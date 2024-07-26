Бывшая девушка Мак Аллистера требует компенсацию за 5 лет отношений. Инфлюэнсер обратилась в суд
Бывшая девушка Алексиса Мак Аллистера подала иск против футболиста.
Инфлюэнсер Камила Майян, бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины, требует финансовую компенсацию за пять лет их отношений. Пара рассталась более полутора лет назад.
Девушка обосновала свое решение подать на игрока в суд.
«Это было сделано не просто так, поэтому правосудие должно заниматься этим. Мне нечего прояснять, и поэтому в последнее время я ничего не говорила. Это длится уже долгое время.
Что бы я ни сказала, у фанатов Мак Аллистера все равно будет свое мнение на этот счет. Я поняла, что не смогу их переубедить. Все уже знают, где я была и что делала», – сказала Майян.
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Они же не были в браке, детей, как я понимаю, у них нет.
Инстасамки совсем уже прифигели, конечно.
Однако в данным конкретном случае, видимо, речь не об этом, раз это называется "компенсацией", а не разделом нажитого.
Это что-то новенькое...
Вы жили без штампа в паспорте, вместе платили за съемную квартиру, платили по всем счетам из общего бюджета и тд.
Вы сразу моделируете ситуацию, где очень богатый мужик содержит "инфлюенсера", однако мы же все понимаем, что это не чаще одного случая на 10 000.
Пример: Мы когда с женой расписались, уже к этому времени жили вместе и оба работали. И я купил машину за время совместного проживания (до брака). Но для того, чтобы я мог потратить на нее те деньги, которые я заработал, мне нужно было питаться и оплачивать счета теми средствами, что были у будущей жены. Так что если бы мы расстались до брака, то я считаю справедливо было бы половину машины передать ей.
Губами-1000$
А, уже )))