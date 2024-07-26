Ролик с Зиданом показали в церемонии открытия Олимпиады-2024. Зинедин пронес олимпийский огонь по Парижу и передал факел детям, когда его вагон застрял в метро
Зинедин Зидан принял участие в церемонии открытия Олимпиады-2024.
В предваряющем церемонию видеоролике бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции принял эстафету олимпийского огня от французского актера Жамеля Деббуза.
Затем экс-футболист побежал с факелом по улицам Парижа. В какой-то момент он спустился в метро, но его вагон застрял в тоннеле.
Тогда Зидан передал факел детям, которые на лодке поплыли к месту проведения церемонии на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.
Изображения: кадры из трансляции olympics.com
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