Бюджет Олимпиады в Париже составил 11 млрд евро. На момент подачи заявки он оценивался в 6,2 млрд
Бюджет Олимпийских игр в Париже составил 11 млрд евро.
На момент подачи заявки общая стоимость Олимпиады-2024 оценивалась в 6,2 миллиарда евро. На сегодняшний день, по данным фонда независимого аналитического центра IFRAP, он увеличился почти вдвое. Фонд выдвинул оценку в 11 миллиардов евро.
Доля государственного финансирования увеличилась с заявленных 2,3 млрд до 4,6 млрд евро. Стоимость церемонии открытия парижской Олимпиады оценивается в 122 миллиона евро.
Самыми дорогими летними Играми в истории являются Олимпийские игры в Пекине, которые прошли в 2008 году. Тогда заявленный бюджет в 2,6 млрд евро вырос до 32 млрд.
Лондон в 2012 году потратил на проведение Олимпиады 10,9 млрд, Рио-2016 – 16 млрд евро, Токио-2020 – 12,1 млрд.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Так, минуточку...
Надо просто потратить полчаса времени и, при желании можно даже смету найти на ряд объектов. 12 млрд в Сочи - это затраты непосредственно на объекты олимпийской инфраструктуры (спортивные, социальные), подготовку и организацию мероприятия. И они вполне себе честные. Вокруг ОИ, у любой страны, помимо указанных затрат, есть также затраты на жд, автодороги, расширение портовых мощностей воздушных и морских гаваней, субсидирование строительства отелей, облагораживание территорий, релокация и т.п.. Это не учитывается в бюджетах на ОИ и это нормально. Поэтому сравнивать надо по одной базе - или только учитываемые на ОИ, или общие на всё. Плюс надо понимать, что мы в Сочи 100км трассы сквозь горы четыре года рубили, у того же Парижа такой потребности нет, поэтому, конечно, в Сочи будет общий ценник выше.