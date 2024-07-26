Конгресс США потребовал от WADA ответить на вопросы по делу китайских пловцов до 8 августа, упомянув дело Валиевой

Теги допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен CHINADA Витольд Банька Камила Валиева Водные виды

Конгресс США потребовал от WADA отчет по делу китайских пловцов до 8 августа.

Комитет по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США направил президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке письмо, в котором вновь поднял проблему расследования дела 23 китайских пловцов, попавшихся на триметазидине перед Олимпиадой в Токио, но не отстраненных от соревнований. 

В письме содержатся вопросы, которые должны были задать Баньке на слушаниях в Конгрессе, куда глава WADA отказался приехать. Ответы в письменном виде должны быть предоставлены до 8 августа. 

«WADA претендует на сохранение честности спорта путем создания справедливой и конкурентной спортивной среды, свободной от допинга.

Как организация, поддерживаемая налогоплательщиками США, WADA несет ответственность перед американским народом за обеспечение этой честности путем соблюдения международных требований к тестированию. Мы считаем, что WADA не справилось с этой важной миссией.

Мы особенно обеспокоены чрезмерным почтением, оказываемым CHINADA — финансируемой государством организации, руководство которой тесно связано с Коммунистической партией Китая (КПК), поскольку нынешний директор CHINADA Ли Чжицюань также является секретарем комитета КПК.

Кроме того, спонсорское соглашение WADA с ANTA Sports — китайской спортивной компанией, спонсирующей Олимпийский комитет Китая и национальную федерацию плавания Китая — может быть воспринято как конфликт интересов.

Поскольку от WADA ожидается соблюдение и поддержание международных антидопинговых стандартов, явное отсутствие скептицизма со стороны WADA и неспособность обеспечить соблюдение правил в отношении CHINADA вызывают беспокойство.

Хотя мы знаем, что WADA начало расследование, мы обеспокоены тем, что международное внимание было необходимо для проведения комплексной проверки, которая должна быть обычной», – говорится в письме. 

Представители Конгресса упомянули в письме дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которая также также сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но в отличие от китайских пловцов, была дисквалифицирована на четыре года и лишена золота Олимпиады-2022 в Пекине. 

У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

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43 комментария
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Есть независимая международная организация, которая проверяет спортсменов на допинг. Вдруг оказалось, что по мнению властей США она что-то сделала не так.
Что делают власти? Вызывают структуру на ковер отчитаться, а ещё грозят законом Родченкова, который позволяет им пересажать всю администрацию ВАДА в тюрьму.
И понятно, что вся независимость ВАДА летит в тар-тарары, потому что свобода ее сотрудников под угрозой. И они впредь должны думать, как бы не обидеть США, а не как вершить справедливый суд.

