо не феерил с Акроном и проблем у команды сейчас больше, чем у Спартака.
+27
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+7
Ему пообещали бесплатный проезд по РЖД.
+8
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+7
Сегодня пятница, а значит новая серия нашей любимой мелодрамы в эфире
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Конечно верим, что он выберет зп в 2 раза меньше.
А на самом деле сброс, чтобы выбить больше денег из Локо
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Понял, что в Спартаке все плохо, ну а в Локо чуть чуть получше но не на много!
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Ответ Proline
Отказался от вдвое большей зарплаты ради буковки Л и паровозика?) Журналисты такие журналисты у нас)
Он отказался от позора
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+4
Он сам себе получается враг?
Или с детства мечтал о зелёном вагоне))
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-3
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Блин,брезгует Спартаком....))
+3
0
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Просто он с детства за "паровозов"! А ХА ХА ХА
+5
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Новая сага
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Локо теперь должен сказать : мы уже передумали и прогнуть на ЗП меньше чем 700)
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Принять предложение Локомотива на ЗП в два раза ниже? С детства за Локомотив? Повезло ребятам, таких идейных и одухотворенных бразильцев не встречал. Представил маленького Маркиньоса в фавелах в шарфе Локомотива, яро болеющего за Локо, дерущего Интер 3-0)
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Ну и хорошо, если правда. Слабая замена Промеса. Нужен игрок более высокого уровня.
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молодчина!!! небеса услышали наши молитвы.
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Роналдо ,Маркиньос... Скоро и Месси с Роналдиньо подъедут,осталрсь только поискать в Южной Америке. Трезеге,Зидан тоже.

Вот и паралельный импорт.
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Решил не просто уронить авторитет станковича который с ним договорился, а воткнуть 😁
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Сюжет закручивается по классике Бразильских телесериалов. А в конечном итоге перейдёт вообще в третий клуб и окажется что в ЛокоСпартак отправляли силой.
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Черчесов уговорил
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Цену набивает, Спартак так может и 1.8 даст :]
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ПСЖ разваливается на глазах
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Что-то знает наверное про Станковича?)
+1
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