Париж-2024 – первая в истории гендерно-сбалансированная Олимпиада. Там выступят по 5357 мужчин и женщин
Париж-2024 стал первой в истории гендерно-сбалансированной Олимпиадой.
Всего на Играх выступят 10 714 спортсменов, из них 5357 мужчин и столько же женщин.
Число участников-женщин растет с каждой Олимпиадой: от 10% от общего числа в Хельскинки-1952, до 40% в Афинах-2004 и 50% в Париже-2024.
На Олимпиаде-2020 в Токио процент женщин-спортсменов составил 48,8%.
Рекорду Латыниной угрожают двое, а самой юной участнице – 11 лет. Важные факты об Олимпиаде-2024
— Да ###### ж пассатижи!
— Это четырнадцатый...
Друг интересуется, Килиан зовут.
Дискриминация, разве нет?