Бюджет Олимпиады в Париже составил 11 млрд евро. На момент подачи заявки он оценивался в 6,2 млрд

Бюджет Олимпийских игр в Париже составил 11 млрд евро.

На момент подачи заявки общая стоимость Олимпиады-2024 оценивалась в 6,2 миллиарда евро. На сегодняшний день, по данным фонда независимого аналитического центра IFRAP, он увеличился почти вдвое. Фонд выдвинул оценку в 11 миллиардов евро.

Доля государственного финансирования увеличилась с заявленных 2,3 млрд до 4,6 млрд евро. Стоимость церемонии открытия парижской Олимпиады оценивается в 122 миллиона евро.

Самыми дорогими летними Играми в истории являются Олимпийские игры в Пекине, которые прошли в 2008 году. Тогда заявленный бюджет в 2,6 млрд евро вырос до 32 млрд.

Лондон в 2012 году потратил на проведение Олимпиады 10,9 млрд, – 16 млрд евро, – 12,1 млрд.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.