Какие уж тут двойные стандарты? Тут прямое вмешательство в дело организации и подчинение ее себе.
+43
-6
+37
Как замечательно уживаются рядом две фразы "Как организация, поддерживаемая налогоплательщиками США, WADA" и "CHINADA — финансируемой государством организации" Тут "поддерживаемая налогоплательщиками", а там "финансируемая государством" - смотри не перепутай!
+23
-2
+21
ЧёNADA?
+21
-1
+20
Вообще американцы конечно обнаглели) вызывают Баньку на слушания в конгрессе как какого-то Байдена) и разве взносы только США платят?) Пусть тогда и перед другими отчитываются)
+18
-1
+17
Ответ korablev
Есть независимая международная организация, которая проверяет спортсменов на допинг. Вдруг оказалось, что по мнению властей США она что-то сделала не так. Что делают власти? Вызывают структуру на ковер отчитаться, а ещё грозят законом Родченкова, который позволяет им пересажать всю администрацию ВАДА в тюрьму. И понятно, что вся независимость ВАДА летит в тар-тарары, потому что свобода ее сотрудников под угрозой. И они впредь должны думать, как бы не обидеть США, а не как вершить справедливый суд. Какие уж тут двойные стандарты? Тут прямое вмешательство в дело организации и подчинение ее себе.
ну потому что никакая она не независимая
+17
-3
+14
Конгресс США пытается мягко намекнуть ВАДА, что "кто девушку кормит, тот её и танцует". А то девушка, которая была до этого вроде как преданной своему покровителю, вдруг начала шурымурить с каким-то симпатичным азиатом, у которого денег будто бы и побольше даже. Очень это беспокоит её парня. Который и не парень её, как выясняется, и вообще она ничего ему не должна и даже приехать к нему отказывается.
В общем, мелодрама набирает обороты)
+15
-1
+14
А причём тут комитет по энергетике и торговле конгресса США ?
+15
-2
+13
Американцам следует быть более обеспокоенными безудержным распространением допинга в их профессиональном, студенческом и даже школьном спорте. Они худшие допингисты на планете.
+13
-2
+11
Китайцы конечно спалились знатно
+12
-2
+10
Т.е. США открытым текстом озвучивают, что они спонсируют Ваду и требуют от неё отчета. Всё понятно.
+7
0
+7
Ответ SergSV
Т.е. США открытым текстом озвучивают, что они спонсируют Ваду и требуют от неё отчета. Всё понятно.
Мы тоже её спонсируем. Но непонятно почему наша госдума не требует от неё отчета. Особенно учитывая что Валиевой дали 4 года, а китайских пловцов поняли и простили. Между тем и у тех и у других триметазидин был на кухне. Так в чём отличие?
+7
0
+7
Ответ Евгений Мамыкин
Значит, китайцы спонсируют ВАДА. Тогда всё ясно.
Забавный вывод из прочитанного. Несложно заметить, что там же прямо указано, что и США спонсируют ВАДА. Вот только по мнению США, их спонсирование ВАДА даёт им права требовать и влиять на организацию, а спонсирование Китаем недопустимо и вредно, и требует расследования.
+6
0
+6
сестры Уильямс, Баилс, Фелпс
+9
-3
+6
Протопите вы Баньку по-белому,
Чтоб от белого света отвык.
Чтоб ему, дураку угорелому,
Развязал пар горячий язык.
+5
0
+5
Ща Комитет Баньку размажет. повелся на китайские деньги
+6
-1
+5
Конгресс США оказывает прямое давление на ВАДА!
А нам говорили, что спорт якобы вне политики!
+7
-2
+5
Ответ Wiley Fox
Ты меньше путина слушай, у нас в России весь спорт стал инструментом политиков от сохи и из подворотни Поэтому в России не показывают Олимпиаду, а спортсмены не поехали в Париж
а ты меньше CNN и BBC
+5
-1
+4
Ответ Юрий Костыгин
ЧёNADA?
тогда уж ЧайНАДА)
+5
-1
+4
молодец конгресс США, очень грамотно и четко выражена позиция. плохо что Госдума себя так не ведет - учитывая, что ВАДА живет и на деньги российских налогоплательщиков
+4
-1
+3
Комитет по торговле требует отчёт от WADA...
Спорт вне политики !!)))
+8
-5
+3
Ответ Wiley Fox
Ты меньше путина слушай, у нас в России весь спорт стал инструментом политиков от сохи и из подворотни Поэтому в России не показывают Олимпиаду, а спортсмены не поехали в Париж
Наши спортсмены не поехали на Олимпиаду в Париж, потому что их туда не пустил МОК, придумав целую кучу ограничений и проверок для них!
+3
-1
+2
Дело 23 китайских пловцов не прекращено, а продолжает набирать обороты под давлением USADA и конгресса США. Посмотрим чем в итоге всё это закончится.
+2
0
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С допингистами, положим, нужно бороться. И с их покровителями.
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Ответ Lolka12
Кто-нибудь знает, где можно открытие олимпиады посмотреть?
евроспорт наверняка
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Смешно.
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Ответ Любитель побеждать
Как бы бомбить не начали
Штаб-квартиру ВАДА???
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Ну и кто у ВАДа хозяин?
Все вопросы отпали сами собой.
Надеюсь, теперь никто не будет спорить, что с помощью ВАДа американские спортсмены получают золотые медали в обход соперников.
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Ответ Ильдар М
тогда уж ЧайНАДА)
Очки Н-нада :)
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Ответ Dizzod
А кто тут не прав ВАДА или чёртовы америкосы?
Оба хуже. (С)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А причём тут комитет по энергетике и торговле конгресса США ?
Комитет по энергетике и торговле имеет самую широкую юрисдикцию среди всех уполномоченных комитетов Конгресса. Он принимает законы по широкому кругу вопросов, включая путешествия, туризм и спорт
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