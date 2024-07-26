Зико ограблен в Париже, ущерб – полмиллиона евро. У экс-тренера ЦСКА, приехавшего на Олимпиаду, украли наличные, часы Rolex и драгоценности

Теги ЦСКА Сборная Бразилии по футболу происшествия Зико олимпийская сборная Бразилии Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир деньги Футбол

Зико ограбили в Париже на общую сумму в 500 тысяч евро.

Экс-футболист и тренер приехал на Олимпийские игры в составе бразильской делегации.

По информации газеты Le Parisien, бывший тренер ЦСКА стал жертвой ограбления в этот четверг, когда покидал свой отель, расположенный в 19-м округе Парижа.

Предположительно, в деле были замешаны два вора. Один из них подошел к таксисту, чтобы отвлечь его внимание, а второй воспользовался возможностью незаметно украсть из машины чемодан Зико.

В результате ущерб составили примерно 2000 евро и 2000 долларов наличными, а также часы марки Rolex и драгоценности.

Бывший игрок сборной Бразилии заявил о краже в полицию, спецслужбы начали расследование.

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137 комментариев
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Зачем брать в поездку в африканскую страну шмотья на миллион евро?
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Что-то мне подсказывает, что у воров мамы — нигерийки, папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Французы»
+218
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+202
Ответ Ебздрогыч
Что-то мне подсказывает, что у воров мамы — нигерийки, папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Французы»
И ,возможно, они даже "трахают транса"
+107
-6
+101
Когда приехал из джунглей в цветущий сад, а оказалось, что это на самом деле такие же джунгли
+96
-6
+90
А говорили, что не окупится Олимпиада
+77
0
+77
Походу, даже в ЮАР на ЧМ 2010 было больше порядка.
+69
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Ответ rwkq485579
Зачем брать в поездку в африканскую страну шмотья на миллион евро?
В африканскую страну😁,тонко😁
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Бонжур ёпта
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0
+49
Левачье превратило великий европейский город в Могадишо
+39
-8
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Каникулы Бонифация
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Ответ rwkq485579
Зачем брать в поездку в африканскую страну шмотья на миллион евро?
привет энцо, удаляй коммент быстрей 😄
+27
-4
+23
Ответ Dmitry Nikolskiy
Походу, даже в ЮАР на ЧМ 2010 было больше порядка.
В ЮАР был один из самых миролюбивых ЧМ, никакого разгула преступности там и в помине не было в 2010.
Один из самых спокойных турниров в истории
+26
-6
+20
Добро пожаловать в чудесный сад, йопт.
+22
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+20
Ответ Ллб
В ЮАР был один из самых миролюбивых ЧМ, никакого разгула преступности там и в помине не было в 2010. Один из самых спокойных турниров в истории
Там тоже были случаи ограбления, но туристов больше.
И по ночам там не рекомендовалось гулять и останавливаться на красный
+19
0
+19
Похоже, аргентинская кричалка всё же станет неофициальным гимном олимпиады
+15
0
+15
Такое чувство, что все туда приехавшие формировали свои ожидания от Парижа на основе сериала Emily in Paris, когда нужно было на основе боевика District 13 :D
+15
-1
+14
самая позорная олимпиада за всю историю
+13
-1
+12
Зико: у нас даже в фавеллах нет такого беспредела!
+9
0
+9
Ответ Carasa
Когда приехал из джунглей в цветущий сад, а оказалось, что это на самом деле такие же джунгли
Видел как ивуарийка съездила во Францию и утверждала, что в Кот Д’Ивуаре ничуть не хуже
+13
-4
+9
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Бонифаций у тебя с неграми ассоциируется ? 😂
+9
-1
+8
Ответ Ковид 07.10.52
Уже? Вот. если бы, мы бы, там бы, они бы.
Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира - 2018 были одними из лучших в истории.
Французы даже финал футбольной ЛЧ не смогли нормально провести.
Продолжу зоонаблюдать за этой Олимпиадой. Думаю, прикольных новостей будет ещё много.:)
+10
-2
+8
Однако.
Девиз этой олимпиады похоже ГБО(Грабь,бухай, отдыхай.)!
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
Что-то мне подсказывает, что у воров мамы — нигерийки, папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Французы»
да почему чуть что плохое там так сразу нигерийцы и камерунцы? Откуда в вас это?! Там же куча алжирцев и габонцев еще!
+7
0
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Ответ Zlatan Ibra
Бонжур ёпта
Из Балашихи?)))
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+6
Ответ Ковид 07.10.52
Уже? Вот. если бы, мы бы, там бы, они бы.
Привет Сочи 2014 и ЧМ 2018, напомнишь хоть 1 инцидент за весь турнир?) Тут за 2 дня уже столько интересного
+6
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Самая дорогая Олимпиада ) для Зико ! Не удивлюсь если к середине Олимпиады - золотые и серебряные медали будут похищены у организаторов
+6
0
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Ответ Алешка Терминатор
Зато Париж расположен в стране, где регулярно проводятся выборы из двух и более кандидатов. Все друг другу улыбаются и спрашивают как дела. Это вам не кровавый путинский режим, всего-навсего проведший лучший по организации за всю историю чемпионат мира по футболу.
В Париже крадут небольшие вещи - слабаки.
Куда им до волшебной страны, где в рязанской области украли целый мост.
Французы так не смогут.
+10
-4
+6
Ответ Ллб
В ЮАР был один из самых миролюбивых ЧМ, никакого разгула преступности там и в помине не было в 2010. Один из самых спокойных турниров в истории
у Гены Орлова, помнится, отжали ноут
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+6
Ожидание: ограбят в фавелах. Реальность: ограбили в Париже
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0
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А аргентинцы были правы :))
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