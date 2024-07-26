Ролик с Зиданом показали в церемонии открытия Олимпиады-2024. Зинедин пронес олимпийский огонь по Парижу и передал факел детям, когда его вагон застрял в метро

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Зинедин Зидан принял участие в церемонии открытия Олимпиады-2024.

В предваряющем церемонию видеоролике бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции принял эстафету олимпийского огня от французского актера Жамеля Деббуза.

Затем экс-футболист побежал с факелом по улицам Парижа. В какой-то момент он спустился в метро, но его вагон застрял в тоннеле. 

Тогда Зидан передал факел детям, которые на лодке поплыли к месту проведения церемонии на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

Изображения: кадры из трансляции olympics.com

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31 комментарий
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Символично. Вагоны там реально не едут.
Надо было звонить таксисту из Марселя
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Классная задумка! Зидан с олимпийским факелом это очень символично и круто!
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Символично. Вагоны там реально не едут.
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про застрявшее метро сегодня прям в тему)
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Ответ Mbest77
Весь мир радуется празднику спорта, замечательная, оригинальное открытие, наверное лучшая после 1980 года, но несколько пользователей спортса будут злорадствовать 🙈
Да, просто занятно читать эти сообщения где по одну стороны пользователи из России ржут над олимпиадой, а пользователи из Украины и Прибалтики расписывают как все зашибись и стильно. Занятно, занятно.
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Нам это неинтересно. Все прогрессивные люди смотрят матч Балтика - Уфа по Матч-ТВ.
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Ответ леша ытя
а у всех трансляция на olympics.com умерла?
Если сделать отставание от live а минуту-две, то не вылетает.
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Актуальнее было бы застрявший скоростной поезд, а не метро)
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Символично. Вагоны там реально не едут.
😂
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Ответ Контрольный выстрел
Осталось чуть больше месяца. Начинай уже готовить портфель. Не забудь счетные палочки и пластелин.
Пластилин, если что, пишется через "и". А счетные палочки ты сообразишь, куда себе засунуть. С размером палочек не ошибись. И сосчитай их правильно.
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Ответ Контрольный выстрел
Осталось чуть больше месяца. Начинай уже готовить портфель. Не забудь счетные палочки и пластелин.
Ты, тетя "Контрольный выстрел", что, завуч в школе? Тогда приготовь салфетки для орального секса, вдруг пригодятся.
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Олимпиады в последнее время - один головняк для организаторов
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Ответ Buti India
смотрю открытые по евроспорт, ужас
не смотри...
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Ответ Buti India
смотрю открытые по евроспорт, ужас
Но тем не менее смотришь.
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Ответ Контрольный выстрел
Осталось чуть больше месяца. Начинай уже готовить портфель. Не забудь счетные палочки и пластелин.
Не готово ты к семинару, не говоря уже о коллоквиуме. Приходи с родителями, и палочки не забудь.
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Просто режиссером данного ролика был Нолан, поэтому реально пришлось устраивать транспортный коллапс
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Символично. Вагоны там реально не едут.
Весь мир радуется празднику спорта, замечательная, оригинальное открытие, наверное лучшая после 1980 года, но несколько пользователей спортса будут злорадствовать 🙈
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Какая забавная идея!
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Время покажет?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Символично. Вагоны там реально не едут.
У нас в Ростове было бы символично ямы на дорогах показать, даже на М4 Дон
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а у всех трансляция на olympics.com умерла?
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