Движение скоростных поездов во Франции, нарушенное в день открытия Олимпиады, не восстановят полностью до понедельника
Во Франции начали восстанавливать движение скоростных поездов.
Сегодня утром Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.
Министр транспорта Франции Патрис Вергриете сообщил, что близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока произошли поджоги.
По предварительным оценкам, из-за отмены и задержек поездов пострадают около 800 тысяч человек.
«Движение начинает восстанавливаться. Я хотел бы поблагодарить сотрудников SNCF за усердную работу.
Серьезно пострадало только атлантическое направление, во второй половине дня около трети поездов должны возобновить движение», – сказал Вергрите в эфире TF1.
В пресс-службе SNCF сообщили, что в течение выходных движение поездов будет нарушено.
«Ремонтные работы продолжаются, но движение будет сильно нарушено все выходные», – заявил представитель SNCF.
Сегодня в Париже официально стартует Олимпиада-2024, которая продлится до 11 августа.
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