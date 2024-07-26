Барко в «Спартаке», независимая КХЛ, CAS отклонил апелляцию фигуристов, крах «Бордо» и другие новости

1. «Спартак» за 14 млн евро купил атакующего полузащитника Эсекиэля Барко из «Ривер Плейт». Замена Промесу найдена?

2. Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. С 1 августа КХЛ станет независимой лигой, в том числе от Международной федерации хоккея.

3. КДК РФС оштрафовал «Локомотив» и «Спартак» на 10 тысяч рублей за скандирования фанатов «Зенит» – позор российского футбола».

4. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022. МОК планирует наградить американских и японских фигуристов медалями на Играх в Париже.

5. Джокович и Надаль могут встретиться во втором круге Олимпиады-2024, Котов сыграет с Вавринкой, Медведев попал в четверть с Руудом. Известны также сетки в женском и парном турнирах. Мирра Андреева и Элина Аванесян вышли в финал турнира в Румынии. Рыбакина снялась с Игр.

6. Евгений Кузнецов летит в Санкт-Петербург. 32-летний форвард уже решил вопрос с квартирой. Он будет играть за СКА в звене с Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым. Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долга в 64 млн рублей, хоккеист перестал выплачивать ипотеку за особняк в Барвихе после развода с Пелагеей.

7. Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне Парижа-2024, британцы и вовсе отказались от питания, в том числе из-за качества еды. Шведские гандболистки закупили матрасы IKEA. 10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Играх в Париже.

8. «Бордо» утратит профессиональный статус. Контракты с игроками будут расторгнуты, тренировочный центр закроют. Один из самых титулованных клубов Франции стал банкротом и отправляется в третий дивизион.

9. Владелец Okko Сергей Шишкин получил 100% акций «Телеспорта» Петра Макаренко по опциону. Одна из причин – потеря прав на Ла Лигу.

10. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. КХЛ сможет проводить соревнования независимо от международных федераций.

11. Россия, Китай, Германия, Франция и Канада выступят на ЧМ по городкам в Беларуси.

12. «МЮ» представил синюю выездную форму. Дизайн отсылает к трем рекам Манчестера и джерси 30-летней давности.

13. Пилот «Альпин» Эстебан Окон перейдет в «Хаас» в следующем сезоне, он подписал многолетний контракт. Даниэль Риккардо близок к возвращению в «Ред Булл».

Цитаты дня:

Дмитрий Губерниев: «Когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства. Идите в жопу с такой любовью!»

Депутат Журова о Fan ID: «Отменять нельзя ни в коем случае, предложение Даванкова – популизм. Это нужно обсуждать не депутатам, а силовикам, РФС и правительству»

Дмитрий Песков: «Два года назад выяснилось, что букмекеры выделяют 1-1,5 млрд рублей на развитие спорта – копейки. Сейчас сумма должна быть кратно больше»

Винер об олимпийском движении: «Если трансгендер несет факел – это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет»

Конор написал Хабибу в личные сообщения: «Братан, я выкуплю твой дом, чтобы насрать там»

38-летний Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпиаде»

Стив Керр: «Камала Харрис – отличный кандидат, и я поддержу ее»