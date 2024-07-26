«Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере Клаудиньо. Бразильский клуб вышел из переговоров (Хулио Мигель Нето)

Клаудиньо не перейдет во «Фламенго» из «Зенита».

По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, «Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере, а бразильский клуб вышел из переговоров.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник просил руководство петербургского клуба отпустить его во « ».

Клаудиньо не сыграл в матче « » с «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре чемпионата России из-за микротравмы.

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