«Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере Клаудиньо. Бразильский клуб вышел из переговоров (Хулио Мигель Нето)

Теги Зенит Фламенго премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо не перейдет во «Фламенго» из «Зенита».

По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, «Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере, а бразильский клуб вышел из переговоров.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник просил руководство петербургского клуба отпустить его во «Фламенго».

Клаудиньо не сыграл в матче «Зенита» с «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре чемпионата России из-за микротравмы. 

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65 комментариев
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Посмотрите, какой важный курица этот Фламенго 😎
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
и в очередной раз унизить спартак
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Ну после таких комментариев руководства Фламенго, принципиально было щёлкнуть по носу этот колхоз
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у тебя)))
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Ответ Алешка Терминатор
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Ну вот значит вас фотоаппарат унижает, увы
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Ну и славненько.
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Ответ Алешка Терминатор
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о соперниках зенита заговорил первый ты
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Ответ Алешка Терминатор
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Ну это правильно в принципе, что не замечаете, прошлогодние чемпионы после третьего тура как никак
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Вот и славно. Если хотят лучших игроков чемпионата забирать, то пусть платят соответствующе
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Болельщик Спартака пришел в комменты под новостью о Зените, и рассказывает о комплексах болельщиков Зенита, упоминающих Спартак.

Алешка, капец, троллить на футбольную тематику у тебя получается еще жирнее, чем на политическую. Иди лучше неси скрепы в массы.
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Ответ Алешка Терминатор
При чём здесь сила? Самая сильная команда в Англии - Манчестер Сити. Но Вест Хэм проводит дерби не с ними, а с Миллоулом. Речь о том, что Зенит - мелкий, локальный и провинциальный. И через это - нафиг никому не нужный и неинтересный.
Раз "Зенит" никому не нужный и неинтересный, то какого чёрта ты и твои побратимо денно и нощно заходят в новости про чемпиона, а наибольшую посещаемость домашнего стадиона в эпоху ФанАйди твой клуб собрал именно с "Зенитом"?
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Нужно уже закончить с этими Фламенго и прочими, хотят задарма на трамвае прокатиться! Пусть все остаются!
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Ты на это так надеешься, и повторяется это каждое трансферное окно... И всё не сбываются твои чаяния, несчастный ты человек...
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Переговорщики 80-го уровня

То Медведева спутают, то "несмотря на то, что это русские, надеятся на адекватность".
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Фламенго с возу меньше фейка от Карпа и других таких же "инсайдеров". А Зенит в боевом составе победит.
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Русские дикари, не отпустили игрока бесплатно. Ну как с ними вести дела.
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суть в другом, если игрок мыслями уже в другом месте, то на старом он не помощник...возможны конечно и другие варианты, но если Клаудиньо всё согласовал и был готов к переходу, то подобное явление может сказаться на его игре...
так это ты сейчас про своего любимого плавниконоса написал, а не про Клауда)
ты за нашего талантливого ногомячиста не переживай, он даже в хандре сильнее любого из ваших на три головы))
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Ответ Rio de Janeiro
Если Вендел и Клауд останутся то сезон можно закрывать
В том сезоне и с ними только в последнем туре всё решилось.Весной очки посчитаем.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Ты на это так надеешься, и повторяется это каждое трансферное окно... И всё не сбываются твои чаяния, несчастный ты человек...
душераздирающее зрелище (с)
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Ответ Korney
Комментарий удален модератором
просто самые угарные болельщики это болельщики спартака, вот и прикалываемся над вашим клубишкой
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До свидания.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
как будто комплнксы у того, кто пишет чушь про брюгге и мальме
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Ответ Алешка Терминатор
Людей можно понять. Петротрест закрыт, с Мальмё нельзя играть из-за бана в еврокубках, а больше в принципиальные соперники никто не берёт. Хочется проводить дерби, а не с кем. Ф. - фрустрация.
Так нет равных по силе, разве Краснодар только,. Вам то дай бог в 5 стабильно попадать )
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Ответ Rio de Janeiro
Если Вендел и Клауд останутся то сезон можно закрывать
Надо посмотреть, как они после этого играть еще будут)
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Ответ rumov.rus
Грузите 30 бочек лимонов и будет вам Клаудиньо, халява тут не пляшет.
Вы явно специалист в этих вопросах
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Рабочие моменты
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Нет денег - Нет Клаудиньо. Всё просто.
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Ответ Алешка Терминатор
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...Тогда Спартак -Кола.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Корректно будет сказать, что ты себя унизил словом "выйграть"
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Ответ Алешка Терминатор
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у Спартака за последние 20 лет всего 3 трофея. Какие вы соперники, причем тут Спартак? Фантазеры
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