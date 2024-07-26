Зико ограблен в Париже, ущерб – полмиллиона евро. У экс-тренера ЦСКА, приехавшего на Олимпиаду, украли наличные, часы Rolex и драгоценности
Зико ограбили в Париже на общую сумму в 500 тысяч евро.
Экс-футболист и тренер приехал на Олимпийские игры в составе бразильской делегации.
По информации газеты Le Parisien, бывший тренер ЦСКА стал жертвой ограбления в этот четверг, когда покидал свой отель, расположенный в 19-м округе Парижа.
Предположительно, в деле были замешаны два вора. Один из них подошел к таксисту, чтобы отвлечь его внимание, а второй воспользовался возможностью незаметно украсть из машины чемодан Зико.
В результате ущерб составили примерно 2000 евро и 2000 долларов наличными, а также часы марки Rolex и драгоценности.
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