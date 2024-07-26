Движение скоростных поездов во Франции, нарушенное в день открытия Олимпиады, не восстановят полностью до понедельника

Теги происшествия Олимпиада-2024 Водные виды

Во Франции начали восстанавливать движение скоростных поездов.

Сегодня утром Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов. 

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете сообщил, что близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока произошли поджоги. 

По предварительным оценкам, из-за отмены и задержек поездов пострадают около 800 тысяч человек. 

«Движение начинает восстанавливаться. Я хотел бы поблагодарить сотрудников SNCF за усердную работу.

Серьезно пострадало только атлантическое направление, во второй половине дня около трети поездов должны возобновить движение», – сказал Вергрите в эфире TF1.

В пресс-службе SNCF сообщили, что в течение выходных движение поездов будет нарушено.

«Ремонтные работы продолжаются, но движение будет сильно нарушено все выходные», – заявил представитель SNCF.

 Сегодня в Париже официально стартует Олимпиада-2024, которая продлится до 11 августа.

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13 комментариев
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Тег "водные виды" - намёк на то, чтобы лодочками по Сене плыли? Так и там люди жаловались
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Петров и Боширов красавцы!
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паралимпиада
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Ответ sokolspb
Как бы ни хотелось, злорадствовать тут грешно.
А мы не злорадствуем, мы удивляемся как такое происходит в райском саду). А касательно злорадства и т д, советую почитать иностранные комментарии касательно новостей про Крокус и другие вещи, которые у нас происходят, где заказчиком является одна соседняя страна, сильно удивишься, какие там люди живут, которых людьми сложно назвать
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кто исполнители неважно,
а про заказчиков всё слили роднина и вяльбе...)
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Клоуны
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