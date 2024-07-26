Ролик с Зиданом показали в церемонии открытия Олимпиады-2024. Зинедин пронес олимпийский огонь по Парижу и передал факел детям, когда его вагон застрял в метро

Зинедин Зидан принял участие в церемонии открытия Олимпиады-2024.

В предваряющем церемонию видеоролике бывший полузащитник « », « » и сборной принял эстафету олимпийского огня от французского актера Жамеля Деббуза.

Затем экс-футболист побежал с факелом по улицам Парижа. В какой-то момент он спустился в метро, но его вагон застрял в тоннеле.

Тогда Зидан передал факел детям, которые на лодке поплыли к месту проведения церемонии на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

Изображения: кадры из трансляции olympics.com

Открытие Олимпиады-2024: Зидан появился первым, идет парад по реке на лодках, спела Леди Гага. Онлайн

Сегодня самое необычное открытие Олимпиады в истории. Вот что там будет

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду