Конгресс США потребовал от WADA ответить на вопросы по делу китайских пловцов до 8 августа, упомянув дело Валиевой

Конгресс США потребовал от WADA отчет по делу китайских пловцов до 8 августа.

Комитет по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США направил президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке письмо, в котором вновь поднял проблему расследования дела 23 китайских пловцов, попавшихся на триметазидине перед Олимпиадой в Токио, но не отстраненных от соревнований.

В письме содержатся вопросы, которые должны были задать Баньке на слушаниях в Конгрессе, куда глава WADA отказался приехать. Ответы в письменном виде должны быть предоставлены до 8 августа.

«WADA претендует на сохранение честности спорта путем создания справедливой и конкурентной спортивной среды, свободной от допинга.

Как организация, поддерживаемая налогоплательщиками США, WADA несет ответственность перед американским народом за обеспечение этой честности путем соблюдения международных требований к тестированию. Мы считаем, что WADA не справилось с этой важной миссией.

Мы особенно обеспокоены чрезмерным почтением, оказываемым CHINADA — финансируемой государством организации, руководство которой тесно связано с Коммунистической партией Китая (КПК), поскольку нынешний директор CHINADA Ли Чжицюань также является секретарем комитета КПК.

Кроме того, спонсорское соглашение WADA с ANTA Sports — китайской спортивной компанией, спонсирующей Олимпийский комитет Китая и национальную федерацию плавания Китая — может быть воспринято как конфликт интересов.

Поскольку от WADA ожидается соблюдение и поддержание международных антидопинговых стандартов, явное отсутствие скептицизма со стороны WADA и неспособность обеспечить соблюдение правил в отношении CHINADA вызывают беспокойство.

Хотя мы знаем, что WADA начало расследование, мы обеспокоены тем, что международное внимание было необходимо для проведения комплексной проверки, которая должна быть обычной», – говорится в письме.

Представители Конгресса упомянули в письме дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которая также также сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но в отличие от китайских пловцов, была дисквалифицирована на четыре года и лишена золота Олимпиады-2022 в Пекине.

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