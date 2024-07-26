Париж-2024 – первая в истории гендерно-сбалансированная Олимпиада. Там выступят по 5357 мужчин и женщин

Париж-2024 стал первой в истории гендерно-сбалансированной Олимпиадой.

Всего на Играх выступят 10 714 спортсменов, из них 5357 мужчин и столько же женщин.

Число участников-женщин растет с каждой Олимпиадой: от 10% от общего числа в Хельскинки-1952, до 40% в Афинах-2004 и 50% в Париже-2024.

На Олимпиаде-2020 в Токио процент женщин-спортсменов составил 48,8%.

Рекорду Латыниной угрожают двое, а самой юной участнице – 11 лет. Важные факты об Олимпиаде-2024