Губерниев об открытии Олимпиады: «Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная»

Дмитрий Губерниев положительно оценил открытие Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходит сегодня, 26 июля.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно…» – написал комментатор и журналист Губерниев в своем телеграм-канале.

«Да, это Олимпиада! ❤️» – добавил он.

Елена Куличенко – бывшая российская легкоатлетка. Она стала знаменосцем сборной Кипра на открытии Игр.

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