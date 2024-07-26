Бывшая девушка Мак Аллистера требует компенсацию за 5 лет отношений. Инфлюэнсер обратилась в суд

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу светская хроника девушки и спорт Алексис Мак Аллистер Футбол

Бывшая девушка Алексиса Мак Аллистера подала иск против футболиста.

Инфлюэнсер Камила Майян, бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины, требует финансовую компенсацию за пять лет их отношений. Пара рассталась более полутора лет назад.

Девушка обосновала свое решение подать на игрока в суд.

«Это было сделано не просто так, поэтому правосудие должно заниматься этим. Мне нечего прояснять, и поэтому в последнее время я ничего не говорила. Это длится уже долгое время.

Что бы я ни сказала, у фанатов Мак Аллистера все равно будет свое мнение на этот счет. Я поняла, что не смогу их переубедить. Все уже знают, где я была и что делала», – сказала Майян.

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96 комментариев
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Все правильно. Девочка могла сдавать себя за почасовую оплату и заработать гораздо больше, чем вот эти вот ваши "отношения". Взял на 5 лет и ничего не платил. Очевидны действия мошеннического характера со стороны Алексиса. Пускай теперь компенсирует
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За что именно она хочет получить компенсацию?
Они же не были в браке, детей, как я понимаю, у них нет.
Инстасамки совсем уже прифигели, конечно.
+79
-3
+76
Фига се эскортницы из инсты стали борзеть. Уже даже без замужества и брака - требуют деньги после разрыва отношений. Да думаю за 5 лет он в тебя столько $ влил, да все это добро точно оставил - а им все мало.
+40
-2
+38
Теперь эта профессия называется инфлюэнсер?
+28
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+28
Ответ Полуэктов Пётр
Я не знаю за что конкретно эта сударыня хочет компенсацию, но существует судебная практика, которая позволяет делить совместно нажитое имущество после расставания ДАЖЕ в случае, если брак не был оформлен официально. Для этого необходимо расследование и доказательства "совместности" нажитого и в целом процесс не самый простой, но он существует. Однако в данным конкретном случае, видимо, речь не об этом, раз это называется "компенсацией", а не разделом нажитого.
Грустная практика
+21
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+17
Плата за пользование вещью?)
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0
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Поскольку равноправие, то и мужчина может получить компенсацию за отношения. Я к тебе относился хорошо? Давай плати.
+16
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Бывшая девушка Мак Аллистера требует компенсацию и квартиру в Ереване за 5 лет отношений.
+18
-2
+16
Ответ maks44
Теперь эта профессия называется инфлюэнсер?
Вторая древнейшая, да.
+15
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+15
Ответ Vitaly Leontich
Все правильно. Девочка могла сдавать себя за почасовую оплату и заработать гораздо больше, чем вот эти вот ваши "отношения". Взял на 5 лет и ничего не платил. Очевидны действия мошеннического характера со стороны Алексиса. Пускай теперь компенсирует
И в чем эта эскортница неправа? Возможно по эскортному договору, устному или бумажному неважно , по завершении отношений и закрывается акт и счёт фактура эскортных работ
+13
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Ответ maks44
Теперь эта профессия называется инфлюэнсер?
До начала прошлого века грипп назывался "инфлюэнца". Т.е. гриппозница она
+12
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+12
Ответ Павел Гребнев
Плата за пользование вещью?)
Амортизация - называется.
+10
0
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Ответ Вегетарианец_
За что именно она хочет получить компенсацию? Они же не были в браке, детей, как я понимаю, у них нет. Инстасамки совсем уже прифигели, конечно.
Я не знаю за что конкретно эта сударыня хочет компенсацию, но существует судебная практика, которая позволяет делить совместно нажитое имущество после расставания ДАЖЕ в случае, если брак не был оформлен официально. Для этого необходимо расследование и доказательства "совместности" нажитого и в целом процесс не самый простой, но он существует.
Однако в данным конкретном случае, видимо, речь не об этом, раз это называется "компенсацией", а не разделом нажитого.
+14
-6
+8
Ответ Born is the King
И в чем эта эскортница неправа? Возможно по эскортному договору, устному или бумажному неважно , по завершении отношений и закрывается акт и счёт фактура эскортных работ
я на всякий случай уточню, это рофл или нет?
+9
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+8
Надо адвокатам Макаллистера подсчитать, сколько он в нее вбухал за 5 лет и подать встречный иск, ибо этих бывших подруг спортсменов уже не остановить.
+8
0
+8
Все наверное думают , что там какая-то супер модель , найдите ее фотки и вы вообще ахринеете ))
+7
0
+7
Финансовую компенсацию за отношения? Просто за то, что они были???

Это что-то новенькое...
+6
0
+6
Ответ counsel
Грустная практика
Почему? Она же касается совместно нажитого за время совместного проживания. Почему вы автоматически в этом видите чье-то злоупотребление? Я знаю множество пар, где женщина либо зарабатывает больше, либо вообще работает в одно лицо на семью.
Вы жили без штампа в паспорте, вместе платили за съемную квартиру, платили по всем счетам из общего бюджета и тд.
Вы сразу моделируете ситуацию, где очень богатый мужик содержит "инфлюенсера", однако мы же все понимаем, что это не чаще одного случая на 10 000.
Пример: Мы когда с женой расписались, уже к этому времени жили вместе и оба работали. И я купил машину за время совместного проживания (до брака). Но для того, чтобы я мог потратить на нее те деньги, которые я заработал, мне нужно было питаться и оплачивать счета теми средствами, что были у будущей жены. Так что если бы мы расстались до брака, то я считаю справедливо было бы половину машины передать ей.
+8
-3
+5
Ответ atomio
Фига се эскортницы из инсты стали борзеть. Уже даже без замужества и брака - требуют деньги после разрыва отношений. Да думаю за 5 лет он в тебя столько $ влил, да все это добро точно оставил - а им все мало.
И не только $ вливал.
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+4
Ответ Антон Орехов
И не только $ вливал.
Да и "добро" точно оставлял.
+4
0
+4
Походу эмансипация и свобода женщинам оказалась нужна лишь для того, чтобы использовать себя как товар
+5
-1
+4
Ответ Павел Гребнев
Плата за пользование вещью?)
Руками-100$
Губами-1000$
+4
0
+4
Да он дал мне деньги, путешествия и красивую жизнь, а я ему отдала всю себя без остатка, такую красивую и трепетную и теперь он мне должен кругленькую сумму, ведь на меня стояла очередь из миллионеров, а я выбрала его несчастного, пожалела, а он сказал всё потом, нет ему прощения или свобода или деньги, я не какая-то дешёвка….))
+4
0
+4
Ржу в голос, когда читаю подобное. На что она рассчитывает? Только если на пиар)
+3
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+3
Инфлюенсер скоро станет оскорбительным словом. Синонимом бездельника и паразита.
+3
0
+3
Петр Полуэктов или как там его и здесь найдет причины поддержать очередную разводчицу )

А, уже )))
+3
0
+3
Э, Камила, ты это, моей бывшей идеи не подкидывай. :)
+3
0
+3
Ифлюэрститутка.
+4
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Инфлю кто?
+2
0
+2
А Мак Алистер встречный иск не хочет подать?
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