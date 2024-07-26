Губерниев об открытии Олимпиады: «Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная»

Теги прыжки в высоту Дмитрий Губерниев открытие сборная Кипра Олимпиада-2024 Елена Куличенко Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев положительно оценил открытие Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходит сегодня, 26 июля.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно…» – написал комментатор и журналист Губерниев в своем телеграм-канале.

«Да, это Олимпиада! ❤️» – добавил он.

Елена Куличенко – бывшая российская легкоатлетка. Она стала знаменосцем сборной Кипра на открытии Игр.

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46 комментариев
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Вот человек понимает и скучает, да! Дима, может всё-таки к белорусам или казахам на телевидение? Еще не старый человек, чтобы 30 следующих лет дома сидеть, на игры слюни пускать
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+37
"Куличенко у Кипра прекрасная" сказал Губерниев и оформил подписку.
+36
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Старый похотник всё на женские прелести облизывается.
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Это он про её аккаунт в одном известном сервисе?
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Ответ rzqhbbqd4c
Вот человек понимает и скучает, да! Дима, может всё-таки к белорусам или казахам на телевидение? Еще не старый человек, чтобы 30 следующих лет дома сидеть, на игры слюни пускать
Сразу статус инагента обеспечен)) от главного инагента
+8
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+6
Ответ special_k
"Куличенко у Кипра прекрасная" сказал Губерниев и оформил подписку.
Сперва оформил подписку, а потом камент написал)
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Ну всё, забыл он про Доротею и Федерику. Новый объект для похотливых высеров
+4
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+3
Ответ Desperadoes
Это он про её аккаунт в одном известном сервисе?
Говорит о ней, но думает про Алиночку.
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Ну мы же понимаем, что обе цитаты затрагивали разные события!
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Не смотрел, но не понравилось.
+3
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Губер уже подрочил на это бородатое нечто?
+4
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А этому не занесли что ли? Или попутал чего, четко же в тех. задании написано "сделать акцент на провинциальности события", остальные справились, а Губер совсем хватку теряет.
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Губер не женат что ли?
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Ответ sbfgnm7pfx
Да что ж Губерниев таким слонярой то стал. Можно как угодно относится к нему, но то как он без страха и лизоблюдства транслирует свои мысли, даже если они не популярны, вызывает только респект. ✊🏿
просто понимает, что ничего не прилетит, вот и рот разинул
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Ответ Иван Балашов
Я за одну только Gojira готов признать эту церемонию открытия лучшей в истории) Волшебная группа. Очень рад, что когда-то удалось аж дважды побывать на ней в Москве.
В 2010 году они на разогреве у Металлики в Олимпийском выступали
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Ответ GuinPin
В 2010 году они на разогреве у Металлики в Олимпийском выступали
Ага. А через полгода приехали ещё и сольно, отыграв в крошечном клубе Milk.
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Ответ Иван Балашов
Я за одну только Gojira готов признать эту церемонию открытия лучшей в истории) Волшебная группа. Очень рад, что когда-то удалось аж дважды побывать на ней в Москве.
Хорошие, да)
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Ответ justbored
Старый похотник всё на женские прелести облизывается.
Не факт, что обязательно женские
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Ответ Мистер Блин
Интересно все таки, что произошло с Димоном, что он стал достаточно адекватным. Это и очень интересно, достаточно неожиданно ,но вместе с тем очень приятно. Рад за него.
Допился! У него на лице всё написано! Бухарик!
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Ответ Avior
Губер уже подрочил на это бородатое нечто?
Комментарий удален модератором
Ответ Бородатый пивовар
Доротея - это Вирер? А Федерика кто?
Федерика Пеллегрини, итальянская пловчиха. Во время репортажей по плаванию Губерниев постоянно ей восторгался какая она шикарная красавица.
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Ответ Lexx2
просто понимает, что ничего не прилетит, вот и рот разинул
А остальные почему не понимают?
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Ответ Willy Troll
Ну всё, забыл он про Доротею и Федерику. Новый объект для похотливых высеров
Доротея - это Вирер? А Федерика кто?
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Ответ Evgueniy
в каком сервисе? друг спрашивает
Только вентиляторы
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Ответ Гекдениз Кардениз
Сразу статус инагента обеспечен)) от главного инагента
Ну да, поэтому и надо найти в себе моральные силы на такое
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Открытие, бред. Куличенко русской никогда не была.
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Все прильнули к экрану смотреть и оценивать Олимпиаду, предварительно заявив, что в России ее смотреть не надо..
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Губер иногда удивляет с большим плюсом.
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Одного не пойму-все оценивают открытие, как свершившийся факт, а что тогда сейчас идёт по Евроспорту с пометкой "live"?!
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… в глаза - всё божья роса.
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