Движение скоростных поездов во Франции, нарушенное в день открытия Олимпиады, не восстановят полностью до понедельника

Во Франции начали восстанавливать движение скоростных поездов.

Сегодня утром Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете сообщил, что близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока произошли поджоги.

По предварительным оценкам, из-за отмены и задержек поездов пострадают около 800 тысяч человек.

«Движение начинает восстанавливаться. Я хотел бы поблагодарить сотрудников SNCF за усердную работу.

Серьезно пострадало только атлантическое направление, во второй половине дня около трети поездов должны возобновить движение», – сказал Вергрите в эфире TF1.

В пресс-службе SNCF сообщили, что в течение выходных движение поездов будет нарушено.

«Ремонтные работы продолжаются, но движение будет сильно нарушено все выходные», – заявил представитель SNCF.

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