Париж-2024 – первая в истории гендерно-сбалансированная Олимпиада. Там выступят по 5357 мужчин и женщин

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Париж-2024 стал первой в истории гендерно-сбалансированной Олимпиадой.

Всего на Играх выступят 10 714 спортсменов, из них 5357 мужчин и столько же женщин.

Число участников-женщин растет с каждой Олимпиадой: от 10% от общего числа в Хельскинки-1952, до 40% в Афинах-2004 и 50% в Париже-2024.

На Олимпиаде-2020 в Токио процент женщин-спортсменов составил 48,8%.

Рекорду Латыниной угрожают двое, а самой юной участнице – 11 лет. Важные факты об Олимпиаде-2024

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37 комментариев
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И если, не дай бог, одна из женщин откажется от выступления, автоматически дисквалифицируется один мужчина. Как-то так.
+31
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А трансгендеров к какой категории отнесли ?
+15
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+14
В розыгрыше осталось достижение "рассово-сбалансированая олимпиада"
+11
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А трансгендеров к какой категории отнесли ?
Обои
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+9
Ответ Carasa
Обои
Ламинат? 🤣
+6
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Подождите, в смысле только мужчины и женщины?
+5
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+4
И что это даст олимпийскому движению ? Оно уже мертво
+6
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+4
Ответ Groznyi2024
Подождите, в смысле только мужчины и женщины?
Тоже удивился, а где еще 10 тысяч гендеров, где люди, ощущающие себя банкой консервов или пепельницей, где это все
+4
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+3
— Назови все гендеры и входи!
— Да ###### ж пассатижи!
— Это четырнадцатый...
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Оно, держащее факел в руках к кому относится?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А трансгендеров к какой категории отнесли ?
По 0,5 МиЖ
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Ответ Евгений Мамыкин
Миром правят полностью сумасшедшие (с) Л. Н. Толстой Добавлю, полностью сумасшедшие мистики-шизофреники (поскольку такой подбор количества спортсменов, очевидно, не случаен, и число имеет какой-то "сакральный" смысл).
Интересно, как зовут сотрудника, который отвечал за точное соответствие женщинам к мужчинам, и как много у него было работы?
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Наконец-то достигли равноправия, скоро вообще будем только одних девушек смотреть, потягивая виски или пиво в барах и в сугубо мужских компаниях)
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Жаль, что принятый в Германии «Закон о самоопределении» вступает в силу лишь 1 ноября. Сколько в новом законе полов, так и не разобрался, но точно есть трансгендеры, интерсексуалы и гендерквиры.
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Мужчины, женщины - это понятно. А иных сколько?
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Не. Не нейтральная. Результаты мужчин во всех видах спорта лучше. Ох уж эта злобная природа - веками строит козни борцам за равенство.
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и 15 нейтралов
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Ответ alschafer2014
Интересно, как зовут сотрудника, который отвечал за точное соответствие женщинам к мужчинам, и как много у него было работы?
Понимаю иронию, но это гораздо проще, чем вам кажется. Достаточно просчитать все запланированные соревнования, и скорректировать количество участников, добавить новые или изменив состав в отдельных видах.
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А остальную эпидерсию, почему не указали?
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Это очень важно. Теперь надо посчитать кто сколько ест и гадит...
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А трансов сколько?
Друг интересуется, Килиан зовут.
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Ответ Евгений Мамыкин
Понимаю иронию, но это гораздо проще, чем вам кажется. Достаточно просчитать все запланированные соревнования, и скорректировать количество участников, добавить новые или изменив состав в отдельных видах.
Ага. Плевое дело)
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Ответ Евгений Мамыкин
Понимаю иронию, но это гораздо проще, чем вам кажется. Достаточно просчитать все запланированные соревнования, и скорректировать количество участников, добавить новые или изменив состав в отдельных видах.
Посчитать не сложно, интереснее как резали, договаривались с федерациями. Интересно глянуть на примере соседних Олимпиад.
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Ответ Ебздрогыч
— Назови все гендеры и входи! — Да ###### ж пассатижи! — Это четырнадцатый...
Я идентифицирую себя как боевой вертолет
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А где все остальные буквы алфавита ++++?

Дискриминация, разве нет?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А трансгендеров к какой категории отнесли ?
А такие есть?
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Невероятное достижение
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Очень важная новость, именно ее и ждал.
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Нашли чем гордиться
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Мужчина выиграет,. очко топ-100 ставлю
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