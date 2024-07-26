Бюджет Олимпиады в Париже составил 11 млрд евро. На момент подачи заявки он оценивался в 6,2 млрд

Теги Лондон-2012 Рио-2016 открытие Токио-2020 Олимпиада-2024 деньги Легкая атлетика

Бюджет Олимпийских игр в Париже составил 11 млрд евро.

На момент подачи заявки общая стоимость Олимпиады-2024 оценивалась в 6,2 миллиарда евро. На сегодняшний день, по данным фонда независимого аналитического центра IFRAP, он увеличился почти вдвое. Фонд выдвинул оценку в 11 миллиардов евро.

Доля государственного финансирования увеличилась с заявленных 2,3 млрд до 4,6 млрд евро. Стоимость церемонии открытия парижской Олимпиады оценивается в 122 миллиона евро. 

Самыми дорогими летними Играми в истории являются Олимпийские игры в Пекине, которые прошли в 2008 году. Тогда заявленный бюджет в 2,6 млрд евро вырос до 32 млрд. 

Лондон в 2012 году потратил на проведение Олимпиады 10,9 млрд, Рио-2016 – 16 млрд евро, Токио-2020 – 12,1 млрд. 

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. 

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36 комментариев
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Распил, откат, докококоле!!1
Так, минуточку...
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Ответ Ебздрогыч
На постройке этой инфраструктуры в Сочи попилили столько, что пришлось сажать даже путинских дружков, спустили ради показухи столько бабла, больше половину которого и украли. И всем нормально, ведь праздник же, организация на уровне! А при несменяемости власти никто вопросов не задаст, расследования не проведет, ответственных не посадит. Удобно же!
Какой нафиг показухи? Вся инфраструктура после Игр осталась, простые жители и туристы ей пользуются. В итоге Сочи сейчас превратился в город с самой дорогой недвижкой в России.
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+14
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Только 20% тех денег было потрачено на сами игры. Все остальное на город. На олимпийские объекты меньше 7 млрд. зеленых было потрачено.
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+10
Десять лет прошло, а комментарии всё те же.
Надо просто потратить полчаса времени и, при желании можно даже смету найти на ряд объектов. 12 млрд в Сочи - это затраты непосредственно на объекты олимпийской инфраструктуры (спортивные, социальные), подготовку и организацию мероприятия. И они вполне себе честные. Вокруг ОИ, у любой страны, помимо указанных затрат, есть также затраты на жд, автодороги, расширение портовых мощностей воздушных и морских гаваней, субсидирование строительства отелей, облагораживание территорий, релокация и т.п.. Это не учитывается в бюджетах на ОИ и это нормально. Поэтому сравнивать надо по одной базе - или только учитываемые на ОИ, или общие на всё. Плюс надо понимать, что мы в Сочи 100км трассы сквозь горы четыре года рубили, у того же Парижа такой потребности нет, поэтому, конечно, в Сочи будет общий ценник выше.
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А какой там бюджет в Сочи был?
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+2
Ответ Ебздрогыч
На постройке этой инфраструктуры в Сочи попилили столько, что пришлось сажать даже путинских дружков, спустили ради показухи столько бабла, больше половину которого и украли. И всем нормально, ведь праздник же, организация на уровне! А при несменяемости власти никто вопросов не задаст, расследования не проведет, ответственных не посадит. Удобно же!
Попилили там или не попилили, но жители Красной поляны рассказывают, что до Олимпиады там на волах по дорогам передвигались от избушке к избушке. А сейчас там лучше чем в Швейцарии
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Ответ alschafer2014
А какой там бюджет в Сочи был?
В статье спортса утверждается, что всего было потрачено около 50 млрд. долларов https://m.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/3221393.html . Даже с учётом инфляции таких цифр не скоро достигнут.
+4
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Ответ Кто-то кто
В статье спортса утверждается, что всего было потрачено около 50 млрд. долларов https://m.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/3221393.html . Даже с учётом инфляции таких цифр не скоро достигнут.
Однако там же написано, что бОльшая часть была потрачена именно на объекты инфраструктуры
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По закрытию посчитают и будут все 20.
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Ответ Ебздрогыч
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Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Ларёв
Вы там были?Какие простые жители пользуются этой инфраструктурой?Там цены такие что дешевле за границу съездить.Простые жители,работяги,ага,насмешили.
тысяча рублей на матч Зенит - Сочи я ходил 2 года назад, цены в столовках ниже, чем в Москве, спб. Там в целом не очень дорого, дорогая недвижимость, а магазины те же, ресты с такими же ценами. Обычные работяги там и ходят на футбол, к примеру. Там очень много людей живёт с доходом ~50к и ходят и по театрам и в Гагры ездят.)
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Ответ Алексей Ларёв
А зачем мне про футбол пример приводить?Я про развлечения,зимние виды,лыжи и т.д.Это все очень дорого.Мы применительно к олимпиаде говорим про инфраструктуру ,а с этим все дорого.
ну так футбольный стадион тоже использовался на Олимпийские , если уж на то пошло. На катке не дорого покатать, весь Сириус, построенный/перестроенный к Олимпиаде теперь прогулочная зона, огромная олимпийская площадь с "поющими фонтанами", где бесплатно гуляют люди теперь. Ну а склоны были и до этого, там сделали просто космическую инфраструктуру, да, за это надо платить. Но ты там катал? На Шерегеше чуть дешевле раньше было, а по уровню вообще не сравнится, а ещё я был в Куршавеле, там намного дороже, чем в Поляне, но Поляна ни чем не хуже.
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Ответ Groznyi2024
Порядка 7 млрд евро, по тому курсу (45рублей)
1,5 трлн рублей озвучили в Олимпстрой
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Ответ Kerghoodoo
Распил, откат, докококоле!!1 Так, минуточку...
ТАМ не воруют!!! как же так...
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Так у французов прямые государственные расходы, с учётом инфраструктур пока на уровне 2,3 млрд. Штука в том, что сейчас стали проводить Игры, где ничего не надо строить. Уже все есть. В Германии во время подготовки к Евро2024 по ощущениям даже снесли больше, чем построили)))
И нормально - хороший подход. Париж и так обладает развитой инфраструктурой - с Сочи никакого сравнения, поэтому и затраты в разы меньше. Были бы у них пустыри, скалы и грунотвые дороги - потратили бы соразмерно) Я про то и говорю, что плач Ярославны некоторых комментаторов мол "у них дешево, а у нас дорого" тут не уместен - ситуации и, соответственно, база совершенно разная. В Солт Лейк тоже расходы будут не сочинские - у них там после прошлой ещё всё неплохо)
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