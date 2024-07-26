Бывшая девушка Мак Аллистера требует компенсацию за 5 лет отношений. Инфлюэнсер обратилась в суд

Бывшая девушка Алексиса Мак Аллистера подала иск против футболиста.

Инфлюэнсер Камила Майян, бывшая девушка полузащитника « » и сборной , требует финансовую компенсацию за пять лет их отношений. Пара рассталась более полутора лет назад.

Девушка обосновала свое решение подать на игрока в суд.

«Это было сделано не просто так, поэтому правосудие должно заниматься этим. Мне нечего прояснять, и поэтому в последнее время я ничего не говорила. Это длится уже долгое время.

Что бы я ни сказала, у фанатов Мак Аллистера все равно будет свое мнение на этот счет. Я поняла, что не смогу их переубедить. Все уже знают, где я была и что делала», – сказала Майян.

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